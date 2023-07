Brentford-Keeper im Visier des FC Bayern? Premier-League-Klub fordert offenbar 47 Millionen Euro

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem neuen Torhüter und offenbar in der englischen Premier League fündig geworden.

München – Der FC Bayern München hatte bis vor wenigen Tagen noch fünf Torhüter unter Vertrag. Zum Start der Asien-Reise wurde aus dem Quintett aber ein Trio. Alexander Nübel, der sich nach der Rückkehr aus Monaco nicht auf die Bank setzen wollte, wechselt für ein Jahr per Leihe zum VfB Stuttgart und wird dort die neue Nummer eins.

David Raya Geboren: 15. September 1995 (Alter 27 Jahre), Barcelona, Spanien Verein: FC Brentford Position: Torhüter

FC Bayern: Nübel zieht es nach Stuttgart

Ebenfalls nicht in den Flieger nach Tokio stieg Johannes Schenk. Der 20-Jährige steht wohl vor einer Leihe in die 3. Liga zu Preußen Münster. Besonders pikant: Sollte die Leihe klappen, könnte er in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals auf die Profis des FC Bayern treffen, die nämlich gegen Münster antretren müssen.

Unklar ist, was mit Yann Sommer passiert. Möglich, dass auch der Ex-Mönchengladbacher, der im vergangenen Winter als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer an die Säbener Straße kam, den Verein noch verlässt. Zuletzt zeigte vor allem Inter Mailand Interesse am Nationaltorhüter der Schweiz, der zur EM 2024 will und es sich deshalb nicht erlauben kann, auf der Bank zu sitzen.

Buhlt der FC Bayern um David Raya? © IMAGO/Barrington Coombs

Nach mehreren Abgängen auf der Torhüterposition ist der FC Bayern München auf der Suche nach einem neuen Keeper. Dabei soll der deutsche Rekordmeister ein Auge auf David Raya vom FC Brentford geworfen haben, wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet. Demnach soll es bereits erste Gespräche gegeben haben.

FC Bayern mit Interesse an Raya?

Raya steht seit 2019 beim FC Brentford unter Vertrag. Zuvor spielte er beim FC Blackburn, aus dessen Nachwuchsabteilung der gebürtige Spanier stammt. Während seiner Zeit in Blackburn war er zudem ein Jahr an Southport ausgeliehen, bevor es vor vier Jahren für 3,35 Millionen Euro zu den „Bees“ ging. In der vergangenen Saison stand der spanische Nationalspieler in allen 38 Premier League-Spielen in der Startelf und verpasste keine Minute.

Sollte sich der FC Bayern München für David Raya entscheiden, müsste er tief in die Tasche greifen. Trotz eines nur noch bis 2024 laufenden Vertrags pocht der FC Brentford offenbar auf eine Ablöse in Höhe von 47 Millionen Euro. (smr)