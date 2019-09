Jerome Boateng unmittelbar vor Transfer zu Top-Klub - Wechsel-Hammer am Deadline-Day?

Jerome Boateng verlässt offenbar den FC Bayern München noch in dieser Transfer-Periode - sein Ziel ist ein absoluter Top-Klub. Er holte sich schon das Okay für Gespräche.

Update vom 1. September, 14.53 Uhr: Wie der Kicker berichtet, hätte Jerome Boateng am Wochenende bei den FC-Bayern-Bossen nachgefragt, ob er mit Juventus Turin verhandeln dürfe. Er darf. Daher laufen die Gespräche über einen sofortigen Wechsel nach Italien. Der deutsche Rekordmeister werde einem Transfer bis zum Ende der Wechselfrist „am morgigen Montag sicher zustimmen“, schreibt der Kicker weiter.

Eigentlich sollte Boateng beim FC Bayern bleiben - das war dem Sportmagazin zufolge auch sein eigener Plan bis Mitte der Woche. Er habe das auch den Kicker wissen lassen. Dann die Wende: Giorgio Chiellini (35) zog sich einen Kreuzbandriss zu. Boateng soll ihn bei Juventus ersetzen.

Update vom 1. September, 14.26 Uhr: Jerome Boateng sitzt offenbar auf gepackten Koffern. „Nach BILD-Informationen steht der Innenverteidiger vor einem Wechsel zu Juventus Turin“, schreibt die Bild. Beim Lederhosen-Shooting am Sonntag fehlte der Verteidiger.

Wechselt Jerome Boateng doch noch nach Italien? Das ist dran am Transfergerücht

Update vom 29. August, 10.08 Uhr: Was passiert beim FC Bayern noch auf der Zielgeraden der Sommer-Transferperiode? Bis kommenden Montag können noch Spieler verpflichtet oder abgegeben werden.

Zuletzt gab es rund um den FCB ein heißes Gerücht: Kommt ein Star von Juventus Turin nach München? Italien war in den vergangenen Tagen auch bei Jerome Boateng das Stichwort. Offenbar soll der FC Bayern versucht haben, ihn an die Roma zu verkaufen. Dort konnte man das mächtige Gehalt des Weltmeisters aber nicht stemmen. Was passiert also noch mit Boateng?

Jerome Boateng: Bleibt er beim FC Bayern?

Beim Fachmagazin Kicker ist man sich sicher: „Sollte nicht noch ein Klub aus der europäischen Elite von einem urplötzlichen Bedarf für das Abwehrzentrum getrieben werden, wird Boateng bleiben. Davon gehen die FCB-Bosse wie der Spieler selbst aus“, heißt es in der Donnerstagsausgabe.

An der Säbener Straße sei in der Zwischenzeit kein Angebot für den 30-Jährigen eingegangen. Und die Offerten, die Boateng schon erhalten habe, hätten ihn nicht gereizt. Stattdessen wolle er bei den Münchnern nochmal voll angreifen. Von Sportdirektor Hasan Salihamidzic, dessen Zukunft ebenfalls unklar ist, und Trainer Niko Kovac gab es bislang nur lobende Worte für den Defensivmann. Möglicherweise äußert sich der Coach am Donnerstag auch auf der Spieltags-Pressekonferenz zur Personalie.

Am Abend stehen weitere wichtige Termine an: Die Gruppenphase der Champions League wird ausgelost, außerdem verkündet Uli Hoeneß dem Aufsichtsrat seine Zukunfts-Entscheidung. Der DFB ist für Boateng kein Thema mehr - Bundestrainer Joachim Löw verzichtet für die anstehenden EM-Quali-Spiele nun auf einen Mittelfeldstar.

Was denken Sie - sollte Jerome Boateng den FC Bayern München verlassen? Stimmen Sie ab!

Jerome Boateng: Verabschiedet er sich hier schon vom FC Bayern? Gerüchte um Italien-Wechsel

Update vom 27. August, 18.30 Uhr: Countdown auf dem Transfermarkt. Bis kommenden Montag kann der FC Bayern noch Spieler kaufen oder verkaufen. Ändert sich noch etwas am Kader des Rekordmeisters?

