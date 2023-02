Nagelsmann ist unantastbar – Kahn haut auf den Tisch: „Spieler müssen zeigen, dass sie Bayern München sind“

Bedingungsloser Rückhalt für Nagelsmann

Von Marius Epp schließen

Über Julian Nagelsmann lässt Oliver Kahn nichts kommen. Doch die Spieler nimmt sich der Bayern-Boss mit deutlichen Worten zur Brust.

München – Bei der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach gab nicht nur die Mannschaft, sondern auch der Trainer des FC Bayern ein schlechtes Bild ab. Während die früh dezimierten Bayern-Stars auf dem Rasen kein Mittel gegen kompakte Borussen fanden, wurde Julian Nagelsmann nach der Partie gegenüber dem Schiedsrichter-Team ausfällig, der Schiri-Boss zählte ihn dafür an.

Trotz seiner verbalen Ausfälle und einer bislang wahrlich nicht souveränen Bundesliga-Saison genießt der junge Trainer bei der Klubführung bedingungslosen Rückhalt. Das unterstreichen Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Herbert Hainer im Einklang. Die drei prominentesten Figuren der Vereinsführung stellen nach der Gladbach-Pleite erneut klar: Über Nagelsmann lässt man nichts kommen.

FC Bayern: Volle Rückendeckung für Nagelsmann – Kahn nimmt Spieler in die Pflicht

„Die Mannschaft hat in der Champions League in Paris eine starke Leistung abgeliefert und nun in Gladbach nach einem schwierigen Spielverlauf verloren. Wir können das sehr gut einordnen“, so Oliver Kahn in der Sport Bild. Natürlich äußert der Titan auch Kritik – die richtet sich aber ausschließlich an die Spieler.

„Wir haben eindeutig zu viele Punkte liegen gelassen. Jetzt müssen die Spieler zeigen, dass sie Bayern München sind“, lautet seine Ansage. Schon nach dem Sieg gegen Paris regte sich Hasan Salihamidzic mächtig über die Trainerdebatte auf: „Es nervt mich! Es ärgert mich! Ich wünsche mir, dass man unseren Trainer in Ruhe arbeiten lässt. Alle Diskussionen sind unnötig. Julian ist ein Langzeitprojekt des FC Bayern.“

+ Oliver Kahn nimmt sich die Bayern-Spieler zur Brust. © IMAGO/Horst Mauelshagen

Bayern-Präsident Hainer stellt sich hinter Nagelsmann

Präsident Herbert Hainer betont: „Unser Ziel ist immer, langfristig etwas aufzubauen.“ Laut der Sport Bild hat der FC Bayern seine Trainer-Entscheidungen der letzten Jahre hinterfragt und will nun längerfristig auf ein Pferd setzen. Und Nagelsmann ist das Pferd der Wahl, es soll intern keine Zweifel am Landsberger geben.

„Ich höre von den Spielern, der Trainer arbeitet sehr konzeptionell und strukturiert“, verrät Hainer. „Julian hat bewiesen, wie schnell er sich auf höchstem Niveau weiterentwickelt.“ Nagelsmann scheint unantastbar zu sein – zumindest bis auf Weiteres. Was er unbedingt braucht, ist der Rückhalt der Mannschaft. Die frühe Auswechslung von Thomas Müller soll nicht unbedingt dazu beigetragen haben. (epp)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Horst Mauelshagen