Geheimtreffen mit FC Bayern! Was lief da mit dem Havertz-Berater?

Schnappt sich der FC Bayern doch noch eines der größten Talente des Kontinents? Marco Neppe, Chefscout des FCB war Anfang der Woche in Mainz...

Kai Havertz von Bayer Leverkusen spielt eine überragende Saison 2018/2019

Der FC Bayern München hat auf den Spielgestalter der Werkself ein Auge geworfen

Wird Leverkusen schwach? Von Seiten des Arbeitgebers kommen klare Statements

Update vom 13. Juni 2019: Seinen 20. Geburtstag ließ Kai Havertz im Kreise der Familie ausklingen. Nach dem 8:0-Sieg der DFB-Auswahl gegen Estland –dort blieb Havertz bekanntlich ohne Einsatzminute – saß er zusammen mit seinen Eltern, Freundin Sophia, Schwester Lea und Bruder Jan auf der Terrasse des Hilton-Hotels bei Wasser und Popcorn am Mainzer Rheinufer. Eine Nacht verbrachte der Nationalspieler noch in Mainz, ehe es am Donnerstag in den wohlverdienten Sommerurlaub ging.

„Ich freue mich auf die Sommerpause nach den spannenden Tagen mit der Nationalmannschaft“, teilte er in den sozialen Medien mit. Während Havertz in den nächsten Wochen die Füße hochlegt, wird hinter den Kulissen weiter an seiner Bayern-Zukunft gebastelt! Denn: Nach tz-Informationen fand wenige Stunden vor dem Anpfiff in Mainz ein Geheimtreffen zwischen Bayern-Chefscout Marco Neppe und Havertz-Berater Hannes Winzer von der Agentur Spielerrat statt. Thema: die mögliche künftige Rolle des 20-Jährigen beim Rekordmeister.

Neppe war nach dem Treffen ebenfalls im Stadion, hätte das größte deutsche Talent vor der Sommerpause gerne noch mal live beobachtet. Doch Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg machte dem Vorhaben letztendlich einen Strich durch die Rechnung.

„Wir haben hier einen großen Konkurrenzkampf. Kai ist noch jung. Er soll hier erst mal reinkommen, alles aufnehmen“, erklärte Sorg. Einsatzzeit hin oder her: Der Besuch von Bayern-Chefscout Neppe in Mainz verdeutlicht, wie wichtig es dem deutschen Rekordmeister ist, Havertz für die Zukunft nach München zu lotsen. Immerhin gelten auch Vereine wie der FC Barcelona, der an einem weiteren Youngster dran ist, den auch der FC Bayern ebenfalls gerne hätte, als Interessenten für den Offensivspieler.

Kai Havertz zum FC Bayern? Notfalls auch erst 2020

Bereits vor einer Woche berichtete die tz über ein 90-Millionen-Angebot für Havertz, dass der Rekordmeister Bayer Leverkusen unterbreitete. FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bestätigte gegenüber Sport Bild die Kontaktaufnahme zu Leverkusen-Geschäftsführer Rudi Völler wegen des Spielers: „Ich habe Rudi gefragt, wie Leverkusen mit Kai Havertz plant. Er sagte mir: Es gibt in Leverkusen einen Beschluss mit dem Aufsichtsrat, Herrn Werner Wenning, dass der Spieler auf jeden Fall in der nächsten Saison in Leverkusen spielt.“

Damit kann Havertz ebenfalls gut leben. Immerhin spielt die Werkself nächste Saison in der Champions League, die Fußball-Philosophie von Trainer Peter Bosz kommt der Spielweise von Havertz entgegen – kein Leidensdruck also beim besten Feldspieler der Saison. Er weiß, was er in seinen jungen Jahren an Leverkusen hat. Das Transfer-Motto daher: Alles kann, nichts muss.

Anders sieht es bei Leroy Sané aus. Den hätten die Bayern gerne jetzt im Sommer schon nach München geholt. BVB-Boss Watzke würde das sogar begrüßen.