Trainer Niko Kovac hatte nach dem Sieg über Schalke 04 bereits gesagt, was er vom aktuellen Aufgebot hält. Nach Renato Sanches gibt es aber noch einen Kandidaten, über dessen Abschied vom FC Bayern beharrlich spekuliert wird: Jerome Boateng.

Jerome Boateng: Verlässt er den FC Bayern doch noch?

Zuletzt war über einen Wechsel nach Istanbul berichtet worden, nun soll auch die Roma im Gespräch sein. Die Associazione Sportiva soll offenbar eine Nachricht aus München bekommen haben. Nach Informationen des italienischen Portals calciomercato haben die Bayern versucht, den Römern den Innenverteidiger anzubieten.

Für 15 Millionen Euro hätte die Roma zuschlagen können - letztlich soll der Transfer aber am üppigen Gehalt des Weltmeisters gescheitert sein. Währenddessen hat Boateng am Dienstag ein Bild in seiner Instagram-Story geteilt.

+ Jerome Boateng veranstaltete eine Grillfeier für seine Kollegen. © Screenshot/Instagram

Verabschiedete er sich etwa mit einer Grillfeier von seinen Bayern-Kollegen? Zu Gast waren unter anderem Manuel Neuer, Niklas Süle, Philippe Coutinho und Lucas Hernandez. Während weiter über einen Boateng-Abschied spekuliert wird, könnte der FCB möglicherweise auch noch einen Neuzugang präsentieren. Offenbar ist man an einem Frankfurter dran.

Jerome Boateng bald weg? Bayern-Star mit Solo-Training

Update vom 26. August 2019, 11.11 Uhr: Jérôme Boateng ist beim FC Bayern München wieder ins Training eingestiegen. Wie der Verein mitteilte, stand der 30 Jahre alte Innenverteidiger am Montag auf dem Platz. Boateng hatte am Samstag beim 3:0 gegen den FC Schalke 04 krankheitsbedingt passen müssen. Nun absolvierte er eine gut einstündige Einheit mit verschiedenen Fitness- und Koordinationsübungen. Seine Teamkollegen hatten trainingsfrei.

Die Zukunft des Verteidigers beim FC Bayern ist weiter offiziell nicht geklärt. Wenn Boateng den Verein „verlassen möchte, dann muss er uns das mitteilen, dann werden wir uns damit befassen“, hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in der vergangenen Woche gesagt. „Die grundsätzliche Aussage muss von ihm kommen.“ Boateng ist bei den Münchnern vertraglich noch bis zum 30. Juni 2021 gebunden.

Auch im Transfergerücht um Ante Rebic gibt es neue Bewegung. Angeblich befindet sich der FC Bayern bereits in Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt.

Update vom 24. August 2019, 15.25 Uhr: Spielt Jermoe Boateng bald an der Seite von Ex-Werderaner Max Kruse? Das hoffen wohl zumindest die Verantwortlichen des türkischen Topklubs Fenerbahce Istanbul.

Jerome Boateng: FC Bayern erhält konkretes Angebot vom türkischen Rekordmeister

Die Blau-Gelben haben offenbar ein konkretes Angebot nach München geschickt. Sie wollen den ehemaligen Nationalspieler ausleihen, berichtet die Hürriyet. Nachdem sich der Brasilianer Jailson zwar in der vergangenen Saison als Stammkraft in der Innenverteidigung hatte durchsetzen können, hoffen Verein und Spieler anscheinend darauf, den gelernten Mittelfeldspieler wieder auf die Sechs stellen zu können. Dafür muss aber Verstärkung in der Defensive her.

Das führt den türkischen Rekordmeister zu Jerome Boateng. Der 30-Jährige ist bei den Bayern nicht mehr gesetzt und soll nun die Lücke bei Fenerbahce schließen. Obwohl die Istanbuler also offenbar höchst erpicht auf eine Verpflichtung des Abwehr-Hünen sind, hat der angebotene Leihvertrag wohl einen Haken.

