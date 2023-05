FC Bayern glücklos: Kane sagt Münchnern offenbar ab

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer, hat jetzt aber offenbar eine Absage kassiert.

München/London - Der FC Bayern will einen neuen Mittelstürmer für die kommende Spielzeit verpflichten. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski, den es im Sommer 2022 zum FC Barcelona zog, klaffte eine große Lücke in vorderster Front, die nicht geschlossen werden konnte. Zwar zeigte Ersatz Eric Maxim Choupo-Moting eine starke Hinrunde und sprang als Torjäger zeitweise in die Bresche, eine Langzeitlösung ist der 34-Jährige aber nicht, obwohl sein auslaufender Vertrag um ein Jahr verlängert wurde.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 Verein: Tottenham Hotsour Position: Mittelstürmer

FC Bayern München sucht Mittelstürmer

Lange Zeit galt Harry Kane als Wunschlösung des FC Bayern München, doch zuletzt ist es auffällig ruhig geworden um den Stürmer von Tottenham Hotspur. Nach Informationen der Sport Bild soll der 29-Jährige aber auch unter den neuen Kaderplanern um Uli Hoeneß und Trainer Thomas Tuchel zu den Transferzielen des FC Bayern zählen.

Offenbar wird es aber nicht zu einem Transfer von Kane zum FC Bayern kommen. Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, hat der englische Nationalspieler dem deutschen Rekordmeister eine Absage erteilt und kommt nicht an die Säbener Straße.

Harry Kane wechselt nicht zum FC Bayern. © IMAGO/Paul Terry

Der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft hat demnach keinerlei Interesse, in die deutsche Bundesliga zu wechseln und will stattdessen auf der britischen Insel bleiben. Nach Informationen der Sun hat Harry Kane Manchester United als Wunschziel ausgemacht für den Sommer.

FC Bayern München: Absage von Kane

Kane besitzt bei Tottenham zwar noch einen Vertrag bis Ende Juni 2024, würde den Verein aber gerne bereits in diesem Sommer verlassen, wie das Boulevardblatt berichtet. Die „Spurs“ erlebten eine Saison zum Vergessen, schieden in der Champions League bereits im Achtelfinale aus und konnten sich in der Premier League nicht für einen internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison qualifizieren. Kane will einen Neuanfang bei einem anderen Klub.

Sollte Tottenham sich einem sofortigen Wechsel verschließen, würde Kane die Londoner 2024 ablösefrei verlassen. Innerhalb Englands wäre Manchester United wohl der einzige Top-Klub, zu dem der Angreifer wechseln könnte. Liverpool und Manchester City suchen nicht nach einem klassischen Mittelstürmer und ein Transfer zum FC Chelsea oder FC Arsenal ist keine Option aufgrund der Rivalität zu Tottenham. (smr)