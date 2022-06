Hasan Salihamidzic: Sportvorstand des FC Bayern - Karriere, Erfolge, Privatleben

Er leitet die Geschicke beim FC Bayern: Hasan „Brazzo“ Salihamidzic © IMAGO/Teresa Kröger

Hasan Salihamidzic kümmert sich unter anderem um die Transfers beim FC Bayern München. Alles Wissenswerte zu Ex-Mittelfeldspieler „Brazzo“.

München – Dem am 1. Januar 1977 in Jablanica (YUG) geborenen Hasan Salihamidžić gelang nach dem Ende einer erfolgreichen Karriere als Spieler der Sprung in das hochklassige Funktionärswesen: Ab August 2017 war er Sportdirektor beim FC Bayern München. Seit dem 1. Juli 2020 ist Hasan Salihamidžić Sportvorstand der FC Bayern München AG. Zuletzt kam immer öfter Kritik auf, da er auf dem Transfermarkt und im Umgang mit Trainern kein glückliches Händchen haben soll. Sogar Morddrohungen wurden gegen ihn und seine Familie ausgesprochen. Seit 2007 ist er mit Esther Copado verheiratet und hat drei Kinder

Hasan Salihamidžić - seine Karriere als Spieler

Hasan Salihamidžić wurde am 1. Januar 1977 in Jablanica/Bosnien als Sohn von Vater Ahmed (Polizist) und Mutter Sefika (Lehrerin) geboren. Mit zehn Jahren wird Salihamidžić, Spitzname „Brazzo“, Mitglied im Fußballverein seiner Heimatstadt, dem FK Turbina Jablanica. Im Alter von 14 Jahren wechselt er zum FK Velež Mostar und spielt in Jugoslawiens U15- und U16-Nationalmannschaft. Aufgrund des Bosnienkrieges verlässt Salihamidžić 1992 seine Heimat, flüchtet komplett alleine und kommt bei Verwandten in Hamburg unter.

Dort spielt er ab 1992 im Jugendkader des Hamburger SV (HSV) und wird drei Jahre später in den Profikader aufgenommen. Bis 1998 ist er Stammspieler der Bundesliga-Mannschaft des HSV, gilt bis heute als einer der erfolgreichsten Fußballspieler des Hamburger SV, danach öffnet er das Kapitel „Bayern München“ in seinem Leben. Dort läuft er im Olympiastadion und der Allianz Arena auf. Seine Stationen als Spieler im Detail:

1987–1991: FK Turbina Jablanica

1991–1992: FK Velež Mostar

1992–1994: Hamburger SV

1994–1996: Hamburger SV Amateure

1995–1998: Hamburger SV

1998–2007: FC Bayern München

2007–2011: Juventus Turin

2011–2012: VfL Wolfsburg

FC Bayern München: Hasan Salihamidzic mit erfolgreicher Karriere als Spieler

Als Spieler konnte er an einigen Erfolgen des FC Bayern mitwirken: Sechs Deutsche Meisterschaften, je viermal den DFB-Pokal und den Ligapokal, 2001 auch die Champions League und den Weltpokal. Zwischen Juli 1998 und Juni 2007 bestritt er insgesamt 365 Pflichtspiele für den FC Bayern und erzielte 46 Tore. In seiner Heimat wurde Salihamidžić viermal zum „Fußballer des Jahres“ gewählt. Für die bosnische Nationalmannschaft bestritt er 42 Länderspiele. 2007 wechselt er zu Juventus Turin.

Nach der Station bei Italiens Rekordmeister feiert Salihamidžić 2011 sein Comeback in der Bundesliga und unterschreibt einen Einjahresvertrag beim VfL Wolfsburg. Am 20. September 2012 gibt Salihamidžić sein Karriereende nach erfolgloser Vereinssuche bekannt. Ab 2013 ist er als Fußball-Experte beim Privat-TV-Sender RTL zu sehen. 2014 wird er beim Finale der Champions League sowie bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien als Reporter für das ZDF eingesetzt.

Hasan Salihamidžić - seine Laufbahn in der Nationalmannschaft

Sein Debüt in der Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas gibt er am 8. Oktober 1996 im Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 1998 gegen Kroatien – bei der 1:4-Niederlage erzielte er sein erstes Tor. Sein letztes Länderspiel bestreitet er am 16. August 2006 bei der 1:2-Niederlage gegen Frankreich. Am 18. August 2006 tritt er als Nationalspieler zurück. Insgesamt erzielte er in seiner Karriere sechs Tore.

Hasan Salihamidžić - seine Karriere als Funktionär des FC Bayern München

2012 beendete Salihamidžić seine Profilaufbahn und baute mit einem Partner ein mittelständisches Unternehmen auf. 2016 wurde er Markenbotschafter des FC Bayern. Ende Juli 2017 tritt Salihamidžić seinen Posten als Sportdirektor des FC Bayern München an und wird damit Nachfolger von Matthias Sammer. Ein Überblick über die Transfers während seiner Zeit als Sportdirektor:

Alphonso Davies: von Vancouver Whitecaps für 10 Millionen Euro

Leon Goretzka: ablösefrei vom FC Schalke 04

Lucas Hernández: von Atlético Madrid für 80 Millionen Euro

Benjamin Pavard: vom VfB Stuttgart für 35 Millionen Euro

Fiete Arp: vom Hamburger SV für 3 Millionen Euro

Philippe Coutinho: vom FC Barcelona für 8,5 Millionen Euro Leihgebühr

Álvaro Odriozola: ausgeliehen von Real Madrid

Alexander Nübel: ablösefrei vom FC Schalke 04

Leroy Sané: von Machester City für 45 Millionen Euro

Am 11. November 2019 beschließt der Aufsichtsrat des FCB, dass Salihamidžić zum 1. Juli 2020 zum Sportvorstand berufen wird. Als Sportvorstand ist Salihamidžić heute für die Profimannschaft, den FC Bayern Campus inklusive der Bundesligamannschaft der FC Bayern Frauen, alle Trainer sowie die damit verbundenen Funktionsteams und Abteilungen verantwortlich. Er ist dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn unterstellt.

Hasan Salihamidžić - sein Privatleben

Seit 2007 ist „Brazzo“ mit Esther Copado, die als Yogalehrerin arbeitet, verheiratet und hat drei Kinder: Lara June, Nick, Selina. Sein Sohn tritt in die Fußstapfen seines Vaters: Er spielt bei den Amateuren des FC Bayern. Hasan Salihamidžić und Esther Copado hatten sich 1994 über Esthers Bruder in Hamburg kennengelernt, als Salihamidžić und Francisco Copado für den HSV spielten. Im Mai 2022 kam das Gerücht auf, dass sich das Paar getrennt hätte.

Auf diesbezügliche Anfragen wollte Salihamidžić nicht reagieren. Vor Kurzem hatte Copado bekannt gemacht, womit man sich als Ehefrau eines Top-Funktionärs herumzuschlagen hätte: Sie zeigte geschmacklose Nachrichten in ihrer Instagram-Story. „Wenn Brazzo den FC Bayern nicht verlässt, werden wir ein Messer gegen dich und deinen Sohn einsetzen“, hieß es da unter anderem.