„Emotional schwierig“: Salihamidzic spricht über Rauswurf-Telefonat mit Nagelsmann

Von: Florian Schimak

Teilen

Thomas Tuchel wurde als neuer Trainer der FC Bayern vorgestellt. Auf der PK schildert Hasan Salihamidzic das emotionale Entlassungs-Telefonat mit Vorgänger Julian Nagelsmann.

München – Dass die vergangenen Tage für die Bosse beim FC Bayern wahrlich keine einfachen waren, das war Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic am Samstagmittag in der Allianz Arena anzusehen.

Am Freitag hatten sie ihr „Projekt Julian Nagelsmann“ offiziell für beendet erklärt. Der Rekordmeister trennte sich nach eindreiviertel Jahren vom 35-jährigen Trainer. Als Nachfolger wurde Thomas Tuchel verpflichtet.

Name: Thomas Tuchel Geburtsdatum: 29. August 1973 Verein: FC Bayern München Bisherige Stationen: FC Augsburg, 1. FSV Mainz. 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Chelsea

FC Bayern stellt Tuchel als Nachfolger von Julian Nagelsmann vor

„Ich glaube, die letzten Tage waren für uns alle schwierig“, eröffnete CEO Kahn dann die Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Coaches in der Arena: „Gehen Sie davon aus, dass es die eine oder andere Nacht gab, in der ich nicht wirklich gut geschlafen habe.“

Der Titan nannte Julian Nagelsmann einen „exzellenten Trainer“ und erklärte dann, warum die Trennung von ihm so schwerfiel: „Auch menschlich haben wir uns in der Zeit immer gut verstanden und auch gut zusammengearbeitet“, allerdings habe man die Pflicht „für den sportlichen Erfolg zu sorgen.“

Julian Nagelsmann (r.) und Hasan Salihamidzic hatte ein enges Verhältnis. © IMAGO / Eibner

Oliver Kahn nennt die Gründe für Nagelsmann-Entlassung: „Hätten es uns einfach machen können“

Eben diese sportlichen Ziele sahen sie in München trotz Platz zwei in der Liga, dem starken Auftritt gegen PSG in der Champions League und dem Viertelfinaleinzug im DFB-Pokal akut gefährdet. „Wir hätten es uns einfach machen und es weiterlaufen lassen können – und hoffen können, dass wir endlich diese Konstanz bringen, die wir uns alle wünschen“, erläuterte Kahn.

Stattdessen zogen die Bayern die Reißleine. Besonders pikant: Nagelsmann erfuhr von seinem Rauswurf am Donnerstagabend über die Medien. „Wir konnten nichts dafür, dass es vorher durchsickerte – es wurde von der dritten Person geleakt, bevor wir die Zusage von Thomas hatten“, schildert Salihamidzic den Tathergang der Nagelsmann-Entlassung. „Deswegen war uns ganz wichtig, dass wir als Erstes Julian anrufen. Natürlich ist das in dem Moment emotional schwierig.“

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

„War emotional schwierig“ – Brazzo spricht über Moment der Nagelsmann-Entlassungs

Bitter natürlich, wenn Nagelsmann zu diesem Zeitpunkt schon von Journalisten informiert wurde. Weshalb Nagelsmanns Termin an der Säbener Straße am Freitagmittag einer Farce glich. Dabei hatte der Sportvorstand ein besonders enges Verhältnis zum jungen Trainer. War Nagelsmann doch der ausgewiesene Wunschkandidat von Brazzo, als dieser im Frühsommer 2021 einen Nachfolger für Hansi Flick suchte.

Zwar beteuerte Salihamidzic am Samstag, dass man „bis zur letzten Sekunde an ihn geglaubt und ihn unterstützt“ habe. Am Ende aber habe die Konstellation zwischen Nagelsmann und der Mannschaft nicht gepasst. „Ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig das für mich emotional ist, das mit Julian zu beenden.“

So klingt nach diesem Samstag die Trennung zwischen Nagelsmann und dem FC Bayern wie das Ende einer gescheiterten Beziehung, bei der nach den anfänglichen Schmetterlingen im Bauch keine Liebe entstand. Vielleicht beschreibt das die ganze Gemengelage am Ehesten. (smk)