Kai Havertz zum FC Bayern? Rummenigge spricht jetzt Klartext

Update vom 12. Juni 2019: Seit längerem wird Kai Havertz, Shooting-Star bei Bayer 04 Leverkusen, mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Ein Transfer des 20-Jährigen an die Isar liegt durchaus im Bereich des Vorstellbaren. Dass die Bayern im Sommer 2019 ihren Kader kräftig auffrischen wollen, ist seit längerem bekannt.

Folgt man allerdings den Worten von Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, so kann sich der Rekordmeister ein Angebot an Bayer Leverkusen sparen. Wie er gegenüber der SportBild betont, ist der Jungstar aktuell von der Werkself nicht loszueisen: „Ich hatte vor Wochen aus Interesse ein Gespräch mit Rudi Völler. Ich habe mit ihm in der Nationalmannschaft jahrelang zusammengespielt, wir haben ein ganz sauberes Verhältnis. Ich habe Rudi gefragt, wie Leverkusen mit Kai Havertz plant. Er sagte mir: Es gibt in Leverkusen einen Beschluss mit dem Aufsichtsratschef, Herrn Werner Wenning, dass der Spieler auf jeden Fall in der nächsten Saison in Leverkusen spielt.“

Folgt man Rummenigges Worten, so beschäftigt sich der FC Bayern München aktuell nicht mir einem Transfer von Kai Havertz. Auf die Frage, ob er einen Wechsel zu übernachsten Saiosn für denkbar hält, meint der Vorstandsboss: “Ich weiß nicht, ob Kai Havertz eines Tages in München spielen wird. Ich bin kein Freund davon, Dinge im Voraus zu bestimmen, wenn dazwischen zwölf Monate liegen. Das ist nicht so einfach zu managen. Kai Havertz ist ein guter Spieler, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Aber er hat einen Vertrag bis 2022.“

Kai Havertz zum FC Bayern München? Die Top 10 der teuersten Fußball-Transfers

Kai Havertz hat mit seinen überragenden Leistungen in der abgelaufenen Saison einen großen Anteil daran, dass sich Bayer Leverkusen in der kommenden Saison Champions-League-Teilnehmer nennen darf. Nicht nur die Spitzenklubs wie der FC Bayern sind auf den Jungspund (20) aufmerksam geworden, auch von Seiten der Bundesliga-Kollegen erhält Havertz nun eine große Ehre. 250 Erstliga-Profis wählten den Mittelfeldmann in einer Umfrage des Kicker zum besten Feldspieler der abgelaufenen Spielzeit. Mit 20,8 Prozent setzte sich der gebürtige Aachener knapp vor Marco Reus von Borussia Dortmund (20,0) durch.

Kai Havertz nach München? Knallharte Ansage aus Leverkusen

Update vom 4. Juni 2019: Die Saison ist beendet, in den kommenden Wochen steht nun vor allem eine Sache im Fokus: Der Transfermarkt. Der FC Bayern wird sich wohl in der Offensive noch umsehen müssen, schließlich werden Arjen Robben und Franck Ribéry den Verein verlassen. Ein heißer Kandidat soll Kai Havertz sein. Das Wunderkind aus Leverkusen überzeugte in dieser Saison mit 17 Saisontoren - eine unglaubliche Quote für einen 19-jährigen Mittelfeldspieler. Die Bayern sollen interessiert sein, nach tz-Informationen hat der Rekordmeister den Leverkusenern bereits ein Angebot unterbreitet: 90 Millionen Euro.