Fenerbahce Istanbul will Jerome Boateng leihen - unter einer Bedingung

Fenerbahce will nur zwei Drittel seines Gehalts zahlen, den Rest soll weiterhin der FCB decken. Das ist zwar kein unbekanntes Modell, findet aber üblicherweise nur Anwendung bei der Leihe von Talenten, die zu mehr Spielzeit kommen sollen, oder Spielern, die der Verein loswerden möchte. Mit der Reaktion auf das Angebot aus Istanbul, die schon erwartet wird, bekennt der FC Bayern München also endgültig Farbe in der Causa Boateng.

Ein Abgang vom FC Bayern ist schon in trockenen Tüchern. Renato Sanches wechselt zum OSC Lille. Bei der Vorstellung des Mittelfeldmotors leisteten sich die Franzosen allerdings einen krassen Patzer, der zur Lachnummer wurde.

Jerome Boateng könnte für diese Ablöse gehen - sollte der FC Bayern mehr verlangen?

Update vom 22. August, 17.06 Uhr: Den Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC verpasste Jerome Boateng. Der Abwehrspieler der Bayern saß vergangenen Freitag 90 Minuten auf der Bank.

Auch das kommende Spiel beim FC Schalke 04 am 2. Spieltag wird Jerome Boateng nicht miterleben. Der 30-Jährige wird krankheitsbedingt fehlen, wie Coach Niko Kovac auf der PK am Donnerstag verriet.

„Jerome ist seit zwei Tagen krank, er wird fürs Wochenende nicht zur Verfügung stehen“, so Kovac.

Über die Zukunft des Innenverteidigers und die von Teamkollege Renato Sanches antwortete Kovac ausweichend: „Bis zum 2. September ist noch alles möglich, man kann ihm Fußball nie etwas zu 100 Prozent ausschließen.“

Jerome Boateng könnte für diese Ablöse gehen - sollte der FC Bayern mehr verlangen?

Update vom 21. August, 10.00 Uhr: Nach einer guten Vorbereitung, aber ohne Spielzeit in Pokal und in der Bundesliga geht das Rätselraten um einen möglichen Transfer von Jerome Boateng weiter. Nun soll klar sein, für welche Ablösesumme die Bayern ihren Weltmeister ziehen lassen würden.

Nach Informationen der Sport Bild (Mittwochsausgabe) soll der 30-Jährige bei einem guten Angebot gehen können. Interessenten müssten rund 25 Millionen Euro hinblättern. Ob beim Rekordmeister aktuell eine konkrete Offerte vorliegt, ist allerdings ebenso unklar, wie die Frage, ob Boateng den Verein überhaupt verlassen möchte. Für 25 Millionen Euro würde der FCB nicht einmal die Ablöse von Benjamin Pavard einholen. Sollten die Münchner mehr verlangen? Oder müssen sie mit der Ablöse heruntergehen, um ihn überhaupt loszuwerden?

Jerome Boateng: Abschied vom FC Bayern München?

FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sagte am Rande der DFL-Generalversammlung gegenüber Sky Sport News HD, dass es für Boateng angesichts der großen Konkurrenz in der Bayern-Abwehr „nicht einfach werde, in dieser Konstellation kontinuierliche Einsatzzeiten“ zu bekommen.

Darüber habe man mit dem Weltmeister offen gesprochen: „Wenn er den Klub verlassen möchte, dann muss er uns das mitteilen, dann werden wir uns damit befassen. Aber die grundsätzliche Aussage muss von ihm kommen.“

Geht Boateng oder bleibt er? Rummenigge-Äußerungen lassen tief blicken

Update vom 17. August: Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge schlägt plötzlich wieder andere Töne an. „Ich will da weder hü noch hott sagen“, gab er sich Boateng gegenüber unentschlossen.

Auch er verwies nach dem Spiel gegen die Hertha auf die Möglichkeit, den Ex-Nationalspieler noch zu verkaufen. „Das Transferfenster hat bis 2. September auf. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt“, klingt Rummenigge nicht unbedingt so, als läge ihm viel daran, Boateng im Zweifelsfall zu halten.

