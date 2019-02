Live-Ticker: Bayern antwortet sofort auf Hertha-Blitzstart

Der FC Bayern München muss nach der Niederlage gegen Leverkusen nun im DFB-Pokal nach Berlin. Gegen die Hertha wartet eine schwere Aufgabe. Alles im Live-Ticker.

Hertha BSC - FC Bayern München 1:1 (-:-)



Hertha BSC: Jarstein - Lazaro, Stark, Rekik, Plattenhardt - Skjelbred, Grujic - Kalou, Duda, Mittelstädt - Ibisevic Reserve: Kraft - Klünter, Köpke, Dardai, Torunarigha, Selke, Lustenberger FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Goretzka, Thiago - Gnabry, James, Coman - Lewandowski Reserve: Früchtl - Ribéry, Martinez, Rafinha, Boateng, Davies, Müller Tore: 1:0 Mittelstädt (3.), 1:1 Gnabry (7.) Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart)

13. Minute: Stark ringt Lewandowski zu Boden, Freistoß für die Bayern im Mittelfeld. Kurz ausgeführt - die Bayern haben das Spiel jetzt besser im Griff.

11. Minute: Kurze Ecke von Kimmich auf rechts, dann die lange Flanke auf Lewandowski. Der kommt per Kopf nicht ganz ran.

10. Minute: Plattenhardt klärt nach einer James-Ecke.

9. Minute: Die Bayern haben die direkte Antwort auf diesen frühen Schock parat. Doch die Hertha präsentiert sich weiter selbstbewusst und stört früh.

7. Minute: Ausgleich! Gnabry trifft für die Bayern! Dropkick-Treffer! Die Bayern über rechts, Gnabry leitet das selbst ein, sein Pass zu Lewandowski flippert zu ihm zurück. Aus 13 Metern fackelt der Nationalspieler nicht lange und netzt sehenswert per Direktabnahme ins kurze Eck ein!









3. Minute: Tor! Hertha führt! Abstoß von Jarstein, Kalou bekommt den Ball und schickt Mittelstädt. Der hat Probleme bei der Ballannahme, bekommt ihn aber in den Griff - und zieht aus 20 Metern flach ab. Genau ins linke Eck - keine Chance für Ulreich!

3. Minute: Knifflige Szene! Rekik gegen Goretzka im Strafraum. Das Bayern-Geburtstagskind geht zu Boden - Geld wegen Schwalbe! Harte Entscheidung, aber es gibt keinen Videoschiedsrichter, also steht die Entscheidung.

2. Minute: Erste Ballberührung von Jarstein nach einer Flanke. Kein Problem für den Torwart.

1. Minute: Erster Ballverlust von Kimmich. Kalou wird steil geschickt, bleibt aber hängen.

Es geht los: Bayern zu Gast in Berlin

1. Minute: Anstoß! Das Spiel in Berlin läuft.

20.44 Uhr: Es gibt eine Schweigeminute für Rudi Assauer.

20.43 Uhr: Die Kapitäne bei der Seitenwahl: Ibisevic und Lewandowski. Der Pole gewinnt, Hertha wird anstoßen.

20.42 Uhr: Da sind die Mannschaften! Berlin spielt in Blau-Weiß, die Bayern ganz in Rot.

20.40 Uhr: „Nur nach Hause“ schallt jetzt durch das Olympiastadion. Gleich kommen die Teams auf den Rasen.

20.39 Uhr: Niko Kovac über das Spiel: „Im Bundesliga-Spiel haben wir drei Schüsse zugelassen und zwei waren drin. Außerdem haben wir unsere Chancen nicht genutzt. Wir wollen ins Pokalendspiel kommen. Hertha wird ein richtiger Prüfstein. Geschenkt bekommen wir nichts.“

20.37 Uhr: Augsburg (1:0 in Kiel) und Leipzig (1:0 gegen Wolfsburg) gesellen sich zu möglichen Gegnern des heutigen Siegers hinzu. Bisher außerdem dabei: Bremen, Paderborn, Heidenheim und der HSV.

