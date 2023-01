Joao Cancelo fix zum FC Bayern: Überraschungs-Transfer auf PK vorgestellt – „Erhoffen uns Großes“

Von: Antonio José Riether, Patrick Mayer, Florian Schimak

Der FC Bayern reagiert erneut auf die Defensiv-Ausfälle und verpflichtet Medienberichten zufolge Rechtsverteidiger Joao Cancelo von Manchester City.

Update vom 31. Januar, 12.55 Uhr: Die Pressekonferenz mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Neuzugang Joao Cancelo ist beendet. Der Portugiese könnte schon morgen im DFB-Pokal in Mainz im Bayern-Trikot auflaufen. Interessant: Cancelo hält nach der halbjährigen Leihe in München eine Rückkehr zu Manchester City für möglich. Wir haben alle wichtigen Aussagen für Sie zusammengefasst.

Salihamdizic über die Kreativität von Cancelo: „Seine Erfahrung, sein Spielwitz, seine Kreativität sind seine Qualitäten. Wichtig ist, dass er so spielt wie in den letzten Jahren. Was uns gefehlt hat, haben wir analysiert, das weiß das Trainerteam, das werden wir versuchen morgen besser zu machen.“

Cancelo über ein Gespräch mit Guardiola und einen möglichen Einsatz gegen Mainz: „Ich habe nicht mit Pep über den Transfer zum FC Bayern gesprochen. Es ging alles einfach zu schnell, ich wollte die beste Entscheidung für meine Karriere getroffen. Ich fühle mich absolut startbereit und freue mich sogar, dass ich nun mit dem Bayern-Trikot auftreten kann. Es wäre sehr wichtig, im Pokal weiterzukommen.“

Cancelo über seine Zukunft über die Saison hinaus: „Ich will der Mannschaft dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. Nach der Saison sprechen wir über die Zukunft. Das Video klingt wie ein Abschied, wir werden aber sehen was passiert. Der Vertrag ist nur ein Leihvertrag, am Saisonende werden wir darüber reden. Wir müssen uns auf unsere Ziele konzentrieren. Ich habe aber die Zeit bei Manchester genossen, die Fans haben mir sehr viel zurückgegeben. Ich sehe das noch nicht als endgültigen Abschied vom Verein.“

Cancelo über die Wiedervereinigung mit seinem Ex-Kollegen Leroy Sané: „In der Tat habe ich nicht mit ihm gesprochen, wir kannten uns schon von Manchester City, obwohl er verletzt war. Ich musste ihn aber nicht fragen, ich wusste schon wie groß der FC Bayern ist. Ich freue mich jetzt hier zu sein und zu zeigen was ich kann.“

Salihamidzic über seine Transferentwicklung: „Ich bin das nicht alleine, wir haben ein richtig gutes Scouting-Team und in der sportlichen Leitung mit Marco Neppe und Oliver Kahn. Wir besprechen uns ständig und haben einen sehr engen Draht zum Aufsichtsrat, so können wir schnell reagieren. Ich bin glücklich über die Meinung, das ist aber nicht nur mein Verdienst, alle zusammen.“

Salihamidzic über den Außenverteidiger: „Wir haben natürlich hohe Ziele, das ist klar. Die WM hat uns sehr getroffen. Manuel Neuer und Lucas Hernandez haben sich verletzt. Mazroui ist mit seiner Herzbeutelgeschichte ausgefallen. Wir haben nun diese Position mit Sommer, Blind und Cancelo geschlossen und hoffen unsere Ziele zu erreichen. Jeder kennt seine Qualitätten, er ist flexibel einsetzbar und hat Erfahrung. Er kann in jeder Mannschaft dieser Welt spielen, wir sind von seinen Qualitäten überzeugt. Er kann Rechtsverteidiger spielen, aber auch links oder im Mittelfeld. Wir erhoffen uns Dynamik und mit seinem Vorwärtsdrang die Offensivspieler einzusetzen, wir erhoffen uns von ihm Großes.“

Joao Cancelo über seine weniger gewordenen Einsätze bei Manchester City und Probleme mit Pep Guardiola: „Meine Entscheidung hatte lediglich damit zu tun, dass ich weniger Spielminuten hatte. Ich wollte nur wieder mehr spielen, es hatte nichts mit Pep zu tun. Ich wollte dieses neue Abenteuer eingehen, ich freue mich sehr.“

Hasan Salihamidzic über den Wechsel: „Es ging ziemlich schnell. Wir haben uns ziemlich schnell entschieden, ihn hinzuzunehmen. Wir hatten in den letzten Jahren schon Kontakt und hatten es versucht. Diesmal haben wir die Chance gesehen und sind sehr glücklich, dass er hier ist. Morgen ist schon das nächste Spiel und es geht los.“

Joao Cancelo über seinen ersten Eindruck nach dem Wechsel: „Ich bin sehr glücklich hier zu sein. Der FC Bayern ist ein großer Klub, ich wollte unbedingt hierhin. Als sich die Möglichkeit ergeben hat, wollte ich unbedingt wechseln. Ich freue mich auf meine neuen Kollegen. Ich hatte schon immer den Wunsch bei so einem großen Klub mitwirken zu können. Jetzt kann es mit der Arbeit losgehen.“

Update, 13.34 Uhr: Die PK geht los.