+ Jubelt Kai Havertz bald für den FC Bayern? © dpa / Andreas Gora

Diese Summe scheint der Werkself aber nicht zu genügen, die Offerte wurde abgewiesen - und das, obwohl die Bayern sogar über die von Uli Hoeneß zitierte Schmerzgrenze von 80 Millionen Euro gegangen sind. Ein Sprecher von Bayer Leverkusen betonte nun noch einmal, dass der Nationalspieler auch in der kommenden Saison für die Mannschaft von Trainer Peter Bosz aufläuft: „Ein Wechsel von Kai Havertz ist ausgeschlossen. An Spekulationen über reale oder irreale Angebote für den Spieler beteiligen wir uns nicht“, sagte er gegenüber spox.com. Neben Havertz wird auch ein Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern immer wieder diskutiert. Luka Jovic wird dagegen sicher nicht zum FC Bayern wechseln.

Video: Bayer hängte bereits Preisschild an Kai Havertz - Bale vor Real-Abgang

Kommt Havertz zum FC Bayern? Erstes Angebot reicht noch nicht aus

Update vom 3. Juni 2019: Kai Havertz verbrachte die vergangenen Tage mit Freundin Sophia und Schwester Lea auf Mykonos. Seit Sonntagabend bereitet sich der Shooting-Star von Bayer Leverkusen mit der Nationalmannschaft im niederländischen Venlo auf die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland und Estland vor. Den Urlaub in der griechischen Sonne hatte sich Havertz zweifelsohne verdient. Immerhin hat der offensive Mittelfeldspieler Leverkusen mit seinen 17 Saisontreffern fast im Alleingang in die Champions League geballert - mit 19 Jahren! „Außergewöhnlich gut“, urteilt Bundestrainer Jogi Löw. Kein Wunder, dass der FC Bayern heiß auf das Wunderkind ist.

Nach tz-Informationen unterbreitete der FCB den Leverkusenern in den vergangenen Wochen ein konkretes Angebot in Höhe von 90 Millionen Euro für Havertz! Eine angemessene Summe angesichts des aktuellen Marktwerts von 65 Millionen. Doch Leverkusen schmetterte die Millionen-Offerte knallhart ab. Man kann davon ausgehen, dass sich Bayern- und Spielerseite weitgehend über einen Wechsel einig sind, Leverkusen sich allerdings quer stellt. Darauf lassen auch die Aussagen von FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge schließen, der bei Sky zu Havertz’ Wechselverbot sagte: „Ich verstehe Rudi Völler total. Den würde ich jetzt auch erst mal nicht verkaufen an seiner Stelle. Jeder Transfer ist ein Drei-Parteien-Geschäft, Wenn eine Partei ‚nein‘ sagt, ist das Thema erledigt.“

Lothar Matthäus: FC Bayern muss Kai Havertz holen

Update vom 22. Mai 2019: Das Pokalfinale steht vor der Tür, der FC Bayern kann am Samstag nach der Meisterschale die zweite Trophäe in dieser Saison einfahren. Hinter den Kulissen laufen währenddessen bereits die Planungen für die kommende Spielzeit. Wer kommt? Wer geht? Wer bleibt?

Wenn es nach Lothar Matthäus geht, muss ein Spieler ab Juli 2019 definitiv das Bayern-Rot tragen: Kai Havertz von Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen. Gegenüber der SportBild sagte Rekord-Nationalspieler Matthäus: „Für mich ist Kai Havertz der Spieler der Saison.“ Die Werte sagen einiges aus: Eigentlich ist Havertz ein Spielmacher, traf aber ganze 17 Mal in der Liga. Neun Mal war er für das 1:0 verantwortlich - ein echter Leader. Außerdem spielt er laut SportBild die wenigsten Fehlpässe aller Offensivspieler der Liga (nur zehn Prozent), absolvierte alle Bundesligaspiele und gehört mit einer Spitzengeschwindigkeit von 35 km/h zu den schnellsten Motoren in Fußball-Deutschland.

Kai Havertz und der FC Bayern - würde das passen?

