Harry Kane fehlt beim Lederhosen-Shooting: FC Bayern gibt Erklärung ab

Von: Andre Oechsner

Teilen

O‘zapft is! Der FC Bayern lud zum traditionellen Lederhosen-Shooting auf dem Nockherberg. Harry Kane blieb dem Trachten-Event fern. Warum fehlte der Superstar?

München – Der FC Bayern München versetzt die bayerische Landeshauptstadt rund vier Wochen vor dem Startschuss des Oktoberfests schon mal in Wiesn-Stimmung. Das Lederhosen-Shooting stand an. Wer einen genauen Blick auf die verschiedenen Ablichtungen wirft, bemerkt, dass mit Harry Kane ein Spieler fehlt, in den der FCB in dieser Saison ganz große Hoffnungen setzt.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London Verein: FC Bayern München Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen Euro

FC Bayern: Lederhosen-Shooting ohne Harry Kane

Matthijs de Ligt zeigt sich beispielsweise ganz begeistert, als er seinen Kollegen mit dem obligatorischen Weizenglas zuprostet. Konrad Laimer ließ sich im Biergarten mit Laugenbrezel und Weißbier ablichten.

„Als gebürtiger Salzburger bist du natürlich vertraut mit der Tracht, auch war ich schon einmal auf dem Oktoberfest“, sagte Neuzugang Laimer. „Aber das hier ist schon super: Die Lederhosen passt wie angegossen, die Wiesn kann kommen.“ In Harry Kane fehlte ein anderer Neuer allerdings.

Die Stars des FC Bayern prosten sich zu – ohne Harry Kane. © Bildquelle FC Bayern

Henry Edward kam Harry Kane beim Lederhosen-Shooting dazwischen

Die dazugehörige Erklärung ist einfach wie erfreulich: Der Brite war nach Angaben des deutschen Rekordmeisters wegen der Geburt seines vierten Kindes nicht mit beim Shooting. Söhnchen Henry erblickte am vergangenen Sonntag in London das Licht der Welt.

Seinen fast 16 Millionen Abonnenten auf Instagram ließ Kane bereits an der Geburt teilhaben, veröffentlichte dort süße Babybilder und schrieb: „Willkommen auf der Welt, Henry Edward Kane. 20/8/2023. Ich liebe dich, mein Junge!“ Mit Frau Katie hat Harry bereits drei gemeinsame Kinder – Ivy (6), Vivienne (5) und Louis (2).

Wer hat Abi? Die Schulbildung der Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Harry Kane überragte beim Bundesliga-Debüt für den FC Bayern

Für die Fußballwelt bleibt nur zu hoffen, dass der neueste Nachwuchs das Talent seines Vaters geerbt hat. Nach einer Odyssee an Verhandlungsrunden mit Tottenham Hotspur einigten sich die Klubs vor etwa zwei Wochen auf den Kane-Wechsel, der die Bayern eine Fixsumme von 100 Millionen Euro kostet.

Kane erhielt an der Säbener Straße zunächst einen bis 2027 datierten Vierjahresvertrag. Gleich bei seinem Bundesliga-Debüt vergangene Woche überragte der neue Münchner Hoffnungsträger. Zum 4:0 bei Werder Bremen steuerte Kane ein Tor und eine Vorlage bei – und begeisterte bei seinem ersten Auftritt in Deutschlands höchster Fußballliga die Massen.

FC Bayern: Thomas Tuchel schwärmt von Harry Kane

„Gut reicht nicht, das ist absolut top“, schwärmte Bayern-Trainer Thomas Tuchel über das Bundesliga-Debüt seiner Nummer 9. Kanes Treffer sei „ein Klassiker“ gewesen, „er lässt sich die Option ganze lange offen, dass der Torwart nicht weiß, in welche Ecke er schießt.“ (aoe)