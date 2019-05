„Schäm dich“: Heidi Klum bringt BVB-Fans mit FC-Bayern-Posting auf die Palme

Am letzten Spieltag kommt es zum alles entscheidenden Fernduell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Heidi Klum hat dabei einen klaren Favoriten.

Update vom 18. Mai, 15.51 Uhr: Heidi Klum muss sich mit teils heftigen Reaktionen auf ihren Instagram-Post auseinandersetzten. In einem sogenannten Boomerang-Video, einem kurzen, sich wiederholenden Bewegtbild, machte die Model-Ikone ihre Sympathien für den FC Bayern München deutlich. Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche vorwurfsvolle Kommentare von Usern, die offensichtlich weniger für den FCB übrig haben als Heidi Klum. So schreiben einige Nutzer etwa „Scheiß Bayern, ein Grund, dir nicht mehr zu folgen“, „Wasn mit dir falsch?“, „Bis gerade warst du mir sympathisch“ „Schäm dich“ oder „Ekelhaft“. Die Bayern-Fans dürften sich hingegen über die prominente Unterstützung freuen.

Bayern oder Dortmund? Heidi Klum hat einen klaren Favoriten

Unser Artikel vom 18. Mai:

München - Die Bundesliga ist spannend wie lange nicht. Erstmals seit zehn Jahren entscheidend sich das Titelrennen erst am letzten Spieltag. Die Bayern haben dabei die deutlich komfortablere Ausgangslage. Aufgrund des klar besseren Torverhältnisses gegenüber Verfolger Dortmund reicht den zwei Punkte vor dem BVB liegenden Münchnern rein rational betrachtet auch ein Unentschieden gegen Frankfurt.

FC Bayern: Unterstützung von Heidi Klum

Bayern oder Dortmund? Auf die Frage nach den Sympathien gehen die Meinungen der Fußballfans stark auseinander. Für Heidi Klum hingegen ist die Antwort klar. Die GNTM-Jurorin drückt dem FC Bayern die Daumen. Dabei unterstützt die 45-Jährige den FCB nicht vor dem heimischen Fernseher, sondern ist sogar im Stadion. Auf Instagram postete Heidi Klum ein kurzes Video, in dem sie zusammen mit Bill Kaulitz und Freund Tom in Bayern-Klamotten in der Allianz Arena posiert. Der Beitrag ist mit der Bildunterschrift „Hol ma uns des Ding“ versehen. Für Heidi Klum ist die Sache also klar - sie will zusammen mit den Roten die 29. Meisterschaft feiern.

+ Heidi Klum drückt dem FC Bayern die Daumen. © dpa / Tobias Hase

Im ausführlichen Live-Ticker vontz.de* verpassen Sie keine wichtige Szene der Partie FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt.

*tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks