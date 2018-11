Kommen neue Stars? Rummenigge verweist auf „Pulver, das man einsetzen kann“

Alphonso Davies ist angekommen. Kingsley Coman steht vor dem Comeback. Und finanziell sieht es beim FC Bayern ohnehin rosig aus. Karl-Heinz Rummenigge gibt einen ausführlichen Überblick über die Lage bei den Roten.

München - Der FC Bayern ist gerüstet für die Zukunft. Karl-Heinz Rummenigge bekam am Donnerstagabend am Odeonsplatz symbolisch den Schlüssel für den neuen Mannschaftsbus in die Hand gedrückt. Mehr als das ansehnliche und modernde Gefährt standen aber die Gerüchte um eine Rückkehr von Oliver Kahn als Funktionär und die sportliche Situation der Roten im Fokus. Als Tabellenfünfter geht der Rekordmeister am Samstag in das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr/bei uns im Live-Ticker).

Rummenigge, der laut eigener über eine vom Aufsichtsrat um Präsident Uli Hoeneß in Aussicht gestellte Vertragsverlängerung nachdenken werde, nahm Mannschaft und Trainer Niko Kovac vor dem Duell mit dem Aufsteiger in die Pflicht: „Es ist jetzt wieder der Zeitpunkt gekommen, dass die Mannschaft am Samstag wieder in die Erfolgsspur zurück muss. Die Mannschaft und auch der Trainer sind jetzt gefragt, dass wir versuchen, verlorenes Terrain zurückzugewinnen.“

Rummenigge lobt Davies als „unglaublich schnellen Spieler“

Dabei noch nicht helfen kann Alphonso Davies, der bei Rummenigge an seinem ersten Arbeitstag in München aber schon Wirkung hinterlassen hat. „Er macht einen sehr netten und sehr guten Eindruck. (…) Er ist ein unglaublich schneller Spieler. Wir wünschen uns, dass er für Furore sorgt.“ Gleiches erhofft er sich von Kingsley Coman, der wohl im darauffolgenden Auswärtsspiel bei Werder Bremen sein Comeback nach einem Syndesmosebandriss geben wird. „Er wird uns gut zu Gesicht stehen, da er uns ein wichtiges Element - speziell im Offensivspiel - wiedergibt.“ Eben die zuletzt so vermisste Geschwindigkeit.

Für den pfeilschnellen Franzosen überwiesen die Bayern insgesamt 28 Millionen Euro - inklusive der Leihgebühr von sieben Millionen Euro - an Juventus Turin. Künftige Zugänge könnten da deutlich teurer werden, wie auch der Vorstandsboss noch einmal anmerkte: „Wir sind aktuell finanziell sehr gut ausgestattet und haben zumindest auch Pulver trocken, das man einsetzen kann, wenn es notwendig ist.“ Vor einigen Tagen hatte Hoeneß bereits kostspielige Transfers in Aussicht gestellt.

+ Trägt jetzt Rot statt Blau: Alphonso Davies verstärkt den FC Bayern ab Januar. © dpa / Darryl Dyck

„Müssen und werden was machen, spätestens im Sommer“

Rummenigge jedoch, der den immensen Ablösesummen im Weltfußball grundsätzlich offener gegenüberzustehen scheint als der Präsident, betonte mit Blick auf das aktuelle Team aber auch: „Ich bin der Meinung, dass wir auch heute noch eine ganz gute Mannschaft haben.“ Folglich sehe er „nicht diese Dramaturgie“. Allerdings verspricht der ehemalige Weltklasse-Stürmer auch: „Wir müssen und werden was machen, spätestens im nächsten Sommer.“ Oder vielleicht schon früher? Sportchef Hasan Salihamidzic sei jedenfalls „mit Volldampf jetzt schon am Arbeiten“.

Ähnlich entspannt sieht Rummenigge einem weiteren wichtigen Termin entgegen: der Jahreshauptversammlung am 30. November. Nun ging es da in sportlich erfolgreicheren Zeiten schon mal turbulent zu. Aber der seit 16 Jahren amtierende Vorstandsvorsitzende bleibt völlig gelassen: „Ich glaube, es wird ein ruhiger Abend.“ Warum? Darum: „Wir haben wahnsinnig viel Erfolg gehabt seit 2012. Man kann fast sagen, wir hatten über sechs Jahre eine Dauerparty.“

+ Auf ein Neues: Karl-Heinz Rummenigge (l.) und Uli Hoeneß werden auch bei der Jahreshauptversammlung 2018 wieder die Protagonisten sein. © MIS / Bernd Feil/M.i.S.

mg