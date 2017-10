Jupp Heynckes reichen beim Prozess, den FC Bayern zu stabilisieren, die einfachsten Grundrechenarten des Trainerwesens - Spieler wie Thomas Müller und David Alaba sind wie ausgetauscht

München – Pizza zur Geisterstunde? Es wirkte skurril, wie die Profis des FC Bayern nach dem 3:0 über Celtic Glasgow die verräterischen Flachpappenkartons auf ihren Händen hinausbalancierten. Ob das richtige Sportlernahrung sei, noch dazu zu so vorgerückter Stunde, erkundigte sich ein Reporter fast besorgt. Das habe man vom Vorgänger übernommen, erklärte Thomas Müller, sein Tonfall war dabei beschwichtigend: „Kohlenhydrate. Es geht hauptsächlich darum, dem Körper schnell Energie zuzuführen.“ Das seien „ganz normale sportwissenschaftliche Vorgänge“.

So, so. Aber wie auch immer: Dieser FC Bayern gibt in diesen Tagen sowieso Rätsel auf, ganz sportwissenschaftliche: Warum läuft alles wieder so flott, nachdem Carlo Ancelotti entsorgt wurde? Müller nannte den Ex-Coach nicht einmal mehr beim Namen, er scheint verdrängt zu sein, und der Vorgang fiel wohl keinem schwer. Jupp Heynckes lautet das Schlüsselwort auf alle rätselhaften Fragen. Und dass er die Mitternachtspizza seines Kollegen nicht verboten hat, zeigt einmal mehr das Gefühl des 72-jährigen Rückkehrers.

Heynckes arbeitet Schritt für Schritt am Stabilisierungsprozess, und er bewirkt mit den simpelsten Grundrechenarten des Trainerwesens Großes. „Willst du Erfolg haben, brauchst du eine Hierarchie und Chemie“, erklärte Arjen Robben, „wir müssen nicht 23 Freunde sein – aber wir müssen wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können.“ Nach dem 3:0 gegen Anderlecht – damals noch unter Ancelotti – hatte der Niederländer eine Brandrede gehalten. Diesmal nicht. Bezeichnend. „Du fühlst es in der Mannschaft, wenn es nicht gut ist – damals war es so.“ Robben habe Heynckes sogar angeboten, rechter Verteidiger zu spielen – bei Not am Mann. Neue Münchner Uneitelkeit.

Der Coach sorgt mit klaren Anweisungen dafür, dass Hierarchie und Harmonie wieder passen. Profis wie Müller und David Alaba sind wie ausgetauscht. „Thomas hat überragend gespielt“, lobte Heynckes seinen Kapitän, „er hat sehr viel gearbeitet, war immer unterwegs, hat Löcher gestopft – da habe ich wieder ein Stück weit den Müller gesehen, den ich kenne“. Der 28-Jährige, der erstmals seit Februar wieder in der Champions League traf, meinte, er sei jetzt zurück auf der Halbposition, auf der seine Stärken voll zum Tragen kommen. Er ist zwar von den Defensivaufgaben nicht gänzlich befreit und muss bei Bedarf stets in die Grundordnung zurück – „aber ich kann auch immer wieder vorne reinstoßen. Nur nicht jedes Mal, das wäre ja nicht sinnvoll“. Es sei auch seine Aufgabe, so Müller, zu sehen, „dass der Laden gut organisiert ist“. Generell sei „ein kleiner Ruck“ durch die Mannschaft gegangen.

Heynckes gibt keine Ruhe, bis daraus ein großer wird. Der Sieg über die limitierten Schotten kam bei ihm nicht so gut weg, wie man nach einem derart souveränen Resultat eigentlich glauben mochte. Viel mehr Tore hätte man schießen müssen, nörgelte Heynckes, und hinten habe man zu viel zugelassen. „Das darf einer Spitzenmannschaft nicht passieren, das müssen wir abstellen. Man muss immer zu Null spielen.“ In Europa gäbe es Teams, „die weiter als wir sind“, so der Coach, Real Madrid etwa oder auch Paris St. Germain, das kaum den Anschein erweckt, die Gruppenführung abtreten zu wollen. Zudem stehen nach der Reise zum Hamburger SV zwei Duelle mit Leipzig sowie die Kraftprobe in Dortmund an. „Ganz andere Kaliber“, warnte der Münchner Coach.

Heynckes will sich nicht in die Tasche lügen: „Wir haben weiterhin viel zu tun.“ Und weil er unverdrossen an der Stabilität feilt, setzt er die Rotation die nächsten Spiele aus. Er habe mit Edelreservisten wie James oder Corentin Tolisso gesprochen, sagte er, „sie wissen, was ich vorhabe“. Da erwarte er keinen Ärger, das Stammpersonal ziehe zudem eh gut mit: „Das sind Hochleistungsprofis, die ohne Probleme drei Spiele in der Woche absolvieren können.“ Und dank der Mitternachtspizza sind die Energiespeicher schnell wieder so voll, um bereit zu sein, den nächsten Gegner zu verputzen.