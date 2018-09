Holger Seitz: „Wir hatten phasenweise große Probleme“

Holger Seitz war nach dem 2:1 gegen Bayreuth mit dem Ergebnis zufrieden, mit der Spielweise seines Teams jedoch vor allem in der Anfangsphase überhaupt nicht. Der Trainer bemängelte viele einfache Fehler, die verhinderten, dass sein Team den Rhythmus fand.

Der Trainer des FC Bayern II über





...den Spielverlauf:

„Wir hatten phasenweise große Probleme. Bayreuth hat es sehr gut gemacht und die Räume gut zugestellt. Gerade am Anfang haben wir viele leichte Fehler gemacht. Damit haben wir es dem Gegner zu leicht gemacht, Selbstvertrauen aufzubauen. Wir sind zum ersten Mal in dieser Saison nicht gut ins Spiel gekommen. Bayreuth hat auch noch das 1:0 erzielt. Dann haben wir angefangen, nachzudenken. Das ist auch verständlich: In der Startelf standen fünf Spieler, die ihr erstes Herrenjahr spielen und zwei, die noch für die A-Jugend spielberechtigt sind.“

...die Taktik, um den Gegner zu knacken:

„Wir haben am Anfang genau das, gemacht was Bayreuth von uns wollte. Sie haben unsere äußeren Innenverteidiger der Dreierkette (Feldhahn und Awoudja, d. Red.) zugestellt und Lars-Lukas Mai ins Mittelfeld dribbeln lassen. Dort haben sie das Spiel im Zentrum eng gemacht. Im zweiten Durchgang haben wir es besser gemacht. Die äußeren Verteidiger der Dreierkette standen weiter außen und wir haben insgesamt mehr über die Flügel agiert.“

...wichtige Spieler, die das Team führen:

„Gerade in der schwierigen Phase haben uns aber die erfahrenen Spieler Wriedt, Welzmüller und Feldhahn sehr geholfen. Sie sind vorangegangen und haben die anderen mitgerissen.“

...Gegner Bayreuth:

„Bayreuth war ein starker Gegner. Man hat schon die Handschrift des Trainers erkannt. Bayreuth hat ähnlich gespielt, wie Timo Rost als Spieler war: Sie waren sehr leidenschaftlich und haben um jeden Meter gekämpft. Spieler wie Ivan Knezevic und Anton Makarenko bringen viel Qualität mit, auch andere Spieler wie etwa Steffen Eder in der Innenverteidigung.“

...die Verletzung von Alexander Nollenberger:

„Er hatte gleich nach seiner Einwechslung eine sehr starke Aktion. Er hat dann aber einen Schlag abbekommen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes.“

...das Spiel gegen Buchbach (Sa, 12 Uhr):

„Wir haben Moral gezeigt und den Sieg erzwungen. Wir dürfen jetzt aber nicht denken, alles wäre wunderbar. Wir müssen die Fehler ansprechen und uns im nächsten Spiel gegen Buchbach verbessern.“

Tobias Empl