Dass sich der gebürtige Berliner hinter Neuzugang Benjamin Pavard anstellen musste, gibt ebenfalls zu denken. Vor allem nachdem Rekord-Mann Lucas Hernandez noch nicht wieder einsatzbereit ist und nach seiner Rückkehr sicherlich den Anspruch auf einen Stammplatz haben wird.

Das erste Bundesliga-Saisonspiel des FC Bayern haben auch Heidi Klum und Tom Kaulitz geschaut - und das in den Flitterwochen.

"Fremdkörper" Boateng plötzlich ein "fester Bestandteil"

Unser ursprünglicher Artikel vom 16. August:

München - Ausschließen wollte Niko Kovac bis zum Ende der Transferphase am 2. September "gar nichts". Aber vor dem Bundesligastart des FC Bayern am Freitagabend gegen Hertha BSC deutete alles auf einen überraschenden Verbleib von Rio-Weltmeister Jerome Boateng in München hin. Der Innenverteidiger sei, sagte der Münchner Trainer, "ein fester Bestandteil der Mannschaft", der Rekordmeister mit Boateng in der Abwehr "im Moment sehr gut aufgestellt".

Es ist eine sehr überraschende Entwicklung. Wie ein "Fremdkörper" wirke Boateng. Es wäre für den 30-Jährigen besser, "sich einen neuen Verein zu suchen", sagte Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß. Knapp drei Monate ist das her, ein Abschied von Boateng galt als sicher. Und jetzt? Boateng ist immer noch in München.

Schon im vergangenen Sommer war ein Transfer, damals zu Paris St. Germain, gescheitert. In diesem Jahr gab es offenbar (noch) nicht den passenden Abnehmer. So machte Boateng, dessen Vertrag in München noch bis 2021 läuft, in der Vorbereitung das Beste aus der Situation: Der frühere Nationalspieler zeigte sich fokussiert und fleißig - und war vor allem um gute Laune bemüht.

Boateng entschuldigt sich für Lustlos-Auftritt

Inzwischen entschuldigte sich Boateng sogar für seinen lustlosen Auftritt bei der Meisterfeier im Mai. "Ich weiß, dass viele mein Verhalten damals kritisch gesehen haben, auch viele Fans. Und ich verstehe das. Egal, wie es jetzt weitergeht: Ich möchte mich auf jeden Fall dafür entschuldigen", sagte er der Bild am Sonntag.

Boateng beteuerte, dass es keine Provokation gewesen sein soll. "Das war nicht in Ordnung, aber ich wollte wirklich niemanden verärgern oder beleidigen. Ich habe nur aus tiefer Enttäuschung über meine Situation gehandelt. Ich konnte irgendwie nicht anders", ergänzte Boateng.

Abgehakt. Boateng sei ein "Spieler wie jeder andere auch" im Münchner Kader, betonte Kovac zuletzt mehrmals. Soll heißen: mit gleichen Chancen, aber auch weiter mit dem Risiko, wie vergangene Saison öfter auf der Bank zu sitzen.

Konkurrenz für Boateng ist noch größer geworden

Zumal die Konkurrenz trotz des Abgangs von Mats Hummels noch größer ist. In Rekordeinkauf Lucas Hernandez, der für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid kam, und Benjamin Pavard (Stuttgart/35 Millionen) haben die Bayern für ihre Abwehr zwei Weltmeister verpflichtet, Niklas Süle ist ohnehin gesetzt.

Doch Boateng will angreifen, wie er vor Wochen bereits unterstrich. "Ich möchte keinesfalls meine Karriere ausklingen lassen, im Gegenteil", sagte er im kicker. Nachdem er in der vergangenen Saison "so oft gebremst wurde, will ich zeigen: Ich bin noch voll da. Ich brenne immer noch. Ich bin heiß."

sid

Die Anzeichen verdichteten sich, dass der FC Bayern seinen Ex-Stürmer Mario Mandzukic zurückholt. Doch die Vereinsbosse haben wohl andere Pläne.

Uli Hoeneß hofft, dass der Fußball künftig von Global-Player-Firmen profitieren könnte. Außerdem spricht er über die mögliche Transfersumme von Leroy Sané.

Ein ehemaliger Bayern-Star hat nun einen neuen Verein gefunden.