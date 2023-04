Internationale Pressestimmen zur Pleite in Manchester: „Blaue Watschn für die Bayern“

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Der FC Bayern München erlebte einen Albtraum-Abend bei Manchester City. Die internationalen Pressestimmen zum Champions-League-Viertelfinale.

Manchester – Der FC Bayern München sah seine Saisonziele gefährdet und tauschte deshalb Ende März seinen Trainer aus. Julian Nagelsmann musste gehen, Thomas Tuchel kam. Keine zwei Wochen später ist eines dieser Ziele, der DFB-Pokal, nach der Pleite gegen Freiburg schon futsch. Und das zweite, die Champions League, scheint umgehend zu folgen. Denn nach der 0:3-Pleite im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City braucht der deutsche Rekordmeister im Rückspiel am 19. April ein Wunder, um noch ins Halbfinale einzuziehen.

Manchester City – FC Bayern München 3:0 (1:0) Champions-League-Viertelfinale, Hinspiel Tore: 1:0 Rodri (27), 2:0 Silva (70.), 3:0 Haaland (76.) Zuschauer im Etihad Stadium: 53.000 (ausverkauft)

Manchester City bestraft Bayern-Fehler eiskalt

Nun trifft Tuchel bei den ersten beiden Niederlagen in seiner Bayern-Amtszeit kaum eine Schuld. In Manchester hatte er Thomas Müller auf der Bank gelassen, die Erklärung machte aber Sinn – und seine Mannschaft lieferte ein sehr gutes Auswärtsspiel bei einer der besten Mannschaften der Welt ab.

Im ersten Durchgang war der Ballbesitz teilweise absolut ausgeglichen. Ein Umstand, den nur die wenigsten Teams im Etihad Stadium herstellen können. Und doch führte die Elf von Pep Guardiola nach einem Traumtor von Rodri (27.) zur Pause mit 1:0. Ausschlaggebend in dieser Szene: Etwas zu viel Freiraum für den defensiven Mittelfeldspieler, ein paar Zentimeter zu wenig Körpergröße bei Torhüter Yann Sommer, aber vor allem ein herausragender Abschluss des Spaniers. Auf Weltklasse-Niveau sind es diese wenigen Prozentpunkte, die den Unterschied machen.

Upamecano patzt – FC Bayern vergeigt guten Auswärts-Auftritt in Manchester innerhalb von sechs Minuten

Deutlich mehr Vorwürfe müssen sich die Bayern beim 0:2 von Bernardo Silva (70.) gefallen lassen. Dayot Upamecano, schon den ganzen Abend fahrig, leistete sich einen kapitalen Schnitzer und verlor den Ball tief in der eigenen Hälfte. Am Ende flankte Erling Haaland auf den Portugiesen, der unbedrängt einnicken konnte.

Sechs Minuten später widerfuhr den Bayern endgültig jenes Schicksal, das schon so viele Klubs bei ManCity erlebt hatten: Unaufhörlicher Druck mündet binnen kürzester Zeit in einem weiteren Gegentor. Haaland, der für seine Verhältnisse einen eher unauffälligen Auftritt hatte, drückte die Kugel aus kürzester Distanz über die Linie.

Ratlos in Manchester: Die Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt (von links), Dayot Upamecano und Benjamin Pavard konnten Manchester City nicht stoppen. © Tom Weller / dpa

Internationale Pressestimmen zum Champions-League-Viertelfinale

Und so verloren die Bayern mit 0:3, obwohl die Leistung eigentlich nicht komplett verkehrt war. Auch deshalb sagte Tuchel nach dem Spiel, dass er sich in seine Mannschaft schockverliebt habe.

Die internationale Presse lieferte andere Schlagzeilen. Wir haben die Reaktionen zusammengefasst.

Internationale Pressestimmen zu Manchester City gegen den FC Bayern: England

The Guardian: „Könnte dies endlich das Jahr für Manchester City und Pep Guardiola sein? Die Beweise häufen sich, das jüngste Beispiel einer Mannschaft, die genau zum richtigen Zeitpunkt in Form kommt, entfaltet sich vor den schockierten deutschen Augen. Und vor denen des restlichen Europas.“

The Sun: „Thomas Tuchel wird das Gefühl haben, dass sein Gegenüber (Pep Guardiola) ihn heute Abend übertrumpft hat, denn seine Mannschaft reist mit eingezogenem Schwanz nach München. In der ersten Halbzeit wirkte die Mannschaft selbstbewusst, bis Rodri die Gastgeber mit seinem Wundertor in Führung brachte.“

Daily Mail: „Die Bayern hielten lange Zeit gut mit, doch am Ende rangen sie verzweifelt um ihre Würde, als City im Viertelfinale der Champions League mit einem 3:0-Sieg erbarmungslos dominierte.“

Mirror: „Man City reißt Bayern auseinander“

Evening Standard: „Haaland schlägt erneut zu, Bayern kollabiert im Hinspiel gegen Man City“

Internationale Pressestimmen zu Manchester City gegen den FC Bayern: Spanien

Marca: „Ein Wirbelsturm zerreißt die Bayern“

AS: „City beendet die Bayern-Saison“

Mundo Deportivo: „Ein unersättliches City schlägt ein fades Bayern“

Sport: „Der Knalleffekt bringt City mit einem Bein ins Halbfinale“

El País: „Angesichts dessen, was in England zu sehen war, gibt das Rückspiel in München in der kommenden Woche wenig Hoffnung auf eine Wiedergutmachung für die Bayern.“

Internationale Pressestimmen zu Manchester City gegen den FC Bayern: Frankreich

L‘Équipe: „Manchester City bändigt Bayern München in der Champions League“

Le Parisien: „Manchester City schlägt Bayern München und hat bereits einen Fuß im Halbfinale“

RMC Sport: „Ein großartiges Manchester City schlägt Bayern München und stürmt unter die letzten Vier“

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Internationale Pressestimmen zu Manchester City gegen den FC Bayern: Italien

Gazzetta dello Sport: „Manchester City, das ist eine Fußball-Lektion: drei Ohrfeigen für Bayern“

Corriere dello Sport: „City-Lawine gegen Bayern“

Tuttosport: „City verrückt: Drei gegen Bayern, Guardiola sieht das Halbfinale“

Corriere della Sera: „City verblüfft Tuchels Bayern“

Internationale Pressestimmen zu Manchester City gegen den FC Bayern: Österreich und Schweiz

Kurier: „Manchester City bestraft die Bayern eiskalt. Die Münchner spielten in England optisch gut mit, machten aber zu viele Fehler.“

Blick: „Blaue Watschn für die Bayern (...) Einer der Spieler im Mittelpunkt: Yann Sommer. Im Positiven wie im Negativen.“ (akl)