Der beeindruckendste Wert kommt aber noch: Der Shooting Star ist 19 Jahre alt. „Kai Havertz hat alles. Talent und Bescheidenheit. Geschwindigkeit. Ein Auge für Situation und Mitspieler. Er ist torgefährlich und nervenstark. Er hat Ausstrahlung und Selbstvertrauen. Seine Körpersprache zeigt, dass er eine große Persönlichkeit ist“, betont Matthäus. Ein Wechsel auf nationaler Ebene würde seiner Meinung nach nur Sinn machen, wenn sich Havertz einem bestimmten Verein anschließt. „Dem FC Bayern würde ich raten, Kai Havertz schon in diesem Sommer zu holen. Lieber jetzt ein paar Millionen drauflegen, bevor er ins Ausland geht.“

Denn neben ihm habe nur noch ein Spieler in dieser Altersklasse diese besonderen Anführer-Fähigkeiten. Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam. Ein torgefährlicher Mittelfeldspieler aus Deutschland von Leverkusen nach München? Michael Ballack lässt schön grüßen. Havertz‘ potenzieller neuer Teamkollege Mats Hummels hat derweil mit einem neuen Geschäftsmodell auf sich aufmerksam gemacht.

Bayern-Interesse an Havertz - Bayer-Boss Völler: „Bei ihm gibt es sowieso keine Diskussion“

Update vom 19. Mai 2019: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen sieht nach wie vor realistische Chancen, auch in der kommenden Saison mit den Jungstars Kai Havertz und Julian Brandt spielen zu können.

+ Wohin des Weges? Kai Havertz von Bayer Leverkusen wird vom FC Bayern umgarnt. © dpa / Torsten Silz

Bei Ausnahmekönner Havertz legte sich Sport-Geschäftsführer Rudi Völler bei "Wontorra" bei Sky Sport News HD fest: "Bei ihm gibt es sowieso keine Diskussion. Er ist ein wunderbarer Fußballer, aber er ist erst 19 Jahre alt. Ein Jahr - mindestens - bei Bayer Leverkusen würde ihm gut tun. Danach werden wir sehen."

FC Bayern: Kai Havertz als Zugang gehandelt - Rudi Völler spricht Machtwort

Update vom 5. April 2019: Der FC Bayern hat keine Chance auf eine Verpflichtung von Kai Havertz - zumindest in diesem Sommer. Das stellte Rudi Völler klar. In einem Tweet des Vereins wird der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen wie folgt zitiert: „Kai wird bei uns bleiben. Unabhängig vom Ausgang der Saison.“

„Ich weiß, was ich will“: Havertz spricht über das 100-Millionen-Euro-Gerücht

Update vom 28. März 2019: Die Gerüchteküche um Kai Havertz läuft seit Monaten heiß. Aber Spieler und Verein bleiben gelassen, schließlich läuft der Vertrag des Offensiv-Juwels noch bis 2022. Die Werkself hat dementsprechend wenig Lust ihren Shootingstar jetzt schon ziehen zu lassen und will die Gerüchte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht kommentieren: „Zu irgendwelchen Spekulationen haben wir nichts zu sagen.“

Eurosport schnappte sich den Youngster selbst und bekam eine wenig aufschlussreichere Antwort: „Die Medien pushen das alles ein bisschen hoch. Ich weiß, dass ich hier einen Vertrag habe und will alles dafür tun, dass wir am Ende der Saison auf einem internationalen Platz stehen.“ Auch die irre Summe von 100 Millionen, die Rudi Völler für ihn fordert, lässt den Kreativspieler relativ kalt: „Ich glaube nicht alles, was in der Zeitung steht. Generell wird viel geredet. Manche Dinge stimmen, manche nicht. Ich persönlich kann mit den Schlagzeilen gut umgehen, weil ich weiß, was ich will.“

Ein Treuebekenntnis klingt anders, auch wenn der Nationalspieler offensichtlich zumindest keinen fluchtartigen Abschied plant.

