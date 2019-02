Kai Havertz zu Bayern? Die Wahrheit über seine Pläne

Fußball-Ausnahmetalent Kai Havertz wird vom vom FC Bayern heiß begehrt, doch Leverkusens 19-jähriges Juwel bleibt seinem Verein weiterhin treu - vorerst.

München - Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge kündigt in der tz an, dass Phase zwei des Bayern-Umbruchs im kommenden Sommer stattfinden wird und dieser im Idealfall damit schon wieder beendet ist. Ein Name, der bei der Münchner Zukunftsplanung immer wieder fällt, ist der von Kai Havertz. Noch im Dezember bezeichnete Sportdirektor Hasan Salihamidzic Havertz als „eines der größten Talente Europas.“ Am heutigen Samstag (15.30 Uhr, Sky) können sich die FCB-Verantwortlichen den Leverkusen-Youngster noch einmal aus nächster Nähe ansehen und sich von seinen Fähigkeiten überzeugen.

Unter Trainer Bosz kann sich Havertz auf seine Lieblingsposition konzentrieren

Nach tz-Informationen wird der 19-Jährige im kommenden Sommer aber (noch) nicht nach München wechseln. Hauptgrund: Leverkusens neuer Trainer Peter Bosz! Während Havertz mit seiner persönlichen Entwicklung und der der talentierten Leverkusener Mannschaft unter Heiko Herrlich nicht zufrieden war, ist er vom modernen und dynamisch-offensiv ausgerichteten Spielstil des Holländers sehr angetan. Auch in Leverkusen lässt der 55-Jährige seine Mannschaft im 4-3-3-System auflaufen – und Havertz bildet zusammen mit Kumpel Julian Brandt das Herzstück im offensiven Mittelfeld. Während das Bayer-Juwel unter Heiko Herrlich häufig verschiedene Positionen spielen musste – Zehner, Sechser, Flügelspieler – kann sich Kai bei Bosz voll und ganz auf seine Lieblingsposition konzentrieren. Kein Wunder, dass der Träger der Fritz-Walter-Medaille in Gold für den besten deutschen U19-Spieler 2018 noch keinen Bock auf Bayern hat.

Kai Havertz: Erst 19 Jahre und schon 88 Bundesliga-Einsätze

„Man sieht, dass er ein echter Trainer ist. Er passt hier gut her und geht sehr gut mit jungen Spielern um“, schwärmte Havertz bereits nach dem ersten Rückrundenspiel gegen Mönchengladbach (0:1). Einen Spieltag später, beim 3:0-Sieg gegen Wolfsburg, gab Bosz dann das Lob an seinen Spieler zurück: „Man braucht kein Fußball-Kenner sein, um sehen, dass das ein super Spieler ist. Wir wollen offensiv und mutig spielen, von hinten aufbauen, den Gegner laufen lassen. Wenn man einen Spieler wie Kai hat, ist das ein bisschen einfacher.“ Kein Wunder: Mit gerade einmal 19 Jahren hat Havertz bereits 88 Bundesliga-Einsätze auf dem Buckel. Wenn sein Arbeitspapier am 30. Juni 2022 ausläuft, ist er gerade einmal 23 Jahre alt.

Kai Havertz: Ablösesumme könnte bald im dreistelligen Millionenbereich liegen

Schon jetzt beträgt sein Marktwert laut transfermarkt.de 65 Millionen Euro. Überzeugt der gebürtige Aachener weiterhin so im Verein und in der Nationalmannschaft, könnte seine Ablösesumme in ein paar Jahren sogar in den dreistelligen Millionenbereich steigen. Ob der deutsche Rekordmeister gewillt ist, einem Liga-Konkurrenten so viel Geld zu überweisen? Bleibt Bayern eine Hoffnung: Sollte Leverkusen heuer den internationalen Wettbewerb verpassen, wird Havertz in Sachen Zukunftsplanung vielleicht doch noch einmal ins Grübeln kommen.