Update vom 31. Januar, 12.27 Uhr: Der FC Bayern hat den Transfer von Joao Cancelo bestätigt, der Portugiese wird bis Saisonende ausgeliehen. Der neue Außenverteidiger wird in wenigen Minuten auf einer Pressekonferenz vorgestellt. In unserem Live-Ticker verpassen Sie keine Aussage zur Präsentation des neuen FCB-Superstars.

„Wir sind sehr froh, dass João Cancelo ab sofort für den FC Bayern spielen wird. Wir haben ihn jetzt ausgeliehen und im Sommer die Möglichkeit, ihn fest zu verpflichten“, wurde Sportvorstand Hasan Salihamidzic vorab in einer Pressemitteilung zitiert. „João ist einer der Spieler, über den wir schon eine ganze Weile immer wieder nachgedacht haben, weil wir seine Qualitäten sehr schätzen. Er passt mit seiner offensiven Spielweise und seiner Dynamik optimal in unser System und mit seiner Mentalität und Erfahrung auch sehr gut zu unserer Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass João uns helfen wird in den kommenden Wochen und Monaten, in denen wir Titel gewinnen wollen.“

Auch Cancelo selbst äußerte sich über seinen Wechsel zum FC Bayern: „Der FC Bayern ist ein großartiger Verein, einer der besten Vereine der Welt, und es ist für mich eine enorme Motivation, nun gemeinsam mit diesen außergewöhnlichen Spielern in einem Team zu stehen. Ich weiß, dass dieser Club, diese Mannschaft für Titel lebt und jedes Jahr Titel gewinnt. Auch mich treibt der Hunger nach Erfolg an - ich werde mein Bestes für den FC Bayern geben.“

Update vom 31. Januar, 12.04 Uhr: In einer halben Stunde startet der PK mit Trainer Julian Nagelsmann an der der Säbener Straße. Bis dahin wird der Cancelo-Transfer vermutlich nicht bekanntgegeben werden. Insofern müssen wir uns offensichtlich noch ein bisschen gedulden.

Update vom 31. Januar, 09.26 Uhr: Der Transfer vom Joao Cancelo ist noch immer nicht offiziell, in den nächsten Stunden sollte der Deal aber bekannt gegeben werden. Am Morgen steht der zweite Teil des Medizinchecks an, anschließend dürften die Verträge unterschrieben werden. Um 12.30 Uhr ist heute an der Säbener Straße Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann – bis dahin könnte der Transfer durch sein.

Joao Cancelo vor Überraschungs-Transfer zum FC Bayern: XXL-Summe für Kaufoption durchgesickert

Update vom 30. Januar, 21.55 Uhr: Joao Cancelo spielt künftig für den FC Bayern. Seine Freundin Daniela Machado ist auf Instagram sehr aktiv – und die Mutter seiner Tochter Alicia.

Neues Bayern-Paar in München: Joao Cancelo und seine Freundin Daniela Machado. © Screenshot instagram@danielalexmachado

Wechsel nach München: Portugiese überzeugte Bayern-Bosse mit Champions-League-Ansage

Update vom 30. Januar, 21.45 Uhr: Joao Cancelo wird sich dem FC Bayern anschließen. Zum Wechsel des portugiesischen Rechtsverteidigers von Manchester City zum FC Bayern fehlt nur noch die offizielle Bestätigung beider Klubs. Cancelo weilt bereits in München und hat am frühen Montagabend den Medizincheck absolviert.

Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg habe der 28-Jährige die Bayern-Bosse in den Gesprächen vergangene Woche überzeugt, indem er ihnen gesagt habe, „dass er ein großes Ziel hat: Er will mit den Bayern JETZT die Champions League gewinnen! Chefs waren beeindruckt. Er wird am Mittwoch gegen Mainz in der Startelf stehen“, schreibt Plettenberg bei Twitter. Der abwanderungswillige Benjamin Pavard und Youngster Josip Stanisic würden damit auf der Bank sitzen.