Rudi Völler verpasst Kai Havertz Mega-Preisschild

Update vom 27. März, 2019: Der FC Bayern München und das Wort Umbruch sind in letzter Zeit häufig in einem Satz gefallen. In einem Atemzug mit den dazugehörigen Talenten wird auch Kai Havertz genannt. Der 19-Jährige hat alles, was das Fußballer-Herz begehrt. Seine Entwicklung ist gigantisch. Aktuell steht er bei zehn Bundesliga-Saisontoren und wurde wieder für die Nationalmannschaft nominiert. Wie viel ist eines der größten Talente im Fußball dem FC Bayern wert?

Wie die Sportbild erfahren haben will, soll Bayern 2020 bereit sein, 75 Millionen Euro zu zahlen. Damit wäre Havertz der deutsche Rekordtransfer. 2020 entspräche auch dem Satz aus den Reihen der Leverkusener, dass Havertz im Sommer 2019 nicht wechselt. Doch ab welcher Summe ist Bayer 04 bereit, ihn ziehen zu lassen? Angeblich verlangt Sportchef Rudi Völler satte 100 Millionen, wie das Blatt berichtet. Unter dieser Summe will Bayer wohl nicht diskutieren. Auch wenn Uli Hoeneß eine Transferoffensive angekündigt hat, sind 100 Millionen für einen Spieler ein großer Batzen.

„Performance-technisch brauchen wir da nicht zu diskutieren, da gibt es keine Zweifel“, sagte beispielsweise Serge Gnabry über seinen Nationalmannschafts-Kollegen. Mats Hummels meint: „Kai ist ein sehr großes Talent. An ihm wird Fußball-Deutschland sicher noch viel Spaß haben“. Im Team des Rekordmeisters wird niemand abgeneigt sein, mit dem Mega-Talent zusammenzuspielen.

Treffen zwischen Brazzo und Spieleberater - wegen Havertz-Wechsel?

Update 27. Februar 2019: Kommt Kai Havertz zum FC Bayern München - oder kommt er nicht? Erst kürzlich stellte der talentierte 19-Jährige klar, dass er einen Vertrag bei Leverkusen hat. Jetzt berichtet die Sportbild, dass es ein Treffen zwischen Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic (42) und einem Spielerberater gegeben habe, dessen Agentur auch für Kai Havertz zuständig sei. Bei der Zusammenkunft, bei der es eigentlich um eine Vertragsverlängerung von Serge Gnabry (23) gegangen sei, sei auch der Name Kai Havertz gefallen.

Als mögliche Ablöse für Kai Havertz stehen 65 Millionen Euro im Raum, bei denen Bayer-Sportchef Rudi Völler (58) schwach werden könnte. Sollte sich Leverkusen (derzeit Tabellensiebter) nicht für das internationale Geschäft qualifizieren, wäre ein Wechsel zum FC Bayern wahrscheinlicher.

Video: So steht es um zwei wichtige Spieler beim Rekordmeister

Havertz zum FC Bayern? Jungstar gibt Versprechen - mit pikantem Nebensatz

Update 24. Februar 2019: Kai Havertz spielt nächste Saison offenbar nicht beim FC Bayern München. Der Bild am Sonntag sagte der 19-Jährige über sich und Julian Brandt (22): „Jetzt sind wir hier und haben beide Vertrag, also spielen wir nächste Saison weiter gemeinsam für Bayer Leverkusen - Stand jetzt.“ Beide Jungstars wurden häufiger mit großen Klubs in Verbindung gebracht, etwa dem FC Bayern. Pikant: Bayern-Trainer Niko Kovac hatte kurz vor der Bekanntgabe seines Wechsels von der Eintracht nach München ebenfalls die Formulierung „Stand jetzt“ benutzt. Nur wenig später sickerte durch, dass der 47-Jährige künftig den deutschen Rekordmeister trainieren wird.

