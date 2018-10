Weltmeister von 1990: Das muss Süle verbessern - Zwei Bayern-Spieler „über den Zenit“

Der FC Bayern München hat mit Niklas Süle die deutsche Hoffnung für die Innenverteidigung unter Vertrag. Der Abwehrspieler macht vieles richtig, aber noch nicht alles, sagt Jürgen Kohler, Weltmeister von 1990.

München - Der FC Bayern München ist mit Jerome Boateng, Mats Hummels und Niklas Süle der Marktführer in Sachen deutsche Innenverteidigung. Die drei Nationalspieler spielen regelmäßig beim Rekordmeister als auch unter Joachim Löw beim DFB-Team. Während Boateng (30) und Hummels (29) schon einiges erlebt haben, steht Süle (23) noch am Anfang seiner Karriere. Der Youngster zeigt aber sowohl national als auch international, was für ein enormes Potenzial er hat. Eine glorreiche Zukunft steht ihm offen, wenn er sich weiterentwickelt.

Eine Sache, mit der sich Jürgen Kohler extrem gut auskennt, ist das Verteidigen. Jahrelang ist der Ex-Abwehrspieler in und um den eigenen Strafraum gepflügt und hat die gegnerischen Stürmer vor schwere Aufgaben gestellt. Der mittlerweile 53-Jährige ist Welt- und Europameister und hat Süle beobachtet. Er hat eine hohe Meinung von ihm: „Niklas hat gute Anlagen. Er ist sehr zweikampfstark und hat aufgrund seiner Größe ein gutes Kopfballspiel. Allerdings macht er zu wenige Tore“, so Kohler beim Sportmagazin Kicker.

Jürgen Kohler gibt Niklas Süle einen Ratschlag und rechnet mit Jerome Boateng und Mats Hummels ab

„Der Schritt zu den Bayern war richtig“, sagt der Weltmeister von 1990 über die Entwicklungschancen des Deutschen. Kohler sieht aber auch Verbesserungspotenzial. „Im Defensivkopfball springt er zu oft mit beiden Beinen ab, das darf man nicht. Und er hat Probleme gegen kleine, wendige Spieler auf den ersten Metern. Da steht er oft mit dem ganzen Fuß zum Gegner, sollte aber immer auf dem Vorderfuß stehen und beweglich sein wie ein Boxer“, gibt der 53-Jährige als Ratschlag.

Dabei hat der Weltmeister auch die ganz klare Vorstellung, dass Süle sich Sergio Ramos zum Vorbild nehmen soll, wenn er den nächsten Sprung machen will. "Eine gesunde Aggressivität gegen den Ball und sich an jedem gewonnenen Zweikampf aufgeilen", so Kohler. Gleichzeitig rechnet der Ex-Profi auch mit zwei anderen Bayern-Stars ab: „Jerome und Mats sind über den Zenit hinaus, auch wenn Mats ein besseres Raumgefühl als Süle hat.“

So sah Niklas Süle seine Einsatzchancen - Das sagt Ex-Coach Markus Gisdol über ihn

"Ich habe nicht mit so viel Einsatzzeit gerechnet, weil ich aus Hoffenheim kam und wusste, was die beiden anderen draufhaben. Ich habe in meiner Entwicklung den nächsten Schritt gemacht, wie ich es mir gewünscht und erhofft hatte", sagt Süle über seine Erwartungen nachdem Wechsel. Bei der TSG wurde er auch von Markus Gisdol trainiert. Der Ex-Coach sagt über Süle: „Er war ein extremes Talent, aber manchmal auch noch schludrig in professionellen Dingen wie Schule, Schlaf oder Ernährung. In der Anfangszeit bekam er deshalb ein paar klare Worte, und die haben auch geholfen."

Dass in München die Uhren anders ticken, stellte Süle schnell fest. "Ich musste mich daran gewöhnen, dass nach einem 3:0 gegen Anderlecht kritische Fragen kamen. Natürlich gewöhnt man sich an die Erwartungshaltung, jedes Spiel gewinnen zu müssen. Ich bin jeden Tag an der Säbener Straße und mit meinen Kollegen zusammen, da saugt man das als junger Spieler auf", so der 23-Jährige.

