Kahn-Ex Verena Kerth schimpft über FC Bayern: „Unmenschlich und respektlos“

Von: Christoph Gschoßmann

Der Rauswurf von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic ist trotz der Meisterschaft das dominierende Thema beim FC Bayern. Nun äußert sich Verena Kerth.

München – Eine Meisterschaft? War da was? Der überraschende Titel des FC Bayern wurde quasi mit Abpfiff getrübt und überschattet von den Personalentscheidungen der Roten. Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn mussten ihren Hut nehmen. Im Fall von Brazzo ging das einvernehmlich, im Falle Kahns jedoch ganz und gar nicht. Seit dem Wochenende liefern sich Verein und Ex-CEO eine verbale Schlammschlacht über das „Wie“ des Rauswurfs. Viele Beobachter haben bereits das Bayern-Beben kommentiert. Nun meldet sich auch Verena Kerth zu Wort. Kahns Ex-Partnerin ist erstaunt über den Umgang mit dem ehemaligen Torwart.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel

Verena Kerth über Oliver Kahns Rauswurf: „Machte selbst mich sprachlos und traurig“

Der AZ sagte Kerth: „Als ich von seinem sofortigen Rauswurf erfahren habe, war ich komplett erstaunt. Aber dass er nicht mal mehr mit ins Stadion durfte, machte selbst mich sprachlos und traurig.“ Kerth schimpft über die Bayern: „Was Oli hier angetan wurde, ist unmenschlich und respektlos. Nach all seinen erbrachten Leistungen hat er so etwas nicht verdient. Er hat immer alles für den Verein gegeben. Er ist der FC Bayern! So kann und darf man Oli nicht behandeln. Das hat keinen Stil!“ Auch Dietmar Hamann hatte den Rausschmiss als „Frechheit“ bezeichnet.

Kerth lässt das Vorgehen des Rekordmeisters sogar fast an ihrer Loyalität als Anhängerin der Isarstädter zweifeln. „Ich bin immer Bayern-Fan gewesen, aber da muss ich mich jetzt schon hinterfragen. Ich überlege mir mal, ob ich Dortmund-Fan werde“, meint sie, aber ergänzt dann: „Nein, Spaß, so weit kommt‘s dann auch nicht.“

Kerth war zuletzt im australischen Dschungel unterwegs

Kerth und der ehemalige Welttorwart waren von 2003 bis 2008 zusammen. Seit 2011 ist er mit Svenja Kahn verheiratet. Die Moderatorin ist mit Sänger Marc Terenzi zusammen. Zuletzt war Kerth Kandidatin bei der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Indes hat Salihamidzic sich mit einer emotionalen Abschiedsrede verabschiedet. (cgsc)