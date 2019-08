Kai Havertz: Transfer zum FC Bayern noch nicht sicher - Andere Topklubs stehen Schlange

Der Transfer-Wirbel um Kai Havertz geht weiter: Offenbar ist ein Wechsel zum FC Bayern München nicht so sicher wie angenommen wird.

Kai Havertz von Bayer Leverkusen spielte eine überragende Saison 2018/19.

Dem Youngster steht eine große Karriere bei internationalen Top-Vereinen bevor.

In der Saison 2019/20 wird Havertz aller Voraussicht nach noch in Leverkusen spielen.

Ein anschließender Sommer-Transfer zum FC Bayern München wird diskutiert.

Der Vertrag des 20-Jährigen bei der Werkself läuft noch bis 2022.

Alle bisherigen Entwicklungen rund um Kai Havertz und den FC Bayern gibt es hier.

Update vom 21. August, 10.47 Uhr: Der Transfer-Poker um Kai Havertz geht weiter. Anscheinend ist der Wechsel zum FC Bayern im nächsten Jahr noch nicht so sicher wie gedacht.

Nach Informationen von Sport1 hat der 20-Jährige weder mit dem FC Bayern noch mit einem anderen Topklub einen Vorvertrag ausgehandelt. Sollte es im nächsten Jahr dennoch zu einem Transfer kommen, müsste sich der Rekordmeister in Verhandlungen mit anderen Vereinen herumschlagen. Denn auch internationale Topvereine aus England wie Manchester City, Liverpool, Arsenal und Manchester United werben um die Offensivkraft.

Ebenso sollen die spanischen Vereine Real Madrid und FC Barcelona an Havertz interessiert sein, heißt es in dem Bericht. Ein Wechsel nach Frankreich oder Italien schließe Havertz hingegen aus. Genau dort könnten künftig Renato Sanches und Franck Ribéry auflaufen.

Leverkusen-Star Kai Havertz: Ist der Transfer im Sommer 2020 schon beschlossen?

Update vom 19. August 2019: Der FC Bayern München schließt offenbar seine Transfer-Tore. Doch schon nach der kommenden Saison könnte Sportdirektor Hasan Salihamidzic vor denselben Problemen stehen, denen er sich in der aktuell noch laufenden Transferperiode gegenüber sah.

Denn die Leih-Deals von Philippe Coutinho und Ivan Perisic laufen lediglich über eine Spielzeit. Renato Sanches könnte den Bayern ebenfalls verloren gehen, denn mit seiner Rolle als Reservist ist der Portugiese alles andere als zufrieden. Für seine Wechselwünsche, die er nach dem Spiel gegen Hertha BSC äußerte, kassierte Sanches sogar eine Geldstrafe.

Wechselt Kai Havertz 2020 zum FC Bayern München?

Doch ein Nachfolger im Mittelfeld könnte bereits gefunden sein. Ein Wechsel von Offensiv-Talent Kai Havertz weg von Bayer Leverkusen soll bereits feststehen. Der 20-Jährige soll nach Angaben der SZ den Verein nach der kommenden Spielzeit mit Sicherheit verlassen. Lediglich durch Klub-Legende Rudi Völler soll es möglich gewesen sein, den Linksfuß noch ein weiteres Jahr in der Werkself halten zu können. Wo es hingehen wird, ist noch nicht mit Sicherheit geklärt, doch der FC Bayern München soll ganz oben auf der Liste der Kandidaten stehen.

Um den Verlust des offensiven Mittelfeldspielers ertragen zu können, wollen die Verantwortlichen aus Leverkusen angeblich eine neunstellige Ablöse-Summe sehen. So wird sich für den deutschen Rekordmeister nach der kommenden Saison wohl die Frage stellen, welcher Spieler den dreistelligen Millionenbetrag wert ist. Zieht man bei dem momentan geliehenen Coutinho die Kaufoption und verpflichtet den Brasilianer für den feststehenden Betrag von 120 Millionen Euro oder bedient man sich in der Bundesliga und holt ein deutsches Nachwuchstalent in die eigenen Reihen?

Auch Timo Werner könnte in der Saison 2020/21 zum FCB geholt werden, denn sein Vertrag bei RB Leipzig läuft nach der aktuell laufenden Spielzeit aus. Leroy Sané ist natürlich ebenfalls weiterhin ein Thema bei den Bayern.

Ein Wechsel zum FC Bayern, der diese Saison wahrscheinlich nicht mehr zu Stande kommen wird, ist der von Leon Bailey

Unabhängig von der Kaderplanung gibt es beim FC Bayern aktuell viele Diskussionen über einen möglichen Rücktritt des langjährigen Präsidenten Uli Hoeneß.

en