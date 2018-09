Sportmarketing-Experte im Interview: 50+1 überholen, Bundesliga-Turnier im Ausland austragen

Die Bundesliga scheint gegenüber den anderen großen Ligen immer mehr an Boden zu verlieren. Im Interview erklärt Sportmarketing-Experte Dr. Peter Rohlmann einen Weg aus dem Dilemma.

München - Karl-Heinz Rummenigge macht sich Sorgen. Nicht um seine Bayern, die stehen ja wie immer wunderbar da. Nein, der Vorstandsboss der Münchner sorgt sich um die Bundesliga und ihre Wettbewerbsfähigkeit. Trat er bereits während der USA-Reise vehement für die Abschaffung der 50+1-Regel ein, so warf er der Liga nun mangelnde Ziele vor. „Was ich bei der DFL vermisse, ist das Thema Visionen und Pläne. Wo will die Liga hin? Wie kommt sie dahin?“, so Rummenigge.

Während die spanische Liga erstmals Spiele in den Staaten plant und die italienische Serie A auf der Ronaldo-Welle schwimmt, scheint unsere Liga hinterherzuhinken. Wie schlimm es wirklich ist, erklärt Sportmarketing-Experte Dr. Peter Rohlmann im Interview mit der tz.

Herr Rohlmann, Karl-Heinz Rummenigge & Co. machen sich Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga. Sie auch?

Rohlmann: Man muss feststellen, dass der deutsche Fußball an Boden verloren hat. Zum einen mache ich das daran fest, dass wir in Bayern München nur eine Mannschaft haben, die in den vergangenen Jahren konsequent auf europäischem Top-Niveau gespielt hat. In dieser Konstanz hat das keine zweite Mannschaft geschafft - auch weil Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren etwas den Anschluss verloren hat. In der Europa League scheitern zudem hochkarätig besetzte deutsche Mannschaften an Teams mit viel kleinerem Budget und weniger Popularität. Da scheint es also an Einstellung, Ernsthaftigkeit und Durchsetzungswillen zu mangeln - das ist enttäuschend. Genauso wie das, was die Nationalmannschaft in Russland abgeliefert hat.

Inwiefern spielt auch die verpatzte WM eine Rolle?

Rohlmann: Der DFB hat sich zehn Jahre lang auf den Leistungen einer Generation ausgeruht - bis diese bei der WM radikal abgestürzt ist. Der geplante Neuanfang hat jetzt aber auch keine radikale Neuorientierung, sondern höchstens ein kleines Reförmchen mit sich gebracht. Insofern darf man gespannt sein, ob das, was sich Jogi Löw, sein Team und der DFB vorgenommen haben, auch Früchte trägt. Skeptisch darf man aber allemal sein.

+ Die Bundesliga liegt fast immer auf Rang vier der fünf großen Ligen. © Tabelle

Gerade in der Bundesliga werden die Stimmen für die Abschaffung der 50+1-Regel lauter. Ist dieser Weg im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit der Liga unumgänglich?

Rohlmann: Wissen Sie, wir fahren doch heute auch nicht mehr mit der Postkutsche auf der Autobahn, sondern haben alle ein Auto. Fakt ist: Der internationale Fußball hat sich verändert. Daher muss man den Vereinen, die da mitmischen wollen, auch die Chance geben, sich so zu organisieren und strukturell aufzustellen, wie sie es für richtig halten. Es handelt sich ja hierbei um keinen Zwang. Im Moment dagegen blockiert sich der deutsche Fußball selbst. Klar, durch unsere Vereins- und Fankultur verfügen wir über ein Pfund, das wir nicht so leichtfertig abgeben dürfen. Aber man darf alles nicht nur schwarz und weiß malen. Wer eine andere Struktur als 50+1 will, ist nicht automatisch ein Böser, der die Fans missachtet. Daher bin ich schon der Ansicht, dass man den Managern das richtige Augenmaß für die Zukunft anvertrauen sollte. Englischen oder italienischen Spekulationsverhältnissen ist hierzulande ohnehin ein Riegel vorgeschoben, weil die deutsche Fußballkultur eine andere ist als dort.

+ Sportmarketing-Experte Dr. Peter Rohlmann. © fkn

Der FC Bayern bittet nach sechs Meisterschaften in Folge förmlich um nationale Konkurrenz. Wie sehr schadet diese Eintönigkeit an der Spitze dem Renommée der Liga?

Rohlmann: Das Verrückte ist ja, dass in der Bundesliga der Abstiegskampf spannender ist als der Titelkampf. Diese Verschiebung steht natürlich mit dem Spitzenfußball, den wir alle gerne haben wollen und auch schon hatten, nicht in Einklang. Hinzu kommt: Andere Ligen schaffen es, ihren Ligabetrieb immer wieder mit Stars aufzuwerten. In Deutschland ist das schwieriger geworden. Wir haben schon lange nicht mehr den einen großen Star nach Deutschland bekommen. Klar, Bayern München leiht sich mal einen James aus - so richtig zieht der bei den Fans hier aber auch nicht. Ein Antoine Griezmann, der seit Jahren Top-Leistungen bei Atlético bringt, wäre so einer gewesen. Er soll ja auch mit den Bayern geliebäugelt haben, letzten Endes ist er aber doch geblieben.

Alles Gesichter, die der Fan mit einer Liga verbindet.

Rohlmann: So ist es. Schauen Sie sich nur Cristiano Ronaldo an. Der schlägt nicht nur bei Juve ein, sondern verändert das gesamte Geschäft in Italien. Er hat einen Impuls gesetzt, eine Entwicklung losgetreten und eine emotionale Explosion ausgelöst, die auf den gesamten italienischen Fußball ausstrahlt. Man kann auch damit rechnen, dass genau der italienische Fußball, der jahrelang herumgedümpelt ist und nur in Juventus einen würdigen internationalen Vertreter hatte, nun wieder stärker in den europäischem Fokus rücken wird.

Das zeigt sich bereits in den Transferausgaben, wo die Italiener im vergangenen Sommer eine Menge Geld in die Hand genommen haben.

Rohlmann: Im Gegensatz zu den Deutschen, die sich sehr zurückhaltend gezeigt haben. Ich erinnere mich an eine Aussage von Uli Hoeneß, wonach Bayern München ja nicht gezwungenermaßen kaufen müsse und man daher warten könne, bis sich die richtige Gelegenheit ergäbe. Heißt: Ansparpolitik in einem Jahr, um dann im nächsten zuzuschlagen. Ich bin also gespannt, wie es im Sommer 2019 aussieht.

+ 18 Vereine gaben seit 2010 mehr Geld für Transfers aus als der FC Bayern. © Tabelle

Rummenigge hat das Fehlen von Visionen seitens der DFL bemängelt. Bei den Spaniern, wo 2019 zum ersten Mal eine Ligapartie in den Staaten stattfinden soll, ist man wesentlich kreativer. Muss sich auch die Bundesliga den ausländischen Märkten öffnen?

Rohlmann: Im heutigen Weltfußball ist das unumgänglich - was Pflichtspiele im fernen Ausland angeht, habe ich allerdings eine etwas konservative Meinung. Für die Fans, die Klubs wie Bayern oder Dortmund gefördert und unterstützt haben, bedeuten solche Spiele eine enorme Belastung. Zeitlich wie wirtschaftlich. Und gerade in diesem Punkt gehört es zur deutschen Fußballkultur, solche ­Schickimicki-Veranstaltungen nicht mitzumachen. Soll ich Ihnen etwas sagen?

Bitte!

Rohlmann: Es ist eine Idee. ­Warum organisiert der DFB in der Saisonvorbereitung nicht ein Turnier mit drei, vier deutschen Mannschaften in unterschiedlichen Städten und kürt darin den Vorbereitungssieger? Das kann man doch wunderbar im Ausland machen. Der laufende Saisonbetrieb sollte dagegen den heimischen Fans vorbehalten bleiben. Bei aller Internationalisierung darf man nicht vergessen, dass die Masse der Fans nach wie vor in der Heimat angesiedelt ist. Und wenn man sich bei Bayern den enormen Rückgang im Merchandising im Vorjahr vor Augen führt (-10,4 %., d. Red.), so dürften auch sie erfahren haben, dass sich ein gutes Jahr im Ausland nicht automatisch im kommenden wiederholen lässt. Die Fans in der Heimat dagegen kaufen regelmäßiger - auch, weil sie stärker mit dem Klub verbunden sind.

Das starre Festhalten an der traditionellen Spieltagsgestaltung, das Verharren auf 50+1 sowie die in weiten Teilen mangelhafte Auslandsvermarktung - agiert die Bundesliga in Zeiten der Fußball-Globalisierung zu konservativ?

Rohlmann: Tendenziell kann man schon sagen, dass die Liga etwas zu konservativ agiert. Ich bin aber auch der Meinung, dass ein gewisser Grad an Konservativismus im Fußball ganz gut ist. Es ist wie bei einer guten Marke: Krempeln Sie diese so um, dass Sie ihre DNA nicht mehr wiedererkennen, so laufen Sie Gefahr, mit der Neuorientierung der Marke Schiffbruch zu erleiden. Wir sollten daher nicht jede Art von Trend blind mitmachen. Und ich sage Ihnen eines: Wenn in England dieser Fernsehvertrag, der im Wesentlichen vom Pay-TV geprägt ist und eine komplett andere Art des Fußball-Verfolgens mit sich gebracht hat, nicht wäre, dann sähe es dort um einiges düsterer aus.

+ Alle großen Klubs geben deutlich mehr Geld aus als sie einnehmen. © Tabelle

Sind die angedachten Strukturreformen bei DFB und DFL ein erster Schritt in die richtige Richtung?

Rohlmann: Auf jeden Fall. Die Organisationsformen, die im deutschen Fußball herrschen, sind nicht zeitgemäß. Es müssen andere Strukturen gefunden werden, die auch die Solidarität zwischen Profi- und Amateurfußballern nicht außer Acht lassen. Aber bei allem Respekt: Die Profis sind diejenigen, die zu entscheiden haben, was mit dem Profifußball passiert - Amateure haben da wenig mitzureden.

Interview: José Carlos Menzel López