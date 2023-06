Hoeneß kritisiert langen Urlaub der Bayern-Stars: „Wie soll man da fit sein?“

Von: Sascha Mehr

Uli Hoeneß hat mit Unverständnis auf den langen Urlaub der Bayern-Spieler und die kurze Vorbereitung auf die Rückrunde reagiert.

München – Der FC Bayern München hat eine Saison zum Vergessen hinter sich. Zunächst kam die unrühmliche Entlassung von Cheftrainer Julian Nagelsmann, anschließend das frühe Ausscheiden aus dem DFB-Pokal gegen den SC Freiburg und der Champions League gegen Manchester City. Durch den Dortmunder Patzer am letzten Bundesliga-Spieltag konnte der FCB zumindest noch die elfte deutsche Meisterschaft in Serie feiern. Zufrieden machte das an der Säbener Straße aber niemand.

FC Bayern München: Hoeneß kritisiert langen Urlaub

Für Uli Hoeneß war die kurze Vorbereitung eine der Ursachen für die schwache Rückrunde des FC Bayern München. „Ich bin überzeugt davon, dass Thomas Tuchel in der Rückrunde darunter leiden musste, dass es einigen Spielern an der Grundlagenausdauer gefehlt hat. Wenn man viereinhalb Wochen Urlaub gibt, braucht man mindestens sechs Wochen Vorbereitung. Aber wir hatten gerade mal zweieinhalb Wochen“, sagte er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Der 71-Jährige monierte, dass es zu wenige Testspiele in der Vorbereitung gegeben haben, nämlich „nur dieses eine gegen Salzburg. Wie soll man da fit sein? Ich habe in meiner Spielerkarriere nie vier Wochen Urlaub gehabt, auch im Sommer nicht. Einige Spieler hatten von Anfang November bis Mitte Januar kein ernst zu nehmendes Spiel gehabt“, so Hoeneß weiter.

Zunächst hatte Hoeneß den damaligen Cheftrainer Julian Nagelsmann nicht gewarnt vor der Gefahr, nicht fit zu sein wegen der sehr kurzen Vorbereitung auf die Rückrunde. „Als dann aber Manuel Neuers Verletzung die Stimmung belastet hat, habe ich darauf hingewiesen, dass wir jetzt nicht mehr so lange Urlaub machen sollten“, sagte er. Da war es aber bereits zu spät.

FC Bayern München: Sorgen bei Hoeneß

Die Auftritte des FC Bayern in der Rückrunde machten Hoeneß große Sorgen, wie er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung verriet: „Wenn ich sehe, wie wir in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig fast vorgeführt werden im eigenen Stadion, da kann ich nicht loslassen. Mir ist einfach nur wichtig, dass beim FC Bayern alles in Ordnung ist.“

Trotz der Blamage gegen RB Leipzig am vorletzen Spieltag reichte es bekanntermaßen doch noch für den Titel in der Bundesliga. Die Zahlen zeigen aber, wie schwach die Rückrunde des deutschen Rekordmeisters wirklich war: Nach 15 Bundesligaspielen hatte der FC Bayern neun Punkte Vorsprung auf den BVB, am Ende war man aber auf einen Ausrutscher der Schwarz-Gelben angewiesen und sicherte sich die Meisterschaft nur aufgrund des besseren Torverhältnisses. (smr)