Kovac äußert sich zu Kai Havertz: „Dann gibt es ein Hauen und Stechen“

Update 18. Februar 2019: Gegen Fortuna Düsseldorf hat Kai Havertz am Sonntagabend sein neuntes Saisontor für Leverkusen geschossen und damit seine herausragende Form erneut bestätigt. Kein Wunder, dass viele europäische Top-Clubs ein Auge auf das Juwel von Bayer Leverkusen geworfen haben. Doch sowohl Bayers Sport-Geschäftsführer Rudi Völler als auch der Youngster selbst blicken den Gerüchten gelassen entgegen.

„Wir haben ihn bis 2022 unter Vertrag. Deshalb können wir sehr ruhig schlafen. Kai wird im Sommer definitiv bleiben“, sagt Völler nach dem Spiel gegen Düsseldorf. Angeblich besitzt der 19-Jährige keine Ausstiegsklausel. Ganz davon abgesehen sieht auch Havertz selbst seine Zukunft erst einmal in Leverkusen – und macht der Werkself eine Liebeserklärung: „"Es ist natürlich eine Form der Anerkennung, wenn man vom Interesse großer Vereine hört. Aber ich kann das alles sehr gut ausblenden. Ich konzentriere mich nur auf Leverkusen. Bei Bayer fühle ich mich sehr wohl und will noch eine Menge mit der Mannschaft erreichen", sagte der gebürtige Aachener nach seinem starken Auftritt gegen die Fortuna.

Auch Niko Kovac hat sich in einem Kicker-Interview zurückhaltend zu dem Thema Havertz geäußert. Der 19-Jährige sei ein sehr guter Spieler. „Aber es können nicht alle guten Spieler dieser Welt in München spielen, weil es dann ein Hauen und Stechen gibt“, sagt Kovac. Es scheint also derzeit unwahrscheinlich, dass Havertz im Sommer zum FC Bayern München wechselt.

Rudi Völler mit klarem Statement zu Kai Havertz: So plant Leverkusen mit dem Youngster

Update vom 27. Januar 2019: Bei Jörg Wontorra trifft sich Sonntag für Sonntag die Fußballprominenz und diskutiert über die aktuellen Themen. Dieses Mal war Rudi Völler zu Gast. Die Schützlinge von Leverkusens Geschäftsführers zeigten am Samstag eine ordentliche Vorstellung und konnten in Wolfsburg mit 3:0 gewinnen. Einer der Torschützen war Kai Havertz. Der wohl wertvollste Spieler im Kader von Bayer 04 wird immer wieder mit der Crème de la Crème des Weltfußballs in Verbindung gebracht. Völler äußerte sich auch zu einem möglichen Transfer.

„Kai Havertz ist für viele Topklubs interessant. Die Vertragssituation ist aber sehr angenehm für uns. Und Kai fühlt sich sehr wohl bei uns, ist bei uns aufgewachsen. Ich bin mir sicher, dass er noch eine Weile in Leverkusen bleibt“, stellte Rudi Völler beim Sky-Talk klar. Jetzt fragt sich der Fußballfan: Was bedeutet noch „eine Weile“? Auch davon hat Völler eine Vorstellung. „Dass ein Jahrhunderttalent wie er irgendwann andere Ambitionen hat, ist normal. Dann werden wir uns zusammensetzen. Jetzt ist der Zeitpunkt aber noch nicht gekommen. Er wird im Sommer nicht gehen“, so der Geschäftsführer.

Er schiebt also einem baldigen Wechsel seines Youngsters einen ganz klaren Riegel vor. Das ist durchaus erstaunlich. Nicht wenige Experten rechnen spätestens in diesem Sommer mit einem Transfer, vor allem, weil die Leverkusener Gefahr laufen, trotz des jüngsten Erfolgs die internationalen Wettbewerbe zu verpassen.

Stimmen Sie ab: Braucht der FC Bayern Kai Havertz?

