Transfer-Knatsch zwischen Nagelsmann und Brazzo? „Es kann auch mal laut werden“

Der FC Bayern bestreitet am Sonntag sein erstes Heimspiel in der neuen Saison. Zu Gast ist der VfL Wolfsburg. Was haben Julian Nagelsmann und Co. zu sagen? Die Stimmen.

München - Es ist angerichtet! Das erste Heimspiel in der noch jungen Bundesliga-Saison steht für den FC Bayern an. Zum Auftakt lieferte die Truppe von Julian Nagelsmann bei Eintracht Frankfurt eine Gala ab und schoss den Europa-League-Sieger mit 6:1 aus dem Waldstadion. Man darf gespannt sein, ob Sadio Mané, Serge Gnabry und Co. auch gegen den VfL Wolfsburg zaubern.

Außerdem dürfte spannend werden, was die Bayern-Bosse noch zu möglichen Transfers am Sonntag in der Allianz Arena zu verraten haben. Denn das Transferfenster ist ja noch zwei Wochen geöffnet. Konrad Laimer wird in München immer wieder gehandelt, auch wenn sich RB-Boss Oliver Mintzlaff zu dieser Personalie etwas zurückhaltend geäußert hat.

Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn könnten am Sonntag vor und nach dem Spiel gegen die Wölfe, wo inzwischen Ex-FCB-Coach Niko Kovac Trainer ist, etwas zu den Gerüchten sagen.

Wir fassen für Sie die Stimmen auf DAZN und aus der Allianz Arena zusammen.

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... Niko Kovac und dessen Rückkehr in die Allianz Arena: „Wir haben zusammen sehr, sehr gut gearbeitet, aber dann trennt man sich. Aber wir haben ein gutes Verhältnis.“

... die intensive Transferphase bei den Bayern: „Die Transfermarktphasen sind immer besondere Zeiten, man hat mehrere Pläne. Man muss sich orientieren, dass man dem Trainer eine Mannschaft präsentiert, damit er zufrieden ist.“

... die Entscheidungen Transfers wie Sadio Mané: „Wir haben da zusammen gemacht, wir saßen mit den Beratern in meinem Garten. Da ging es auch um Serge Gnabry, aber auch Mané.“

... die Absprache: „Es entsteht eine Idee, dann setzt man sich zusammen. Da sitzt dann auch der Trainer dabei. Zudem noch Oliver Kahn und Marco Neppe. Bei Mané war es nicht schwer, die Jungs zu überzeugen. Deswegen sind wir direkt auf die Insel geflogen.

... den Part von Julian Nagelsmann bei Transfers: „Wir können mit Julian diskutieren, er ist bei unseren Argumenten sehr verständnisvoll. Wir diskutieren, da kann es auch mal laut werden, aber wir gehen immer gut auseinander.“