Am Mittwochabend sind die Münchner im Achtelfinale des DFB-Pokals beim FSV Mainz 05 (ab 20.45 Uhr, hier im Live-Ticker) gefordert. Ein Ausscheiden würde den Rekordmeister nach drei Unentschieden in Folge in der Bundesliga endgültig in die Krise befördern. Das zu verhindern, soll nun wohl der Express-Auftrag Cancelos sein.

Joao Cancelo steht vor einem Wechsel zum FC Bayern: Brazzo und Oliver Kahn dürften zufrieden sein. © IMAGO / Offside Sports Photography /MIS

Wegen Disput mit Pep Guardiola? Wechsel von Joao Cancelo nach Bayern kommt plötzlich

Update vom 30. Januar, 20.30 Uhr: Der Wechsel Joao Cancelos von Manchester City zum FC Bayern per Leihe kommt überraschend. Ging dem Entschluss des Portugiesen ein Disput bei den Citizens voraus?

Wie Journalist Mike Keegan von der britischen Daily Mail berichtet, habe es auf dem Trainingsgelände der „Skyblues“ (der „Himmelblauen“) einen Streit zwischen Cancelo und dem spanischen City-Trainer Pep Guardiola gegeben. Der Spieler soll verärgert reagiert haben, nachdem er erfahren habe, dass er vergangenen Freitag im FA Cup gegen Tabellenführer FC Arsenal (1:0) nicht in der Startelf stehen würde, schreibt die Daily Mail. Der 28-jährige Rechtsverteidiger habe daraufhin mit seinem Abgang gedroht.

Der portugiesische Nationalspieler wechselt übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf Leihbasis bis Sommer 2023 nach München. Demnach sicherten sich die Bayern eine Kaufoption, deren Ablöse laut britischer Nachrichtenagentur PA bei rund 70 Millionen Euro liegen soll.

Joao Cancelo (r.) steht vor einem Wechsel zum FC Bayern. Mit Pep Guardiola soll er sich verkracht haben. © IMAGO/David Blunsden

Ist Joao Cancelo in Mainz dabei? Portugiese soll am Abschlusstraining der Bayern teilnehmen

Update vom 30. Januar, 18.15 Uhr: Immer mehr Details zum Cancelo-Wechsel nach München werden bekannt. Laut Sky soll der 28-jährige Portugiese schon am Dienstag beim Abschlusstraining für das DFB-Pokal-Spiel bei Mainz 05 (Mittwoch, 20.45 Uhr, hier im Live-Ticker) dabei sein. Reist Cancelo also mit nach Rheinhessen?

Aktuell absolviert der ManCity-Star im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder im Stadtteil Neuhausen den obligatorischen Medizincheck. Wie Sky weiter berichtet, hat Cancelo den ersten Teil des Medizinchecks bereits hinter sich gebracht.

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge soll die Kaufoption im Sommer bei umgerechnet 70,1 Millionen Euro liegen. Diese Summe ist laut Sky-Reporter Florian Plettenberg jedoch angeblich verhandelbar. Ein solcher Betrag würde auch bei einem FC Bayern eine Transfer-Kompensation an anderer Stelle notwendig machen. Wie Sport1 an diesem Montag berichtet, will Benjamin Pavard den Rekordmeister im Sommer verlassen - angeblich mit dem Ziel FC Barcelona.

Ein Rechtsverteidiger für einen anderen Rechtsverteidiger wäre ein plausibles Szenario in München. Pavard genoss zuletzt nicht mehr das Vertrauen von FCB-Coach Julian Nagelsmann, der den französischen Vize-Weltmeister beim fahrigen 1:1 gegen Eintracht Frankfurt 90 Minuten lang auf der Bank ließ und ihn in der Münchner Allianz Arena nicht mehr einwechselte.

Auf dem Weg nach München: Der FC Bayern will Joao Cancelo von Manchester City loseisen. © Imago/Offside Sports Photography

Rechtsverteidiger Joao Cancelo: FC Bayern sichert sich wohl Kaufoption für den Sommer

Update vom 30. Januar, 17.15 Uhr: Joao Cancelo soll sich kurz vor Ablauf des Transferfensters noch dem FC Bayern anschließen. Medienberichten zufolge soll der portugiesische Rechtsverteidiger von Manchester City ausgeliehen werden - plus eine Kaufoption für den Sommer.

Beim ehemaligen Trainer der Münchner, Pep Guardiola, kam der 28-Jährige zuletzt nicht mehr über die Rolle des Ersatzspielers hinaus. Seit Anfang November stand der Nationalspieler bei acht möglichen Einsätzen in der Premier League nur dreimal in der Startelf der Citizens. Dreimal blieb er ohne Einsatz im Kader. Manchester-Coach Guardiola ließ stattdessen mit einer Dreierkette agieren und brachte auf dem rechten Flügel den offensiveren Riyad Mahrez.

