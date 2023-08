„Offiziell der dümmste Verein“: Harte Kritik aus Deutschland zum Kane-Transfer

Von: Korbinian Kothny

Harry Kane wechselt zum FC Bayern. Während in Deutschland die Ablösesumme für Kritik sorgt, trauern die Spurs-Fans.

Update vom 14. August, 11.22 Uhr: Der Transfer von Harry Kane zum FC Bayern ist mittlerweile perfekt. Der deutsche Rekordmeister machte am Samstagmorgen die Verpflichtung offiziell.

Erstmeldung vom 11. August: München – Noch ist der Transfer von Harry Kane zum FC Bayern nicht in trockenen Tüchern. Der deutsche Rekordmeister und Tottenham Hotspur erzielten eine Einigung, auch Kane selbst hat jetzt final zugesagt. Der Engländer soll für über 100 Millionen Euro an die Säbener Straße wechseln. In den sozialen Medien überschlagen sich jetzt schon die Fan-Stimmen zum anstehenden Rekordtransfer.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre) in Walthamstow, Vereinigtes Königreich Persönliche Auszeichnungen: Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft sowie von Tottenham Hotspur Größe: 1,88 Meter

FC-Bayern-Fans kritisieren hohe Ablösesumme für Kane

Während sich viele Bayern-Fans über den designierten Nachfolger von Robert Lewandowski freuen, gibt es auch einige Anhänger, die den Transfer – vor allem aufgrund der Ablösesumme – kritisch beäugen. Auf Facebook ist zum Beispiel zum Lesen: „Was für ein Schwachsinn. Kane ist gut, aber bereits 30, hat keine wesentlichen Erfolge vorzuweisen und ist viel zu teuer. Ein Armutszeugnis für die Nachwuchsarbeit der Bayern. Geldverbrennen scheint bei Bayern in Mode zu sein.“

Ein anderer Nutzer bei Twitter fragt sich, inwiefern die Lewandowski-Ablöse von 2022 mit der jetzigen Kanes im Verhältnis steht: „100 Millionen Euro für den 30-jährigen Kane, während man Lewandowski mit 32 für 40 Millionen Euro quasi verschenkt hat. Damit sind wir offiziell der dümmste Verein Deutschlands. Hat Hainer sich von Tottenham wohl verarschen lassen. Komplett verzweifelte Aktion des Vorstands.“

Harry Kane soll zum FC Bayern wechseln. © IMAGO/Steven Paston

Tottenham-Anhänger sehen schwarz nach bevorstehendem Kane-Abgang

Mit etwas mehr Humor sieht es ein anderer deutscher Fan, der gleichzeitig einem Bayern-Abgang hinterhertrauert: „Der FC Bayern war nur wenige Tage von einem Offensiv-Trio ‚Mané – Kane – Sané‘ entfernt.“

Die Fans der Tottenham Hotspur sind sich derweil einig: Der bevorstehende Kane-Abgang ist ein Schlag in die Magengrube der Spurs-Anhänger. Unter einem Twitter-Beitrag mit mehreren Bildern der Londoner vom Training am Donnerstagmorgen kommentierten mehrere wütende englische Fans: „Nicht jetzt, ich bin gerade zu depressiv.“ Die Spurs-Fans ärgern sich über die Fotos (auf denen Kane nicht zu sehen ist), während ihr Star-Stürmer kurz vor einem Transfer nach Deutschland steht.

Drastischer formuliert es ein anderer Nutzer: „Nord-London (Heimat der Spurs; Anm. d. Red.) ist gefallen. Ein Zeichen dafür, dass die Spurs-Fans ohne ihren Kapitän schwarz sehen. Letzendlich liegt es jetzt an Kane selbst zu entscheiden, ob er seinen Heimatverein verlässt und die Anhänger in tiefe Trauer stürzt. (kk)