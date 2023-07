Verspricht Hoeneß den Bayern-Fans hier den Kane-Transfer? „Dann kriegen wir ihn“

Von: Florian Schimak, Manuel Bonke

Harry Kane und der FC Bayern. Es wird das Transfer-Thema des Sommers bleiben. Das ließ FCB-Patron Uli Hoeneß jetzt durchblicken.

Rottach-Egern – Harry Kane wechselt zum FC Bayern, es scheint offenbar nur noch eine Frage der Zeit!

„Er hat in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn“, sagte Uli Hoeneß am Samstagabend am Rande des Trainingslagers des FC Bayern in Rottach-Egern und machte dann klar: „Dann wird Tottenham einknicken müssen.“ Rumms!

Warum die Spurs irgendwann klein beigeben müssen, das machte der alte, neue Bayern-Boss auch deutlich: „Weil, dass so ein Verein auf 80, 90 Millionen – oder wie viele es auch werden – verzichten kann, das gibt es nicht. Er will international spielen und Tottenham ist da, zu unserem Glück, nächstes Jahr nicht tätig“, sagte Hoeneß mit einem verschmitzten Lächeln.

Solche Aussagen dürften die Bayern-Fans freuen! „Er hat jetzt noch mal die Möglichkeit, zu einem Topklub in Europa zu kommen“, erklärte Hoeneß, der allerdings auch zugab, dass sich die Verhandlungen mit Daniel Levy als nicht gerade einfach gestalten.

Kane zu Bayern? Hoeneß bezeichnet Levy als „clever“ und „ausgebufften Profi“

Hoeneß bezeichnete den Spurs-Boss als „clever“, weil er bislang noch keinen Preis für Kane gefordert habe. „Wir müssen ihn erst mal so weit bringen, dass er eine Zahl nennt. Er spielt auf Zeit, ist ein ausgebuffter Profi, den ich sehr schätze“, so Hoeneß: „Aber auf der anderen Seite sind auch keine Leute, die das seit gestern machen.“

Die Bayern wollen und müssen sich nun geduldig zeigen. Man dürfe nicht erwarten, dass sich ein solcher Transfer „in einer Woche“ abwickeln lasse. Was Hoeneß aber zudem positiv stimmt, seien die Gespräche mit Kane und dessen Familie gewesen. „Was uns gefällt, ist, dass er, seine Berater – also der Vater und der Bruder – ganz angenehm sind“, sagte der Bayern-Boss: „Die haben bisher immer zu dem gestanden, was sie zugesagt haben. Und wenn das so bleibt, dann ist das okay.“

Harry Kane zum FC Bayern? Nicht Hoeneß führt die Verhandlungen

Dabei stand Hoeneß selbst noch nicht allzu häufig mit dem englischen Nationalspieler in direktem Kontakt. „Ich habe nicht so oft mit ihm gesprochen“, sagt er: „Karl-Heinz (Rummenigge; Anm. d. Red.) regelmäßig und auch Jan Dreesen.“

Wer am Ende die Gespräche mit dem Wunsch-Stürmer oder Levy führt, dürfte den Anhängern des Rekordmeisters relativ egal sein. Entscheidend wird sein, dass Harry Kane am Ende wirklich zum FC Bayern wechselt – und das sieht momentan tatsächlich ziemlich gut aus. (smk/bon)

Aus Rottach-Egern berichten Florian Schimak und Manuel Bonke