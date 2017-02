Live-Ticker: Bayern sucht noch nach der Lücke

Berlin - Der FC Bayern gastiert am Samstag zum Bundesliga-Topspiel bei Hertha BSC. Kann der Rekordmeister auch in der Hauptstadt punkten? Der Live-Ticker aus Berlin.

Hertha BSC - FC Bayern München 0:0 (-:-)

Hertha: 22 Jarstein - 2 Pekarik, 15 Langkamp, 25 Brooks, 21 Plattenhardt - 5 Stark - 24 Haraguchi, 3 Skjelbred, 6 Darida, 8 Kalou - 19 Ibisevic

Hertha-Bank: 1 Kraft, 7 Esswein, 11 Allagui, 14 Stocker, 28 Lustenberger, 34 Mittelstädt, 40 Torunarigha FC Bayern: 1 Neuer - 21 Lahm, 5 Hummels, 27 Alaba, 18 Bernat - 32 Kimmich, 23 Vidal - 10 Robben, 6 Thiago, 11 Douglas Costa - 25 Müller

FCB-Bank: 26 Ulreich, 8 Martinez, 9 Lewandowski, 13 Rafinha, 14 Alonso, 29 Coman, 35 Sanches Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg) Tore: --- Alle Ergebnisse, aktuelle Spielstände und die Live-Tabelle der Bundesliga finden Sie hier.

12. Minute: Da zieht Douglas Costa einmal auf rechts an und flankt - im Zentrum kommt Müller aber nicht an die Kugel heran.

10. Minute: Die Roten kombinieren sich recht langsam nach vorne, bis Plattenhardt den Ball vor Lahm ergrätscht.

9. Minute: Alaba läuft Haraguchi ab. Dann klärt Neuer.

8. Minute: Bernat setzt zur Flanke an - der Ball landet jedoch hinter dem Tor.

7. Minute: Das Spielgeschehen beruhigt sich mehr und mehr. Die Berliner stehen hinten sehr sicher und wagen sich vereinzelt nach vorne.

5. Minute: Die Hereingabe fliegt an Freund und Feind vorbei durch den Fünfer.

4. Minute: Robben zieht nach innen und läuft sich fest. Auf der anderen Seite holen die Berliner eine Ecke heraus.

3. Minute: Robben bedient Thiago im Strafraum, doch dem verspringt der Ball.

2. Minute: Pekarik wird auf rechts geschickt, doch die flache Hereingabe klärt Hummels. Wenig später scheitert Plattenhardt mit einem Schussversuch.

1. Minute: Der Ball rollt. Die Gastgeber haben Anstoß.

+++ Und auch zu Lahm hat er eine Meinung: „Ich kann ihn mir in vielen Funktionen vorstellen. Er kann dem Fußball noch viel geben.

+++ Bundestrainer Löw spricht bei Sky über Müller: „Thomas hat ein Gespür für Tore. Er macht Wege, die sonst keiner geht. Ich mache mir um ihn keine Sorgen.“

+++ Die vergangenen elf Pflichtspiel-Vergleiche zwischen beiden Teams gewannen die Roten allesamt - mit einem Torverhältnis von 33:6.

+++ Die Berliner müssen weiter auf den Ex-Bayern Weiser verzichten. Keeper Kraft sitzt erneut auf der Bank. Im Gegensatz zum 0:2 auf Schalke bringt Dardai mit Skjelbred und Darida zwei Neue anstelle von Lustenberger und Stocker.

+++ Ancelotti wirft mal wieder die Rotations-Maschine an. Im Vergleich zur Gala gegen den FC Arsenal beginnen diesmal Bernat, Kimmich und Müller. Dafür bleiben Martinez, Alonso und Lewandowski draußen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Bundesliga-Topspiel zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern. Der FC Bayern will seinen Sieben-Punkte-Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig mit einem Erfolg in der Hauptstadt verteidigen. Anstoß im Berliner Olympiastadion ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Während der Rekordmeister mit dem Rückenwind des 5:1-Erfolgs im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Arsenal nach Berlin reist, steckt die Hertha in einer kleinen Krise. In den letzten acht Pflichtspielen kassierten die Berliner sechs Pleiten, in der Liga rutschte das Team auf den sechsten Rang ab.

Und ausgerechnet jetzt kommen die Bayern. Gegen die Münchner verlor Hertha BSC alle der letzten elf Duelle, davon die letzten fünf gar ohne eigenes Tor - eine schlechtere Serie gegen die Roten weist derzeit nur noch Werder Bremen auf (15 Niederlagen in Folge). Der letzte Sieg der Hauptstädter über die Bayern datiert vom 14. Februar 2009, damals rang man den FC Bayern mit 2:1 nieder (Andrij Voronin traf doppelt, für den FCB netzte Miroslav Klose ein).

