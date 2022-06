Julian Nagelsmann – seine Karriere als Trainer

Julian Nagelsmann: Trainer des FC Bayern - Karriere, Erfolge, Privatleben

In seinem ersten Jahr beim FC Bayern München gewann er die Meisterschaft: Julian Nagelsmann. © IMAGO/Revierfoto

Der Trainer des FC Bayern München fand erst aufgrund äußerer Umstände zu seinem Job. Wissenswertes über die Karriere von Julian Nagelsmann.

München – Der am 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech geborene Julian Nagelsmann ist seit 2021 Trainer von Rekordmeister FC Bayern München. Sein Vertrag läuft bis 30.06.2026. Seine Trainerkarriere startete der ehemalige Fußballprofi, als er aufgrund zahlreicher Verletzungen seine Spielerkarriere beenden musste. Der bisher größte Schritt des Liebhabers schneller Autos: Von RB Leipzig wechselte er vor einem Jahr zu den Bayern und holte mit ihnen den DFL Supercup 201 sowie den Meistertitel 2022. Aber auch erste Rückschläge gibt es zu verarbeiten: Nach Niederlagen erhält er sowie seine Familie laut eigener Aussage sogar Morddrohungen in den sozialen Netzwerken.

Julian Nagelsmann – seine Karriere als Spieler

Geboren wurde Julian Nagelsmann in Landsberg am Lech. Aufgewachsen ist er allerdings in Issing am Ammersee und begann auch dort seine Fußballkarriere – beim Heimatverein FC Issing. Lange hielt es ihn dort allerdings nicht: Er wechselte in die Jugendmannschaft des FC Augsburg, dem er bis 2002 treu blieb. Danach spielte er als Innenverteidiger in der Jugendmannschaft des TSV 1860 München und wurde sogar Kapitän der U17. Im Jahr 2007 rückte er in die zweite Mannschaft der Münchner Löwen auf, konnte dort aufgrund zahlreicher Verletzungen allerdings kein einziges Pflichtspiel absolvieren. Ein Überblick über seine Stationen als Profifußballer:



Junioren

1990–1999: FC Issing

1999–2002: FC Augsburg

2002–2006: TSV 1860 München

2006–2007: TSV 1860 München II

2007–2008: FC Augsburg II

Neben seiner Fußball-Aktivität beendete er die Schule und erwarb die Fachgebundene Hochschulreife. Danach kehrte Julian Nagelsmann zum FC Augsburg zurück und wurde ebenfalls Teil der zweiten Mannschaft. Doch auch dort wurde seine Spielerkarriere von seinen Verletzungen stark in Mitleidenschaft gezogen: Nachdem er sich einen Meniskus- und Knorpelschaden zugezogen hat und die Gefahr einer Arthrose bestand, musste er im Alter von 20 Jahren seine Fußballkarriere beenden. Ein weiterer Schicksalsschlag: Sein Vater verstirbt.

Julian Nagelsmann – seine Karriere als Trainer

Nach dem Ende seiner Spielerkarriere wurde Nagelsmann bis zum Ende seines laufenden Vertrags bei der zweiten Mannschaft des FC Augsburg Co-Trainer von Thomas Tuchel. Durch diese Erfahrung kam bei ihm die Idee auf, Trainer zu werden. Neben diesem Plan baute er sich ein zweites Standbein auf: Zunächst studierte er Betriebswirtschaftslehre auf Diplom. Danach folgte 2008 ein Fernstudium an der Hochschule für „Sport und angewandte Trainingslehre“, das er 2011 erfolgreich mit einem Bachelor abschloss. Und auch seine Trainerkarriere nahm langsam Fahrt auf:

Bei seinem ehemaligen Fußballtrainer Alexander Schmidt wurde er Co-Trainer der U17-Mannschaft des TSV 1860 München. 2010 wechselte er den Verein und übernahm beim TSG 1899 Hoffenheim Traineraufgaben im Jugendbereich. 2012 rückte er zusammen mit Frank Kramer als Co-Trainer in den Trainerstab der Profis auf. Im Oktober 2015 gab die TSG 1899 Hoffenheim bekannt, dass Nagelsmann nach Abschluss seiner Ausbildung die erste Mannschaft trainieren soll, um sie vor dem Abstieg zu retten. Das machte den ehemaligen Fußballer zum jüngsten Cheftrainer der Bundesliga. Schon damals war er für seinen Ehrgeiz auf dem Platz bekannt, von Tim Wiese bekam Nagelsmann deshalb rasch den Spitznamen „Baby Mourinho“ verpasst. Ein Überblick über seine Stationen als Trainer:

2008: FC Augsburg Jugend (Co-Trainer)

2008 – 2010: TSV 1860 München U17 (Co-Trainer)

2010 – 2011: TSG 1899 Hoffenheim U17 (Co-Trainer)

2011 – 2012: TSG 1899 Hoffenheim U17

2012 – 2013: TSG 1899 Hoffenheim (Co-Trainer)

2013 – 2016: TSG 1899 Hoffenheim U19

2016 – 2019: TSG 1899 Hoffenheim

2019 – 2021: RB Leipzig

seit 2021: FC Bayern München

Julian Nagelsmann – seine Karriere als Trainer von Bayern München

Neben seinen Aufgaben als Trainer absolvierte er die Ausbildung zum Fußballlehrer an der „Hennes-Weisweiler-Akademie“ des DFB in Hennef. Im April 2021 gab der FC Bayern bekannt, Nagelsmann für fünf Jahre als Trainer zu verpflichten. Die Münchner sollen mehr als 25 Millionen Euro Ablöse für den Trainer gezahlt haben. Julian Nagelsmann folgte damit auf Hansi Flick, der nach Streitereien mit dem Sportvorstand Hasan Salihamidzic seine Vertragsauflösung gewünscht hatte. Die Münchner holten sich mit ihm einen Trainer ins Team, der Zeit seiner Trainerkarriere immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hatte. Seine größten Erfolge als Trainer:

DFL Supercup 2021

Deutschlands Trainer des Jahres 2017

Jüngster Cheftrainer in der Bundesliga-Geschichte (mit 28 Jahren im Jahr 2016)

Deutscher A-Jugend-Meister 2014

Jüngster U19-Cheftrainer (mit TSG 1899 Hoffenheim) 2013

Julian Nagelsmann – Erfolge, Niederlagen, Morddrohungen

Mit einem 3:1-Erfolg im Supercup gegen Borussia Dortmund gewann Nagelsmann am 17. August 2022 seinen ersten Erfolg beim FC Bayern. Am 31. Spieltag gewann er vorzeitig seine erste Meisterschaft durch einen 3:1-Sieg des FC Bayern gegen den BVB in der heimischen Allianz Arena. Die Bayern feiern damit zehn Meisterjahre in Serie. Es gab allerdings auch Rückschläge: Im DFB-Pokal war Bayern München in der zweiten Hauptrunde mit 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach ausgeschieden.

Im Viertelfinale der UEFA Champions League waren die Bayern dem spanischen Erstligisten FC Villarreal unterlegen und Julian Nagelsmann musste sich mit den Schattenseiten seines Berufes auseinandersetzen: Nach eigener Aussage hatte er nach CL-Aus 450 Morddrohungen bei Instagram erhalten. Die bekomme er „nach jedem Spiel eigentlich, egal ob wir gewinnen oder verlieren.“ Derartige Nachrichten würden sich sogar gegen seine Mutter richten. Auf die Frage, wie er damit umgehe, kam von Nagelsmann die Antwort: „Es ist mir scheißegal, die Leute sollen schreiben, was sie wollen. Ich kann‘s nicht nachvollziehen.“

Julian Nagelsmann – sein Privatleben

Seit 2018 ist Julian Nagelsmann mit seiner Frau Verena verheiratet. Die beiden leben gemeinsam mit ihrem Sohn Maximilian in München. Sein Beruf verfolgt ihn oft sogar bis in die eigenen vier Wände. „Meine Frau habe ich schon mehrmals damit geweckt, dass ich den Namen von irgendeinem Spieler laut im Schlaf gerufen habe. Das ist mir schon ein bisschen unangenehm“, gab er einmal gegenüber der Boulevardzeitung Bild zu. Weitere Leidenschaften sind bodenständiges Essen, seine Heimat und schnelle Autos: „Meine Liebe zur Weißwurst ist nach wie vor ungebrochen. Das gleiche gilt für meine Liebe zu den Bergen.“ Unterwegs ist die Familie Nagelsmann mit einem Jaguar F-Type Cabrio, der Bayern München-Trainer ist Markenbotschafter für Jaguar.