20.36 Uhr: Hertha-Trainer Dardai sagt: „Wenn wir einen guten Tag haben, haben wir eine Chance. Wir sind heimstark.“

20.29 Uhr: Brazzo über das heutige Spiel: „Der Trainer hat die Mannschaft gut eingestellt. Wir sind gewarnt. Die Jungs sind fokussiert, ich habe großes Vertrauen.“

20.27 Uhr: Salihamidzic zu den vielen Gegentoren: „Defensivarbeit geht nur übers Kollektiv. Das fängt im Sturm an. Das haben wir zuletzt nicht gut hinbekommen. Da müssen wir uns verbessern.“

20.26 Uhr: Brazzo zu Pavard: „Sie können davon ausgehen, dass Pavard ab dem 1. Juli 2019 bei Bayern spielt.“

+ Das Olympiastadion vor Spielbeginn. © dpa / Andreas Gora

Salihamidzic über Boateng: Er spielt nächstes Jahr auch für uns

20.25 Uhr: Hasan Salihamidzic sagt vor dem Spiel zu Boateng: „Wir haben 50 Spiele im Jahr. Wir brauchen alle Innenverteidiger. Im Fußball kann sich schnell was ändern, deswegen sind wir froh, dass wir ihn haben. Ich gehe davon aus, dass er auch in der kommenden Saison für Bayern spielt.“

20.17 Uhr: Der Gästecoach testet den Rasen, bald geht es los in Berlin.

19.49 Uhr: Bayern informiert zur Causa Neuer: Das Spiel kommt für den Kapitän zu früh. Kovac will kein Risiko eingehen.

19.37 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Neuer spielt nicht und sitzt auch nicht auf der Ersatzbank des FC Bayern. Im Angriff erhält Gnabry mal wieder eine Chance. Thomas Müller muss auf die Bank. Auch Thiago darf ran. Rafinha muss für ihn weichen und Kimmich rückt im Vergleich zum Leverkusen-Spiel auf die Rechtsverteidiger-Position.

19.33 Uhr: Laut FC Bayern sind 12.000 Bayern-Anhänger im Stadion, um ihr Team zu unterstützen. Gleich wird die Aufstellung des FCB bekannt gegeben.

18.48 Uhr: Eine traurige Nachricht vor Spielbeginn: Wie Medien berichten, ist der langjährige Schalker Manager Rudi Assauer verstorben.

18.45 Uhr: In knapp zwei Stunden geht es los. So sehen Sie die Partie heute übrigens live im TV und im Live-Stream.

18.36 Uhr: Die Münchner haben diesmal übrigens ein anderes Hotel als in den letzten Jahren. Die letzte Berlin-Reise (0:2) endete für das Kovac-Team bitter, deshalb ging es statt ins Regent Hotel in der Charlottenstraße ins Ritz-Carlton am Potsdamer Platz. Das berichtet die Bild.

18.29 Uhr: Bayern zeigt sich aktuell nicht von seiner stärksten Seite. Einer, der vielleicht in der Zukunft bei den Roten auftrumpfen könnte, ist der legitime Nachfolger von Francesco Totti bei der Roma. Ein Gerücht besagt, dass die Münchner an ihm dran sein könnten.

17.21 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker! Die Bayern wollen in Berlin ins DFB-Pokal-Viertelfinale einziehen. Die Aufstellung gibt es hier gegen 19.45 Uhr.

DFB-Pokal-Achtelfinale: Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München

Tor: In der Vergangenheit gab es bei der Torwartfrage nur eine Antwort. Nun hat sich aber Manuel Neuer verletzt und Sven Ulreich durfte den Weltmeister von 2014 vertreten. Kovac beschrieb den Einsatz der eigentlichen Nummer eins als „möglich, aber das Go der Ärzte fehlt“. Falls Neuer nicht kann, steht Ulreich auf jeden Fall bereit. Riskieren wird der Rekordmeister nichts. Die Chance steht bei 50/50. Bayern bestätigte auf der Website: Neuer wird auf jeden Fall im Kader sein.

