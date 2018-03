Nach Wochenende voller Arbeit - gute Nachrichten von James

Auch in Freiburg hat der FC Bayern auf James Rodriguez verzichten müssen. Der Kolumbianer soll aber schon zum Start in die neue Woche wieder mit der Mannschaft trainieren.

München - Während seine Teamkollegen in Freiburg ranmussten, ackerte James Rodriguez in München am Comeback. Nach seiner Waden-Verhärtung aus dem Champions-League-Spiel gegen Besiktas Istanbul stand der Kolumbianer bereits vergangene Woche erstmals wieder auf dem Rasen. Das Wochenende nutzte er zusammen mit Fitness-Trainer Thomas Wilhelmi, um an seiner körperlichen Verfassung zu arbeiten. James war bei den schweißtreibenden Kraft-Einheiten übrigens nicht alleine: Franck Ribéry, der wegen eines Darminfekts die Reise in den Breisgau nicht mit angetreten hatte, stemmte ebenfalls Gewichte. James soll ab Montag wieder im fußballspezifischen Training dabei sein. Ribéry wird dann schon ins Mannschaftstraining einsteigen.