Cancelo, der in der Jugend von Benfica Lissabon fußballerisch ausgebildet wurde, nahm für sein Land im Dezember an der Fußball-WM 2022. In Katar schied Portugal im Viertelfinale gegen Marokko (0:1) aus. Der rechte Verteidiger stand dreimal in der Anfangsformation.

Joao Cancelo absolviert Medizincheck: ManCity-Star steht vor Wechsel zum FC Bayern

Update vom 30. Januar, 16.35 Uhr: Joao Cancelo absolviert gerade den ersten Teil des Medizinchecks beim FC Bayern. Sky zeigte erste Aufnahmen von der Ankunft des Portuigiesen beim Krankenhaus Barmherziger Brüder.

Update vom 30. Januar, 15.52 Uhr: Wie auch tz weiß, wird der FC Bayern Joao Cancelo verpflichten. Der Rechtsverteidiger ist aktuell bereits auf dem Weg nach München, wo er am Abend den Medizincheck absolvieren wird. Anschließend soll der 28-Jährige bis zum Saisonende von ManCity ausgeliehen werden.

Die Bayern haben sich dem Vernehmen nach auch eine Kaufoption gesichert - wie hoch diese ist, steht aktuell aber nicht fest. Noch gibt es von der Säbener Straße nichts Offizielles, aber im Laufe des Abends sollte die Bestätigung vom Rekordmeister kommen.

Joao Cancelo (r.) steht vor einem Wechsel zum FC Bayern. © IMAGO / Eibner / Sportimage

FC Bayern vor Verpflichtung von Joao Cancelo von Manchester City

Erstmeldung vom 30. Januar, 13.50 Uhr: München – Der FC Bayern hat offenbar wieder zugeschlagen. Nach Yann Sommer und Daley Blind plant der Rekordmeister Medienberichten zufolge einen weiteren Transfer im Winter. So sollen die Münchner in Kürze Joao Cancelo von Manchester City für die Defensive verpflichten.

Joao Cancelo Geboren: 27. Mai 1994 in Barreiro (Portugal) Position: Rechter Verteidiger Aktueller Verein: Manchester City Länderspiele: 41 für Portugal (7 Tore)

FC Bayern verpflichtet Joao Cancelo: Bei Pep Guardiola fiel er zuletzt in Ungnade

Wie das englische Portal The Athletic meldet, wechselt der Rechtsverteidiger vom englischen Meister auf Leihbasis zum FC Bayern. Allerdings sollen die Münchner eine Kaufoption in den Deal integriert haben, mit dem sie den portugiesischen Nationalspieler im Sommer fest verpflichten könnten. Diese bewegt sich mehreren Berichten gemäß zwischen 70 und knapp 80 Millionen Euro.

Cancelo ist seit seinem Wechsel im Sommer 2019 Teil von Pep Guardiolas Starensemble, für 65 Millionen Euro holten ihn die Citizens von Juventus Turin und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2027 aus. Nun verlässt der Abwehrmann, der unter dem ehemaligen Bayern-Coach einen schweren Stand haben soll, Manchester City nach dreieinhalb Jahren. Zuletzt kam der 28-Jährige kaum noch zum Einsatz, nachdem er in der Hinrunde noch zum Stemmpersonal gehört hatte.

Joao Cancelo saß bei Manchester City zuletzt nur noch auf der Bank, nun wechselt er wohl nach München. © MI News/imago

FC Bayern: Joao Cancelo als Antwort auf Ausfälle – und als Pavard-Ersatz?

Mit Cancelo holen die Bayern einen Spieler, der auch einige Titel vorzuweisen hat. So gewann er 2021 und 2022 jeweils die Meisterschaft mit den Skyblues, auch in Italien und Portugal wurde er je einmal Meister. Auch die UEFA-Nations-League gewann der WM-Teilnehmer mit seinen Portugiesen im Jahr 2019.

Der Transfer könnte als weitere Antwort auf die Ausfälle in der Bayern-Defensive verstanden werden. Während der Weltmeisterschaft zog sich Lucas Hernandez einen Kreuzbandriss zu, Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui fehlt den Münchnern wegen einer Herzbeutelentzündung noch mehrere Wochen. Außerdem gab es zuletzt Gerüchte um einen Abgang von Benjamin Pavard, der bei Julian Nagelsmann meist als Rechtsverteidiger spielt. Im Falle eines Abschieds des Franzosen wäre der FC Bayern bereits vorbereitet. (ajr)