Abwehr: Da die Viererkette nach langer Zeit mal wieder auf der Rechtsverteidiger-Position umgestellt wurde - und es nicht funktionierte - wird wohl Joshua Kimmich wieder zurückrutschen. Der ins Mittelfeld beorderte Allrounder konnte gegen Leverkusen nicht seine gewohnte Souveränität zur Geltung bringen. Es spricht für Kimmich und David Alaba auf den Außen. In der Mitte könnte es wieder zu Veränderungen kommen. Jerome Boateng stünde bereit. Wer dann weicht, ist noch nicht klar. Außerdem zeigte Boateng während der Saison unbekannte Schwächen beim Spiel in Berlin. Ob sich Kovac daran erinnert? Zuletzt hielt der Trainer an seiner Nicht-Rotation fest. Dabei könnte Boateng wieder zum Opfer fallen.

Mittelfeld: Javi Martinez musste nach durchwachsener Leistung gegen den VfB Stuttgart beim Spiel in Leverkusen zuschauen. Jedoch fehlte der Spanier dem Rekordmeister in der Defensivbewegung eindeutig. Das bemängelte auch Lothar Matthäus. Gegen die Hertha könnte er sein Comeback feiern. Die Rückkehr Thiagos steht derweilen fest - ob es „nur“ der Kader oder schon in die Startelf ist, ist noch ungewiss. Dauerbrenner Goretzka hielt in den letzten Partien die Fahne der Münchner hoch. Mit einem Doppelpack gegen Hoffenheim, einem Kopfball gegen je Stuttgart und Leverkusen, ist er aktuell nicht wegzudenken. Dazu könnte wieder einmal Thomas Müller oder James hinter den Spitzen agieren.

Sturm: Nach dem Abgang von Sandro Wagner ist der Startelfeinsatz bei hunderprozentiger Gesundheit von Robert Lewandowski so sicher wie das Amen in der Kirche. Auf den Außen würde die Berufung von Serge Gnabry und Kingsley Coman Sinn machen. Mit einer flinken Flügelzange könnte die Berliner Abwehr einfacher auszuhebeln sein. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass Kovac mit Müller wieder einen zuverlässigen Scorer in die erste Elf beordert. Auch Franck Ribéry ist wieder eine Alternative, jedoch käme eine Einsatz über 90 Minuten wohl noch zu früh.

FC Bayern München im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Hertha BSC: Voraussichtliche Aufstellung

Aufstellung FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Hummels, Süle, Alaba - Martinez, Thiago, James - Müller, Lewandowski, Coman

München - Der FC Bayern München muss im DFB-Pokal nach Berlin. Der eigentliche Zielort des Wettbewerbs wird nun schon einige Runden vorher angesteuert. In der Hauptstadt könnte schon Endstation sein - weit vor dem Finale. Am 28. September wurden den Münchner sogar schon aufgezeigt, was es bedeuten kann, gegen die Herthaner zu verlieren. Damals waren es Vedad Ibisevic und Ondrej Duda, die für ein 2:0 sorgten. Es war die erste Niederlage unter Kovac in der Bundesliga.

So soll es für Niko Kovac dieses Mal nicht laufen. Krönte er vor über einem halben Jahr seine Trainerzeit in Frankfurt mit dem DFB-Pokalsieg in Berlin, soll Anfang Februar der Traum von seiner persönlichen Titelverteidigung auf gar keinen Fall platzen. Der Monat könnte ein entscheidender werden. Nach der Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen kommen die K.o.-Spiele gegen Hertha und den FC Liverpool auf den Coach zu. Das Ausscheiden in Pokal und Königsklasse könnte weitreichendere Folgen an der Säbener Straße haben.

Die Bayern-Fans haben bei einer Umfrage den Titel in der Bundesliga noch lange nicht abgeschrieben. Für 67 Prozent der Leute ist die Schale selbst nach der Pleite gegen Bayer noch drin.

