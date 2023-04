Was macht Julian Nagelsmann in Zukunft? Überraschende Neuigkeiten zu seiner Lena

Von: Florian Schimak

Julian Nagelsmann ist seit März kein Trainer mehr beim FC Bayern. Was plant er für die Zukunft? Zu seiner Freundin Lena Wurzenberger gibt‘s jetzt Neuigkeiten.

München – Vor gut einem Monat fiel die Entscheidung bei den Bossen des FC Bayern, dass man Julian Nagelsmann als Trainer entlassen werde. Trotz aller Vertrauensbekundungen in den Wochen zuvor.

Das Trainer-Beben an der Säbener Straße hallte noch lange nach. Thomas Tuchel wurde als sein Nachfolger präsentiert und hat nun mit einer völlig verunsicherten Mannschaft zu arbeiten.

Julian Nagelsmann und seine Lena: Ex-Bild-Reporterin soll BMW-Job noch nicht angetreten haben

Nagelsmann selbst traf das Aus damals aus dem Nichts im Ski-Urlaub mit seiner Lena. Dem gebürtigen Landsberger soll die Entlassung emotional arg zugesetzt haben, weshalb für ihn wohl auch kein sofortiges Engagement beim FC Chelsea infrage kam. Daher übernahm Frank Lampard die Blues – ab Sommer aber könnte dann Nagelsmann folgen.

Gibt ausgerechnet eine Neuigkeit seiner Freundin Aufschluss über seine Zukunft? Lena Wurzenberger, die zuvor FC-Bayern-Reporterin bei der Bild war, nach dem Bekanntwerden der Beziehung das Ressort wechselte und nach dem Nagelsmann-Aus beim Rekordmeister beim Springer-Verlag kündigte, soll laut bild.de bisher NICHT ihren neuen Job bei BMW angetreten haben.

Hat Nagelsmann ganz neue Pläne? Denn eigentlich hätte seine Lena zum 1. April beim bayrischen Autokonzern anfangen sollen. Den Job lässt sie nun angeblich aber erstmal ruhen. Die 30-Jährige sollte bei BMW eigentlich in die Unternehmenskommunikation wechseln.

Lena Wurzenberger (r.) und Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sind ein Paar.

Neuer Job für Julian Nagelsmann? FC Chelsea und Tottenham Hotspur locken angeblich

Dass sich Nagelsmann Herzensdame nach seiner Zukunft richtet, ist nicht auszuschließen. Allerdings scheint es eher unrealistisch, dass der 35-Jährige in den nächsten Wochen einen neuen Trainer-Job übernimmt. Zwar fiel der Name Nagelsmann in London nicht nur beim FC Chelsea, sondern auch etwas nördlicher bei den Tottenham Hotspur. Aus seinem Umfeld ist aber zu hören, dass Nagelsmann die Bayern-Trennung erst einmal verdauen und aufarbeiten möchte.

Die Osterfeiertage verbrachte Nagelsmann mit seiner Familie in einem Luxus-Ressort in Südtirol (Meran). Zuvor soll der Ex-Bayern-Coach aber angeblich zu Verhandlungen mit dem Chelsea-Boss in London gewesen sein.

Neben Nagelmann sollen sich die Blues auch mit dem spanischen Ex-Nationaltrainer Luis Enrique getroffen haben. Allerdings: Die Sun berichtet nun, dass auch Sporting-Coach Ruben Amorim ein heißer Kandidat bei Chelsea ist. (smk)