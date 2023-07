Jerome Boateng tanzt auf Hochzeit mit Bayern-Schreck

Von: Christoph Klaucke

Jerome Boateng tanzt mit Bayern-Schreck Didier Drogba. © Jerome Boateng/Instagram

Jerome Boateng ist seit Saisonende vereinslos. Im Urlaub lässt es sich der Abwehrspieler gutgehen und tanzt auf einer Hochzeit mit einem Bayern-Schreck.

München – Was wird aus Jerome Boateng? Der Innenverteidiger spielte ein Jahrzehnt für den FC Bayern München und feierte große Erfolge. Vor zwei Jahren musste der Ex-Nationalspieler den Klub verlassen und wechselte zu Olympique Lyon. Dort wurde er aber nicht glücklich und steht nun vor einer ungewissen Zukunft.

Jerome Boateng Geboren: 3. September 1988 (Alter 34 Jahre), Berlin Stationen: Hertha BSC, Hamburger SV, Manchester City, FC Bayern, Olympique Lyon Größter Erfolg: Champions League (2013, 2020), Weltmeister 2014 Länderspiele: 76 (1 Tor) für Deutschland

Wie geht es weiter mit Jerome Boateng? Ex-Bayern-Star ohne Klub

Im Sommer 2023 lief der Vertrag von Jerome Boateng in Lyon aus und wird nach zwei Jahren nicht verlängert, wie die Franzosen nach Saisonende mitteilten. „Viel Erfolg für den weiteren Verlauf deiner Karriere“, hieß es in der Abschiedsmitteilung von OL auf Twitter zu einem Foto mit dem Weltmeister von 2014.

Boateng, der in seiner ersten Saison in der Ligue 1 noch Stammspieler war, kam in der vergangenen Spielzeit kaum noch zum Einsatz. Der 34-jährige Routinier verlor seinen Platz an den 20-jährigen Youngster Castello Lukeba. In den beiden letzten Ligapartien durfte Boateng immerhin noch zwei seiner insgesamt nur acht Saisonspiele absolvieren.

Boateng macht auf Hochzeit Party mit Ex-Chelsea-Stars

Boateng ist nun also auf Vereinssuche, an ein Karriereende denkt er nach eigenen Aussagen nicht. Anfang des Jahres erklärte er, im Sommer noch einmal topfit angreifen zu wollen. Dafür legt der gebürtige Berliner selbst im Urlaub Extraschichten ein, der Spaß darf aber natürlich auch nicht zu kurz kommen.

Der Ex-Bayern-Profi war zu einer Hochzeit eines Freundes eingeladen, ebenfalls zu Gast waren die ehemaligen Chelsea-Stars Didier Drogba und Salomon Kalou. Boateng und Drogba schwangen auf der Party ausgelassen das Tanzbein und sangen beim Hit „Nasty Girl“ von The Notorious B.I.G kräftig mit, während es sich der Ex-Herthaner Kalou auf dem Sofa gemütlich machte.

Die Fans waren begeistert von Boatengs und Drogbas Tanzeinlage. Allerdings kamen beim Anblick der beiden ehemaligen Weltklasse-Spieler bei einigen auch Erinnerungen an einen der dunkelsten Tage in der jüngeren Vereinsgeschichte des FC Bayern hoch.

„2012 haben die beiden uns noch hochgenommen“, kommentierte ein User Boatengs Instagram-Post. Damals gewannen Drogba und Kalou mit Chelsea im Finale der Champions League in der Münchner Allianz Arena gegen den FC Bayern mit Boateng. Torjäger Drogba traf kurz vor Schluss nach einem Eckball zum 1:1-Ausgleich und schickte das Endspiel in die Verlängerung – sein Gegenspieler Boateng ließ ihn entwischen. Im Elfmeterschießen mutierte der Ivorer dann endgültig zum Bayern-Schreck, als er im Elfmeterschießen den entscheidenden Versuch verwandelte.

Boateng auf Vereinssuche

Eine Freundschaft der beiden außerhalb des Platzes konnte die bittere Finalpleite offenbar nicht verhindern. Immerhin gewann Boateng die Königsklasse mit den Bayern nur ein Jahr später sowie im Jahr 2020.

„Tolle Stimmung mit den Jungs. Oh, wir haben es gefühlt, Didier Drogba“, schrieb Boateng zu den Fotos und Videos der Hochzeit und bedankte sich bei dem Brautpaar für die Einladung. Ob der Abwehrspieler demnächst von einem Klub als Neuzugang eingeladen wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Zuletzt wurde Boateng mit einem Engagement in der US-amerikanischen Profiliga MLS in Verbindung gebracht. (ck)