Keine Spur von Spannungsabfall: Vidal ist heiß auf die Meisterschale

München - Viele Spieler im Bayernkader sind schon oft Meister geworden. Für sie dürfte der nahende Titel Formsache sein. Nicht für Arturo Vidal - der will seine zweite Schale.

Zehn Punkte auf Platz zwei, ein Galaauftritt nach dem nächsten – sieht ganz danach aus, als ob der FCB auch in diesem Jahr eher früher als später Schale Nummer fünf in Folge einfährt. Die Frage ist nur: Ist das gut? Fehlt wie unter Pep Guardiola dann die Spannung für den Endspurt im Pokal und der Champions League? Nein! Dieser Meinung ist zumindest Arturo Vidal. „Wir sind froh, dass wir den Abstand auf Platz zwei vergrößert haben“, so der Krieger des FCB nach dem 3:0-Sieg gegen die Frankfurter Eintracht am vergangenen Samstag. