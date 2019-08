Transfer fix: Inter-Star absolviert schon nächste Woche den Medizin-Check

Nach der Verletzung von Leroy Sané sucht der FC Bayern weiter nach Verstärkung. Der Transfer von Ivan Perisic soll fix sein.

Update vom 11. August 2019, 8.44 Uhr: Ivan Perisic wechselt zum FC Bayern München! Wie die tz erfuhr, soll der Transfer des Kroaten fix sein.

Bereits Anfang nächster Woche wird er den Medizincheck beim FC Bayern München absolvieren. Er wird seinen Vertrag unterschreiben und vermutlich auch am Mittwoch mit dem Team trainieren.

Damit ist der erste - von so vielen geforderten - Neuzugang bald an der Säbener Straße. Nach der Verletzung von Leroy Sané bleibt weiter Rätselraten, ob der City-Spieler trotzdem transferiert wird.

Trainer Niko Kovac arbeitete mit Ivan Perisic schon in seiner Zeit als kroatischer Nationaltrainer zusammen.

Ivan Perisic zum FC Bayern: So weit soll der Transfer fortgeschritten sein

Update vom 10. August 2019, 13.55 Uhr: Der Wechsel des kroatischen Fußball-Nationalspielers Ivan Perisic von Inter Mailand zum FC Bayern München steht scheinbar vor dem Abschluss. Wie die italienische Zeitung Gazetta dello Sport am Samstag berichtet, habe sich der 30-Jährige für einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister entschieden. Ein Indiz dafür soll sein, dass er wegen des bevorstehenden Transfers nicht mit der Mannschaft zu einem Testspiel nach Valencia gereist sei.

Perisic scheint also der Ersatz für den verletzten Sané zu sein. Dem Bericht zufolge hätten sich die beiden Vereine auf ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption über 25 Millionen Euro geeinigt. Nun gehe es nur mehr um letzte Details.

Transfer offenbar fast fix: Ex-Dortmund-Profi soll statt Leroy Sané kommen

Update vom 9. August, 15.00 Uhr: Es könnte jetzt offenbar alles ganz schnell gehen. Als Reaktion auf den Langzeitausfall des mutmaßlichen Wunschspielers Leroy Sané soll der FC Bayern intensiv um Ivan Perisic buhlen. Nach Bild-Informationen geht es um eine Leihe inklusive Kaufoption über rund 30 Millionen Euro. Demnach hängt es nur noch daran, ob der Kroate sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen kann. Sein aktueller Verein Inter Mailand würde acht Millionen Euro an Gehalt einsparen, dort besitzt er noch einen Kontrakt bis 2022.

Sogar während der großen Team-Party am Tegernsee - Uli Heoeneß hatte eingeladen - wurde Brazzo vom Transfer-Wirbel „geplagt“. Er hat offenbar noch einiges zu regeln.

Update vom 9. August, 13.04 Uhr: Besonders in Italien wird Ivan Perisic nach der Verletzung von Leroy Sané mehr und mehr mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Laut Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio ist dabei jedoch zunächst ein Leihgeschäft mit Inter Mailand angedacht. Während der Sky-Journalist von fortgeschrittenen Verhandlungen berichtet, ist der frühere Dortmunder und Wolfsburger nach Informationen der Gazzetta dello Sport keine heiße Spur. Die Bayern-Bosse sollen „auch aus persönlichen Gründen“ nicht vom Kroaten überzeugt sein.

Update vom 9. August, 8.25 Uhr: Beim FC Bayern München ist in Sachen Offensiv-Transfers in dieser Sommerpause nichts passiert. Von den bisherigen drei Neuzugängen hat nur Fiete Arp Torjägerqualitäten, in der Vorbereitung verkaufte er sich teuer.

Trotzdem werden die Bayern noch einen Topspieler brauchen, der Fokus lag in den vergangenen Monaten fast komplett auf Leroy Sané. Der Flügelflitzer von Manchester City hat sich nun aber am Kreuzband verletzt und muss operiert werden - eine sofortige Verstärkung wäre er also nicht, falls ihn die Münchner überhaupt noch verpflichten wollen.

FC Bayern: Kommt Ivan Perisic statt Leroy Sané?

Deshalb wird nun über mögliche Sané-Alternativen diskutiert. Nach tz-Informationen steht Hakim Ziyech hoch im Kurs, auch über Steven Bergwijn und Timo Werner wird gesprochen. Sogar Barcelonas Philippe Coutinho wird ins Spiel gebracht. Offenbar hat Trainer Niko Kovac noch einen Akteur im Visier, dessen Name zuletzt im Juli an der Säbener Straße fiel - und das wohl nicht allzu laut.

Denn zum ehemaligen Dortmunder und Wolfsburger Ivan Perisic, der seit 2015 bei Inter Mailand unter Vertrag steht, gab es in den vergangenen Wochen kaum Gerüchte. Nun scheint es aber offenbar richtig heiß zu werden: Die italienischen Sky-Reporter Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano berichten, dass die Münchner am Kroaten dran sind.

Di Marzio geht sogar noch weiter. Er schreibt von einem „starken Interesse“ und es soll „Verhandlungen in einem fortgeschrittenem Stadium“ geben. Haben die Bayern eine Chance? Ja! Denn am Donnerstagabend verpflichtete Inter den belgischen Sturmtank Romelu Lukaku von Manchester United für 65 Millionen Euro. Muss Perisic deshalb weichen? Der 30-Jährige ist in der Offensive variabel einsetzbar und dürfte auch nicht allzu teuer sein. Sein Marktwert liegt bei 30 Millionen Euro.

Erstmeldung: Bisher erfolglos: Kovac möchte diese vier Spieler - einer spielte mal für die Löwen

München – Hasan Salihamidzic ist bekanntlich in München geblieben und nicht mit der Mannschaft in die USA geflogen. Zu heiß sei die Lage auf dem Transfermarkt – und die befeuert jetzt Bayern-Coach Niko Kovac noch weiter. Er fordert offenbar zwei junge Spieler, die seinen Kader komplettieren sollen: Denis Zakaria (20) und der Ex-Löwe Florian Neuhaus (22).

Nach Informationen der Sport Bild hatte Kovac wohl schon intern angeregt, die beiden Kroaten Mario Mandzukic und Ivan Perisic an die Säbener Straße zu lotsen. Er fand bisher wenig Gehör bei den Bayern-Bossen. Die Transferflaute hält an.

FC Bayern München: Die Wünsche von Kovac finden kaum Gehör

Schon im Vorjahr scheiterten seine Wünsche am Nein von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Damals die Objekte der Begierde: Luka Jovic, Ante Rebic und Defensivmann Kevin Vogt. Zumindest das Sturmduo Jovic/Rebic bewegt sich im gleichen Altersspektrum wie jetzt die beiden Gladbacher. Kovacs Ziel ist klar – der 47-Jährige sucht junge Spieler, die er nach seinen Vorstellungen formen kann. Spieler, die er an die Bayern-Philosophie heranführen kann.

Kann Kovac zwei Gladbacher zum FC Bayern München locken?

Stellt sich die Frage, ob seine Forderungen dieses Mal mehr Gehör finden. Und ob Gladbach seine beiden Mittelfeldmänner überhaupt ziehen lässt. Der Ex-Löwe Neuhaus steht noch bis 2021 bei den Fohlen unter Vertrag, hat einen geschätzten Marktwert von 22 Millionen Euro. Zakaria ist noch ein Jahr länger an die Elf vom Niederrhein gebunden, wäre wohl für 20 Millionen Euro zu haben.

Ende der Transfer-Flaute? Der FC Bayern München bedient sich offenbar in Spanien

Zakaria und Neuhaus sind nicht die einzigen Mittelfeldakteure Anfang 20, auf die der Rekordmeister sein Auge geworfen hat. So habe man sich Medienberichten zufolge auch schon mit Marc Roca (22) von Espanyol Barcelona geeignet. Gut möglich, dass Kovac in diesem Fall wieder nicht seine Wunschspieler durchsetzen kann.