Havertz zum FC Bayern? Leverkusen- Shootingstar liebäugelt schon länger mit den Roten

Update vom 21. Dezember: Nach tz-Informationen spielt der FC Bayern in den Zukunftsplanungen von Kai Havertz nicht erst seit dieser Saison eine Rolle. Für den Youngster war stets klar: Wenn er den nächsten Schritt weg von Leverkusen macht, dann in Richtung München. Im Gespräch mit der tz beantwortet Sportdirektor Hasan Salihamidzic diese Frage so: „Natürlich ist Kai Havertz eines der größten Talente in Europa. Klar, kenne ich den Spieler. Er ist deutscher Nationalspieler und wenn er so weiter macht, hat er eine super Zukunft vor sich.“

Kommt der Leverkusener also vielleicht schon im Sommer, wenn die Roten zur großen Transfer-Offensive ansetzen? Salihamidzic hält sich bedeckt: „Er ist ein junger Spieler und hat einen langfristigen Vertrag bei Bayer Leverkusen unterschrieben. Das ist immer schwierig. Darum gibt es nicht mehr zu sagen.“ Fakt ist: Havertz hat in Leverkusen noch vier Jahre Vertrag, bis zum 30. Juni 2022. Sein Marktwert beträgt derzeit 65 Millionen Euro. Eine mögliche Ablöse wäre dementsprechend hoch, sollte Havertz seinen Vertrag nicht erfüllen.

Was den Bayern im Rennen um Havertz in die Karten spielen dürfte: Chefscout Laurent Busser kennt den Spieler noch aus Leverkusener Zeiten, hat im Falle des Falles ein gutes Verhältnis zu Bayer.

Kai Havertz zum FC Bayern? Leverkusener Youngster spricht von „nächstem Schritt“

Update vom 07. Dezember: Kai Havertz zählt aktuell zu den größten Talenten des deutschen Fußballs. Interessenten gibt es reichlich, auch der FC Bayern scheint den 19-Jährigen an die Säbener Straße lotsen zu wollen. Derzeit kann der Youngster widerstehen, aber wie lange wird Havertz die Offerten noch ausschlagen können? Offenbar beschäftigt sich der deutsche Nationalspieler gedanklich bereits mit seinem Abschied von der Werkself. Denn der Shootingstar erzählt in einem Interview mit Sky Sport News HD offen, dass seine Zukunft nicht in Leverkusen liegt: "Ich glaube, im Moment bin ich in Leverkusen super aufgehoben. Ich kann mich hier noch gut entwickeln. Dass irgendwann der nächste Schritt kommen muss, ist aber auch klar", sagte der 19-Jährige. Im Fußballgeschäft drehen sich die Zeiger bekanntlich ein wenig schneller.

Auch interessant: Kovac knallhart: FCB-Coach zeigt klare Kante bei Rotation und Wintertransfers

Update vom 17. November: Sportdirektor Jonas Boldt geht davon aus, dass Supertalent Kai Havertz dem Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen noch lange erhalten bleibt. "Es gibt keinen Grund, unruhig zu werden. Seine Zukunft liegt in Leverkusen", sagte Boldt gegenüber Sport1.

Der 19-Jährige Havertz besitzt bei Bayer noch einen Vertrag bis 2022. An dem Mittelfeldspieler sollen aber mehrere europäische Topklubs interessiert sein. Nationalspieler Joshua Kimmich bezeichnete Havertz nach dessen starkem Auftritt im Länderspiel gegen Russland (3:0) als "einen für die Bayern". Boldt bleibt aber gelassen. "Verein, Spieler und Umfeld waren sich bisher einig, dass Leverkusen der richtige Verein ist, daher gab es logischerweise auch keine Anfragen", sagte Boldt.

