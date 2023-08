Kane trägt endlich eine Lederhose – Müller gibt Weißwurst- und Bier-Nachhilfe

Von: Christoph Klaucke

Harry Kane zeigt sich beim FC Bayern in Torlaune. Kurz vor Beginn des Münchner Oktoberfests präsentiert sich der Engländer in Wiesn-Stimmung und schlüpft in die Lederhosen.

München – Harry Kane ist seit gut zwei Wochen beim FC Bayern, in gut zwei Wochen beginnt in München auf der Theresienwiese das Oktoberfest. Höchste Zeit für den Engländer, sich in die passende Lederhose zu schmeißen. Der Torjäger macht auch in bajuwarischer Tracht eine gute Figur.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London, Großbritannien bisherige Vereine: u. a. Tottenham Hotspur, FC Bayern München Marktwert: 90 Millionen Euro

Harry Kane beim Lederhosen-Shooting des FC Bayern – Müller und Davies an seiner Seite

Harry Kane ist voll angekommen beim FC Bayern, das kann man wohl schon nach kurzer Zeit behaupten. Der neue Superstar traf in den ersten beiden Bundesliga-Spielen dreimal, damit stellte Kane direkt den nächsten Rekord ein. Und das nach dem ganzen Wechsel-Theater der vergangenen Wochen und ohne Vorbereitung beim FC Bayern.

Als wäre der Trubel um seine Person nicht schon groß genug, wurde Kane kurz nach seinem Bundesliga-Debüt zum vierten Mal Vater. Der 30-Jährige eilte sofort nach London zu seiner Frau Katie, um die Geburt mitzuerleben. Dadurch fehlte Kane beim Lederhosen-Shooting. Jetzt holte er den versäumten Termin nach – an seiner Seite Thomas Müller und Alphonso Davies.

Bayerns Stürmerstar Harry Kane trägt erstmals Lederhosen. © FC Bayern/Twitter

Kane trägt endlich eine Lederhose – Müller gibt Weißwurst- und Bier-Nachhilfe

„Die Hose ist ein bisschen eng“, scherzte Kane beim Nachholtermin des traditionellen Lederhosen-Fotoshootings der Bayern mit Partner Paulaner. „Das ist ein neues Outfit, das ich noch nie getragen habe und an das ich mich gewöhnen muss.“ Beim Weißwurst-Essen brauchte er noch die Anleitung von Ur-Bayer Thomas Müller.

„Du musst die Weißwurst diagonal einschneiden. Dann kannst du sie aus der Haut rausrollen. Aber nicht komplett durchschneiden, nur bis zum Boden“, erklärte Weißwurst-Experte Müller. Stramme Wadeln hat Kane jedenfalls. „Meine sind vielleicht größer, aber er (Müller) schaut besser aus“, scherzte Kane, der sich bereits ein neues Auto auswählen durfte. Ansonsten fühlt sich der Engländer in seiner neuen Heimat aber schon pudelwohl.

Kane fühlt sich in München wohl

„Mir hat bisher wirklich alles an München gefallen. Wir hatten sogar englisches Wetter. Die Leute waren toll, die Fans waren großartig, bis jetzt war alles gut“, sagte Kane. Gemeinsam mit Müller und Davies posierte der Stürmerstar in Tracht auf einer Bierbank, das Trio scheint den Fotos zu urteilen jede Menge Spaß zu haben.

Mit Biergarten-Hintergrund wurde dann beim Weißwurst-Frühstück traditionell mit Weißbier angestoßen. Dabei zeigte Müller den nicht geübten Kane und Davies, wie man eine Bierflasche mit einer anderen öffnet. Der neue Torhüter Daniel Peretz wurde bei dieser Gelegenheit ebenfalls eingekleidet.

Kane in Torlaune – und in Wiesn-Stimmung

Dem FC Bayern zufolge zeigte sich Kane „gut zweieinhalb Wochen vor dem Münchner Oktoberfest bereits in Wiesn-Stimmung.“ Zuletzt präsentierte sich der Stürmer vor allem in Torlaune, traf beim 3:1 im bayerischen Derby gegen Augsburg am vergangenen Sonntag doppelt. Kane weiß, dass er die Bayern zum Champions-League-Sieg schießen soll, auch wenn dies „schwer“ werde.

„In Europa gibt es derzeit einige großartige Mannschaften. Wir müssen einfach so weitermachen wie bisher. Wir haben eine fantastische Mannschaft, eine Mannschaft, die gut genug ist, um die Champions League zu gewinnen. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns“, sagte Kane, der bereits gespannt auf die Auslosung für den FC Bayern in der Gruppenphase der Champions League am Donnerstag blicken dürfte. (ck/sid)