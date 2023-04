„Nagelsmann hätte nicht in den Skiurlaub fahren dürfen“ – Hoeneß schießt gegen Ex-Coach

Bayern-Patron plaudert

Von Florian Schimak schließen

Der Rauswurf von Julian Nagelsmann beim FC Bayern schlägt weiter hohe Wellen. Jetzt hat sich Patron Uli Hoeneß zu dessen Aus geäußert und dabei brisante Aussagen getätigt.

München – Der FC Bayern gewinnt mit 4:2 (3:0) gegen den BVB, erobert sich die Tabellenführung zurück – und trotzdem herrscht an der Säbener Straße auch am Tag danach noch gehörig Unruhe. Der Grund: Julian Nagelsmann und dessen Entlassung.

Bereits am Samstag vor dem Topspiel kam es bei Sky zum verbalen Faustkampf zwischen Oliver Kahn und Lothar Matthäus. Als dann während der Partie, die er Rekordmeister im übrigen völlig verdient gewann, vom Nagelsmann-Management eine Meldung veröffentlicht wurde, in der den Bayern-Bossen eine Lüge unterstellt wird, war das Chaos natürlich perfekt.

Da passt doch was nicht?!🤔 Hat Julian Nagelsmann von seinem Aus aus den Medien erfahren oder gab es zuvor seitens des FC Bayern eine Kontaktaufnahme zum Ex-Coach? Auf diese Frage gibt es unterschiedliche Antworten. 👀☝️#skysport #fcb pic.twitter.com/QWKoxtnx2B — Sky Sport (@SkySportDE) April 2, 2023

Julian Nagelsmanns Entlassung beim FC Bayern sorgt weiter für Unruhe

„Das ist nicht so! Sofort, als ich die Zusage von Thomas Tuchel hatte, habe ich versucht, Julian zu erreichen. Einmal, zweimal, dreimal, dann habe ich sein Management angerufen und danach nochmal Julian“, stellte Hasan Salihamidzic am Samstagabend in der Mixed Zone der Allianz Arena klar: „Oliver Kahn hat absolut die Wahrheit gesagt, da lege ich auch meine Hand ins Feuer!“

Klar, dass sich am Sonntagvormittag einer dazu äußern würde, der den FC Bayern verkörpert wie kein anderer: Uli Hoeneß! Der FCB-Patron „spricht der Mannschaft ein Kompliment aus“ nach dem Sieg über den BVB, um sich dann dem Diskussions-Thema des Abends zu widmen.

+ Julian Nagelsmann reicht Uli Hoeneß die Hand. Ob‘s irgendwann noch einmal dazu kommen wird? © IMAGO/Sammy Minkoff

„Nagelsmann hätte nicht in den Skiurlaub fahren dürfen“: Uli Hoeneß schießt gegen Ex-Coach

„Ich sehe kein Problem für den FC Bayern, sondern eher für Lothar Matthäus“, so Hoeneß gegenüber dem kicker: „Er muss seine Aussagen beweisen.“ Der Rekordnationalspieler hatte Oliver Kahn im Zuge der Nagelsmann-Entlassung der Lüge bezichtigt.

Eine Sache wurde bei der Thematik bislang allerdings fast gänzlich außer Acht gelassen. „Julian Nagelsmann hätte nach der Niederlage in Leverkusen (1:2) nicht in den Skiurlaub fahren dürfen“, schilderte Hoeneß die Gemengelage recht sachlich: „Wäre er in München geblieben, hätte man sich am Montag oder Dienstag zusammengesetzt und gesprochen. Und, wer weiß, was dann passiert wäre?“

Uli Hoeneß legt gegen Nagelsmann nach und lobt Thomas Tuchel als „Ideallösung“

Warum die Bayern-Bosse ihren damaligen Chef-Coach nicht vom Urlaub abhielten? „Ich bin ziemlich sicher, dass sie es nicht wussten. Ein Cheftrainer muss doch wegen eines Urlaubs nicht anfragen“, so Hoeneß. Der Zeitpunkt sei einfach nicht richtig gewesen.

Nach einer Niederlage und dem Verlust der Tabellenführung wäre es demnach besser gewesen, Nagelsmann wäre an der Säbener Straße geblieben und hätte mit den daheimgebliebenen Nationalspielern (unter anderem Thomas Müller und Leroy Sané) trainiert.

Das Thema Nagelsmann dürfte auch in den kommenden Tagen weiter für Gesprächsstoff sorgen. Auch wenn mit Thomas Tuchel laut Hoeneß die „Ideallösung“ inzwischen auf der Trainerbank beim FC Bayern sitzt. „Seine zwei Pressekonferenzen waren summa cum laude, eine druckreife Ausdrucksweise. Das ist Bayern München. Er hat diesen Verein in zwei Tagen verinnerlicht.“ (smk)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Sammy Minkoff