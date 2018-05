Keine Lust auf den Rathausbalkon - Heynckes will „das Leben wieder genießen“

Frust pur statt Doublefreude beim FC Bayern: Jupp Heynckes muss mit einer Finalniederlage in den Ruhestand gehen. Die Feierlichkeiten werden zum „bitteren Gang“.

Berlin - Beim nächtlichen Bankett dankte der FC Bayern Jupp Heynckes auch ohne den erhofften Abschiedstitel gebührend. Kein Double für den Tripletrainer von 2013, der sich nach dem 1:3 gegen Eintracht Frankfurt endgültig in den Ruhestand verabschiedet. „Im Sportlerleben gehören Siege und auch Niederlagen dazu. Heute war das eine vermeidbare Niederlage“, sagte Heynckes und gönnte sich einen kurzen Ausblick auf sein Leben nach der letzten Rekordmeister-Amtszeit.

Man weiß nicht, wie lange man noch zu leben hat“

„Mit 73 Jahren weiß man nicht, wie lange man noch zu leben hat. Ich möchte ab nächster Woche wieder mein Leben genießen“, sagte Heynckes, der sich so gerne mit einem Pokaltriumph in Berlin den Ruhestand verabschiedet hat. Stattdessen gab es am Samstagabend ein 1:3 gegen seinen Bayern-Nachfolger Niko Kovac und Eintracht Frankfurt.

Es bleibt eine Saison, in der die Münchner nach der Trennung von Carlo Ancelotti unter Heynckes wieder auf Meisterschaftstouren kamen. Doch der große Coup in Europa blieb ebenso versagt wie der Pott im nationalen Cup-Wettbewerb. „Es fühlt sich an wie eine Riesenriesenniederlage und wie ein Riesenriesenmist“, sagte Kapitän Thomas Müller. „Man steht mit einem Meistertitel da, der emotional schon im Februar geholt wurde - und dementsprechend ist die Ernüchterung extrem.“

Müller weiter: "Es ist ein Abklatsch der Spiele, in denen wir ausscheiden oder verlieren. Das ist eine Mischung aus eigenen Fehler, die zu Gegentoren führen und nicht genutzten Torchancen. Das Potpourri ist brutal.“

Heynckes will nicht über den Schiedsrichter sprechen, analysiert stattdessen Fehler seiner Mannschaft und gratuliert der Eintracht.

Vor 74 322 Zuschauern im stimmungsvollen Berliner Olympiastadion düpierte Rebic (11. Minute) den deutschen Fußball-Meister aus München früh das erste Mal. Nach dem Ausgleich durch Robert Lewandowski (53.) sprach vieles für einen Sieg der überlegenen Bayern, bis Rebic erneut zuschlug (82.).

Schlechte Verlierer?

Ohne weiteren Titel geht es für die Münchner am Sonntag auf den Rathausbalkon. Was als große Doubleparty geplant war, dürfte jetzt eine kurze Singlenummer werden. „Ein bitterer Gang, aber die Fans haben sich das verdient“, sagte Weltmeister Müller. „Das werden wir auch noch überstehen“, erklärte Heynckes mit einem Schmunzeln.

Nach der Kritik, dass die Münchner Stars und ihr Trainer bei der Frankfurter Siegerehrung schon in den Katakomben verschwunden waren, betonten Heynckes und seine Führungsspieler den Respekt für die Frankfurter. „Da muss ich ganz ehrlich zugeben, dass in dem Moment die Spieler und ich sicher nicht dran gedacht haben“, sagte Trainer Jupp Heynckes zu der Szene, die einige Kritik ausgelöst hatte. „Ich möchte das nachholen und Eintracht Frankfurt zum Pokalsieg gratulieren. Die Eintracht ist ein würdiger Pokalsieger.“