+ Sportdirektor von Bayer 04 Leverkusen: Jonas Boldt. © picture alliance/dpa / Rolf Vennenbernd

Erstmeldung vom 16. November: Kimmich lockt Havertz zu Bayern: „Ich kann ihn nicht kaufen, aber...“

Leipzig - Die deutsche Nationalmannschaft war kaum wiederzuerkennen. Zumindest in der ersten Hälfte nicht. Gegner Russland wusste an diesem Donnerstagabend stellenweise nicht, wo vorne und hinten ist. Mit 3:0 gewann das DFB-Team in der Red Bull Arena in Leipzig gegen den Gastgeber der letzten WM. Sicher, ein Sieg in so einem Freundschaftsspiel sollte nie zu hoch gehängt werden, zumal Gegner Russland auf einige Leistungsträger verzichten musste.

Dennoch zeigte diese Partie, was mit der nächsten deutschen Generation möglich ist. Leroy Sané, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, sie alle haben das Potenzial, den Weltmeister von 2014 wieder in den Kreis der Top-Nationen zu hieven. Doch einer ragte besonders heraus an diesem Abend: Kai Havertz. Der Leverkusener bereitete den dritten Treffer durch Gnabry mustergültig vor und lieferte auch sonst eine starke Partie ab.

Auch Mitspieler Kimmich, der zusammen mit dem 19-Jährigen die Strippen im Mittelfeld zog, war begeistert. Und zwar so sehr, dass er Havertz gleich mal beim FC Bayern ins Gespräch brachte.

Joshua Kimmich: „Kai Havertz ist ein Spieler, der gut zu uns passen würde“

Direkt nach Abpfiff stand Kimmich in der Mixed Zone. Und dann kam sie, die Frage nach diesem hochveranlagten Havertz. Wäre der nicht etwas für den FCB? „Ich kann ihn nicht kaufen, aber Kai Havertz ist ein Spieler, der gut zu uns passen würde“, betonte Kimmich. Mehr noch, Havertz „war der beste Mann auf dem Platz“, schwärmte der Bayern-Verteidiger weiter.

Da trifft es sich um so besser, dass Uli Hoeneß erst kürzlich einen großen personellen Umbruch im kommenden Sommer angekündigt hat. Stars wie Franck Ribéry und Arjen Robben dürften ihre letzte Saison an der Säbener Straße bestreiten und auch andere Profis könnten die Münchner im Sommer verlassen. Hoeneß‘ klare Botschaft an die Mannschaft: Im Sommer wird geschaut, wer noch was taugt und wer nicht.

+ Kai Havertz. © dpa / Uwe Anspach

Taugt denn der Havertz was? Mit Sicherheit. Schenkt man den vielen Medienberichten aus England und Spanien Glauben, ist halb Europa an dem Mittelfeld-Ass interessiert. Wen wundert‘s? Auch bei Bayer 04 spielt er groß auf, obwohl sein Team vor allem in der Liga den eigenen Ansprüchen hinterherläuft.

Mit elf Scorerpunkten in 16 Spielen hat Havertz einen maßgeblichen Anteil daran, dass es nicht noch übler für das Team von Trainer Heiko Herrlich aussieht. Und das alles mit gerade einmal 19 Jahren!

Kai Havertz: Interesse von Arsenal und Barca

Unter anderem soll laut dem Mirror der FC Arsenal Kai Havertz auf dem Zettel haben. Auch der FC Barcelona schaut mit mehr als nur einem halben Auge auf Leverkusen. Schließlich ist nicht erst seit dieser Saison bekannt, dass dort ein echtes Juwel heranwächst. Und Juwele haben natürlich ihren Preis.

Der Vertrag des Spielmachers läuft noch bis 2022, eine Ausstiegsklausel existiert wohl nicht. Heißt: Wer Havertz aus Leverkusen holen möchte, muss tief in die Geldbörse greifen. Von einem dreistelligen Millionenbetrag ist die Rede. Da das Interesse entsprechend groß ist, darf sich Leverkusen auf ein Wettbieten der europäischen Schwergewichte freuen. Ob auch der FC Bayern dazu gehören wird, bleibt abzuwarten. Wenn es nach Kimmich ginge, würde Havertz jedenfalls in der nächsten Saison das Münchner Dress tragen.

