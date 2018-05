Hoeneß verrät Detail über Kovac-Verpflichtung: “Wir haben Niko ausgesucht, weil ...“

Uli Hoeneß hat sich bei der Balkonfeier des FC Bayern München auf dem Marienplatz über die Verpflichtung von Niko Kovac geäußert.

München - Jupp Heynckes zeigte sich am Marienplatz zum letzten Mal als Bayern-Trainer. Der Coach hört ja bekanntlich auf. Sein Nachfolger ist Niko Kovac, der der Eintracht zum Abschied den ersten Titel seit 30 Jahren schenkte.

Die Bayern, versprach Heynckes, werden unter seinem Nachfolger "wieder angreifen". Mit dem Festgeldkonto? Nein, betonte Uli Hoeneß, es werde keinen 100-Millionen-Transfer geben, stattdessen solle der Kader eher verkleinert werden.

Kovac müsse dafür sorgen, dass alle Profis auch in den Topspielen Höchstleistungen bringen - nicht nur gegen schwächere Gegner. Der neue Mann wird am Champions-League-Titel gemessen, orientieren soll er sich am alten. "Wir haben Niko ausgesucht, weil er wie Jupp das Familiäre und Menschliche hat", sagte Hoeneß, "das ist wichtiger, als wenn uns einer erklären kann, was eine falsche Neun oder flache Raute ist."

SID