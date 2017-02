Hoeneß‘ Rückkehr, letzter Akt: Hierarchie ohne Hauruck

Am Montag wird Uli Hoeneß wieder an die Spitze des Aufsichtsrats des FC Bayern gewählt. Philipp Lahm, Max Eberl - es stehen wichtige Entscheidungen an.

München – Am Freitagvormittag waren Uli Hoeneß und Karl Hopfner noch Seite an Seite bei der Beerdigung von Josef Binder, der kürzlich als Mitglied Nr. 1 verstarb. Am Montag aber werden sich die Wege der beiden trennen. Der Aufsichtsrat des FC Bayern tagt diesmal in anderer Form als üblich, man trifft sich früher, um im Vorfeld die Staffelübergabe des Duos abzuwickeln. Die eigentliche Sitzung eröffnet später der stellvertretende Vorsitzende, Hopfner sitzt dann bereits im Auto auf dem Heimweg. Gleich zu Beginn wird die Frage gestellt, wer die Nachfolge antreten soll. Ein Mitglied nennt dann Uli Hoeneß’ Namen. Theoretisch wäre das der Moment, einen Gegenkandidaten zu präsentieren. Aber nur theoretisch. An der Rückkehr von Hoeneß als Chef des Gremiums besteht kein Zweifel.

Lahm und Eberl – Entscheidungen stehen im März an

Alles ist vorbereitet und besprochen. Die Wiederherstellung der alten Hierarchie sollte ja kein Hauruckverfahren werden, heißt es aus Kreisen des Aufsichtsrats, auch deshalb hatte man – auf Vorschlag von Hoeneß übrigens – die tournusmäßige Jahresabschlussversammlung von Ende Dezember auf Anfang Februar verschoben. Es sollte Raum bleiben, die Dinge ein letztes Mal zu überdenken, es schließt sich ja ein Kreis, wie es ihn nie zuvor gab. Beim FC Bayern nicht, und auch außerhalb der Fußball-Szene fällt es ziemlich schwer, ähnliche Vorgänge zu finden.

Dass eine prominente Figur nach einer Verurteilung wieder voll in alter Funktion zurückkehrt, ist einzigartig. So könnte unter anderem auch erklärt werden, warum Hoeneß mit Argusaugen beobachtet wird. Im Aufsichtsrat des FC Bayern, der mit Vorständen von DAX-Unternehmen bestückt ist, hat man sich mit der Thematik ebenfalls auseinandergesetzt. Die Rückkehr von Hoeneß sei ein Beleg seiner Persönlichkeit, heißt es, außerdem habe er seine Strafe beglichen, bereut, verbüßt. Es sei keine Frage der Compliance-Regeln bei Wirtschaftsunternehmen, meint einer der Bayern-Aufsichtsräte, in dem Gremium säße man ja nicht als Vertreter der Firma, sondern als Privatperson, die sich fragt, ob Hoeneß der beste Mann für den Posten ist. Das sei er in den Augen der acht Männer, die entscheiden. Anders läge der Fall bloß, wenn Hoeneß’ Vergehen auch den Verein betroffen hätten. Diese Differenzierung hätten einige Außenstehende nicht auf dem Schirm, heißt es intern.

Die Zukunft hat längst begonnen

Hoeneß wird am Montag unmittelbar nach der Abstimmung wieder das Wort übernehmen, was aber nur mehr ein formaler Akt ist, denn die Zukunft hat längst begonnen. Erste Weichenstellungen waren Umbesetzungen im Aufsichtsrat und Präsidium. In beide Gremien rückt der Notar und Wirtschaftsjurist Dieter Mayer anstelle von Rudolf Schels ein. Für Hopfner wurde der Unternehmer Walter Mennekes ins Präsidium aufgenommen. Beide sind loyale Figuren, die schon lange hinter den Kulissen tätig sind.

Der langjährige Ehrenrat Mayer kickte früher mit Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge bei den sogenannten „Montagskickern“ an der Säbener Straße, Mennekes wird als „typischer Vertreter des deutschen Mittelstands“ gepriesen, den bereits der frühere Kanzler Gerhard Schröder zu Auslandsreisen mitnahm und der bis heute auf höchsten Ebenen vernetzt ist, zum Beispiel mit Spitzenpolitikern wie Frank-Walter Steinmeier.

Freilich aber sind Mayer und Mennekes nur Vorboten zukunftsträchtigerer Umbauten, mit Philipp Lahm ist man bereits in Verhandlungen bezüglich eines Postens in der sportlichen Leitung, zudem ist es ein offenes Geheimnis, dass Gladbachs Sportdirektor Max Eberl bei Hoeneß hoch im Kurs steht. In den nächsten vier Wochen soll Klarheit herrschen. Der Aufsichtsrat, ohne den Ausgaben mit einem Volumen ab 25 Millionen Euro vom Vorstand nicht in Eigenregie getätigt werden können, ist natürlich in diese richtungsweisenden Entscheidungen eingebunden.

Während Hopfner alles abnickte, wird Hoeneß anbieten, künftig wieder wie in seiner ersten Amtszeit zu verfahren. Er möchte ein aktiver Aufsichtsrat sein, der in die Prozesse eingebunden ist und nicht erst informiert werden soll, wenn es um das grüne Licht seines obersten Prüforgans geht. In der Praxis bespricht er sowieso alle tiefergehenden Projekte im Vorfeld mit seinem vier Mann zählenden Präsidial-Ausschuss ab, in dem neben ihm die Aufsichtsräte Herbert Hainer, Rupert Stadler und Werner Zedelius vertreten sind.

Ist der Hoeneß 2017 ein anderer als der Hoeneß vor seiner Haftstrafe? Intern sagen sie, früher habe er öfter mal die Brechstange ausgepackt, jetzt nicht mehr, er sei ruhiger. Keine schlechte Referenz für den neuen, alten Aufsichtsratschef des FC Bayern.