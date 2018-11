JHV 2018 des FC Bayern München: Fan-Proteste mit Nordkorea-Fahne gegen Hoeneß

Bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München kam es zu einer geschmacklosen Protestaktion innerhalb des Audi Domes. Unbekannte hatten eine nordkoreanische Fahne aufgehängt.

München - Bei der diesjährigen Jahresnhauptversammlng des FC Bayern haben sich wohl ein paar Fans zu einer geschmacklosen Protestaktion hinreißen lassen. Noch vor Beginn der Veranstaltung am Freitagabend (Wir berichten im Live-Ticker) hatten Unbekannte eine Fahne mit der Aufschrift „Not my president“ (deutsch: Nicht mein Präsident) an den noch leeren Rängen des Audi Domes befestigt.

+ Die Protestaktion von Unbekannten im Audi Dome. © MIS / Bernd Feil/M.i.S.

Jahreshauptversammlung 2018 des FC Bayern: Geschmacklose Protestaktion

Ein Ausspruch, der unter anderem auch nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten an Bekanntheit gewann. Die Fahne, auf welcher der Schriftzug geschrieben wurde ist jedoch nicht irgendeine, sondern die Fahne von Nordkorea. Der Präsident des FC Bayern wird also gleichgesetzt mit dem nordkoreanischen Diktator Kim-Jong Un. Eine Protestaktion, die nicht gerade von gutem Geschmack zeugt.

Lesen Sie auch: JHV 2018 des FC Bayern: Kovac und Brazzo fehlen - das sind die Gründe

fd