Live-Ticker: Servus, Jupp! Heynckes wird offiziell vorgestellt

Jupp Heynckes‘ Rückkehr an die Säbener Straße ist die Sensation der noch jungen Bundesligasaison. Wir tickern live von der Heynckes-Vorstellung beim FC Bayern München.

Am heutigen Montag übernimmt Jupp Heynckes das Ruder beim FC Bayern.

Um 11.30 Uhr wird der neue alte Trainer in der Allianz Arena vorgestellt.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Pressekonferenz des FC Bayern München. Um 11.30 Uhr stellt der Rekordmeister den 72-Jährigen vor. Wir melden uns sofort, wenn es losgeht.

Vorbericht: Jupp soll‘s richten

Montagnachmittag leitet Josef „Jupp“ Heynckes sein erstes Training beim FC Bayern München. Wirklich sein erstes? Natürlich nicht. Nicht nur Experten wissen: Heute startet die vierte Amtszeit des Fußballlehrers an der Säbener Straße. Und wieder einmal muss der hochdekorierte Coach, der sich eigentlich längst im Ruhestand befand, als Feuerwehrmann herhalten. Die Aufgabe: den strauchelnden Rekordmeister wieder auf Kurs bringen. In der Bundesliga fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund und die herbe 0:3- Pleite bei Paris St. Germain zeigten Wirkung bei den Bayern-Bossen - sie feuerten Heynckes-Vorgänger Carlo Ancelotti.

Rückkehr als Freundschaftsdienst

Jetzt soll es also Heynckes richten - und bevor er das erste Training leitet, wird er in der Allianz Arena offiziell vorgestellt. Heynckes weiß, wie man das Optimum aus den Stars des Rekordmeisters herausholt. Das bislang erfolgreichste seiner drei Gastspiele an der Säbener Straße endete in der Saison 2012/2013 mit dem Triple aus Champions-League-Titel, Bundesliga-Meisterschaft und dem Gewinn des DFB-Pokals. Wie Heynckes seine Großtat wiederholen will, wird er hoffentlich gleich bei der Pressekonferenz verraten. Klar ist jedenfalls: Heynckes kommt nicht zurück nach München, weil er es noch mal wissen will. „Es ist kein Comeback. Es ist ein Freundschaftsdienst – und ich habe es nur gemacht, weil ich dem FC Bayern unglaublich viel zu verdanken habe“, sagte Heynckes dem kicker Sportmagazin, nachdem bekannt geworden war, dass er das Traineramt beim Rekordmeister abermals übernehmen wird.

