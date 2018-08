FC Bayern-Fans bedanken mit Banner sich bei ehemaligem Coach

Drei Jahre trainierte Tim Walter die U17 und die Amateure des FC Bayern. Nun bedanken sich die Fans beim Neu-Coach von Kiel für seine Zeit beim Rekordmeister und seine Spiele gegen Bieros Löwen.

Tim Walter stand drei Jahre an der Seitenlinie der U17 und der Amateure des FC Bayern München. Doch das ist Vergangenheit. Während Weltmeister Miro Klose die U17 im Sommer übernahm, trainiert Holger Seitz inzwischen die zweite Mannschaft des Rekordmeisters. Walter selbst hat auch eine neue und reizvolle Aufgabe gefunden: Als Trainer des Zweitligisten Holstein Kiel hat es ihn in den Norden verschlagen. Auf kicker.de erzählt der 42-Jährige aber, dass seine Familie immer noch im Süden Deutschlands wohnt und er deshalb auch weiterhin öfter in München ist.

Trotz des Wechsels hat sich Eines nicht geändert. Noch immer kann der Neu-Coach der Kieler Daniel Bierofka und seine Löwen ärgern. Vergangene Saison traf Walter zweimal auf den TSV 1860 München in der Regionalliga. Beide Partien gingen zugunsten der Roten aus (1:0 und 3:1). Und in Kiel? Dort macht er genau da weiter, wo er aufgehört hat. Im DFB-Pokal musste Daniel Bierofka sich wieder einmal gegen seinen Kollegen geschlagen geben. Für Walter ist klar: „Der Sieg war absolut verdient und ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft.“

Dass man sich gerne an seine Spiele erinnert, zeigt auch die Facebook-Seite „Amature-Bladdl - FC Bayern Amateure“. Auf ihrer Facebook-Startseite ist groß die Anzeigetafel des Grünwalder Stadions zu sehen. Darauf steht in fetten weißen Zahlen 3:1 – der letzte Erfolg des FC Bayern II unter Walter gegen Bierofkas Löwen. Höchste Zeit, einmal beim FC Bayern ‚Danke‘ zu sagen. Und zwar nicht nur, weil Walter den ewigen Stadtrivalen aus dem Pokal gekegelt hat. Im gestrigen Spiel der Bayern-Amateure gegen die Nürnberg-Reserve spannten die FCB-Fans in der Stehhalle ein rot-weißes Plakat mit dem Bild des Ex-Trainers über mehrere Sitze. Darunter der Schriftzug: „Der FC Bayern sagt Danke Tim Walter!“ Diese Aktion blieb auch vom Kiel-Coach nicht unkommentiert. Beim „Amateure-Bladdl - Stadionheft FC Bayern Amateure“ bedankt sich Walter per Videobotschaft bei seinem Ex-Verein: „Ich freue mich tierisch über dieses Plakat. Macht weiter so. Ich wünsche allen Bayernspielern und Fans alles Gute.“

Jan Ahrens