Kimmich nicht mehr unantastbar? FC Bayern offenbar gesprächsbereit

Von: Sascha Mehr

Beim Kader des FC Bayern München wird es noch mehrere Veränderungen geben. Offenbar ist auch Joshua Kimmich nicht unantastbar.

München – Die Kaderplanung beim FC Bayern München läuft auf Hochtouren. Mit Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) und Konrad Laimer (RB Leipzig) sind zwei Neuzugänge an Bord, weitere sollen folgen. Min-jae Kim soll in den nächsten Tagen verpflichtet werden, wie CEO Jan-Christian Dreesen auf einer Pressekonferenz im Trainingslager am Tegernsee bestätigt. Bei anderen Profis könnte es dagegen noch etwas dauern bis zur Vollzugsmeldung.

FC Bayern München plant Kader für anstehende Saison

„Ich glaube mit Konny und Rafa haben wir zwei Spieler ganz schnell bekommen. Dann fängt die Zeit an, in der es schwierig wird. Wenn man sich zurückerinnert, sieht man, dass wir öfters Transfers auf den letzten Drücker getätigt werden. Es ist Geduld gefragt. Wichtig ist, dass die Spieler kommen, die wir wollen und wenn es länger dauert, dauert es halt länger“, so Dreesen.

Doch nicht nur auf der Seite der Zugänge wird noch einiges passieren, auch bei den Abgängen könnte es bald Bewegung geben. Im Fokus steht dabei vor allem das Duo Sadio Mané und Leon Goretzka, die eine enttäuschende Saison hinter sich haben. Mané soll ein Angebot aus Saudi-Arabien haben, Goretzka ist auf der britischen Insel begehrt.

Nach Informationen des Kicker-Sportmagazins soll auch Joshua Kimmich nicht unverkäuflich sein. Beim FC Bayern München gab es wohl bereits in der vergangenen Saison Überlegungen, ob der 28-Jährige ein echter Sechser ist. Bei einem lukrativen Angebot für Kimmich, wären die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters offenbar gesprächsbereit, was einen Verkauf angeht.

FC Bayern München: Kimmich offenbar nicht unantastbar

In den vergangenen Wochen buhlte der FC Barcelona um Joshua Kimmich, doch der amtierende spanische Meister ist raus im Poker um den deutschen Nationalspieler. „Aus wirtschaftlichen Gründen ziehen wir einen Kimmich-Wechsel nicht in Betracht“, erklärte Barca-Präsident Joan Laporta in einem Interview mit dem TV-Sender TV3.

Das Angebot für Kimmich müsste aber wahrscheinlich immens sein, damit der FC Bayern über einen Verkauf nachdenkt. Mit einem Abgang des 28-Jährigen würde sich der deutsche Rekordmeister eine neue Baustelle aufmachen, dabei sind die im Tor, im Angriff und auf der Rechtsverteidiger-Position noch nicht geschlossen. Deshalb scheint ein Abgang Kimmichs eher unwahrscheinlich. (smr)