Holger Seitz: „Das hätte auch nach hinten losgehen können“

Bei der gezeigten Leistung hätte der 4:0 Sieg seiner Mannschaft gegen die von ihm stark eingeschätzten Schweinfurter auch anders ausgehen können, meinte Bayern-Coach Holger Seitz.

Holger Seitz und Schweinfurt-Trainer Timo Wenzel sind sich einig: Vor allem in der ersten Halbzeit sei es ein sehr enges Spiel gewesen. „Das war eine sehr gute Leistung von uns, die aber notwendig war, weil Schweinfurt eine sehr gute Mannschaft mit individuell sehr guten Spieler hat“, stellt Seitz fest. Trotz des deutlichen Sieges findet er fatale Schwächen im Spiel seiner Mannschaft: „Wir hatten in der Anfangsphase die eine oder andere komplizierte Situation zu überstehen. Es waren ein paar Kontermöglichkeiten dabei, die wir eigentlich unterbinden wollten und das haben wir dann am Ende zwar gut verteidigt. Aber das hätte auch nach hinten losgehen können. Da war es dann gut, dass wir die Möglichkeiten, die sich uns geboten haben, sehr effektiv genutzt und auch super rausgespielt haben.“

Sein Gegenüber Timo Wenzel ist dagegen „maßlos enttäuscht“ von der gezeigten Leistung seiner Mannschaft. „Es ist mir unbegreiflich, wie man bei so einem Spiel so eine Leistung abrufen kann. Das werde ich mein Leben lang nicht verstehen“, beklagt er im Interview mit Fußball Vorort. Zunächst startete Schweinfurt mit guter Ordnung ins Spiel, aber die Bewegung im Vorwärtsgang hat ihnen nach Ansicht des Trainers gefehlt. „Wir haben uns viel, viel mehr vorgenommen. Da war es dann in der Halbzeit in der Kabine auch ein bisschen lauter“, lässt Wenzel wissen. Die Gegentore ärgern ihn besonders, da „es Anfängerfehler sind, die wir jedes Mal machen, Woche für Woche. Wir haben keine gute Zweikampfführung und das zieht sich durch die komplette Saison. Das Ergebnis war enttäuschend für mich.“

Bayern-Coach Seitz war mit dem Spiel nach der Pause hingegen zufrieden. In der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft „das Spiel insgesamt kontrolliert und nichts mehr zugelassen. Deshalb glaube ich, dass wir am Ende des Tages heute verdient gewonnen haben. Es war eine gute Leistung von uns.“

Obwohl der FC Bayern II nach zwei Nachholspiele vor der Brust hat, geht die Seitz-Elf als Spitzenreiter in die Winterpause. Durch den Dreier gegen Schweinfurt überflügelte die Reserve des Rekordmeisters den VfB Eichstätt.

Ganz anders ist die Situation der Gastmannschaft: „Ich hab auch schon der Mannschaft gesagt, dass das ein Qualitätsproblem ist. Man muss ganz klar sagen, dass der Druck jetzt einfach weg ist. Wir müssen nicht mehr schauen, was auf Platz eins ist, wir müssen schauen, dass wir schnellstmöglich wieder in die Spur kommen, dass wir die restlichen Spiele gut spielen und dass wir sehen, wer bereit ist, unseren Weg mitzugehen und unter Profi-Bedingungen zu trainieren und Gas zu geben“, lautete die schonungslose Analyse von Wenzel.

Text: Kirsten Pfister und Fabian Schönrock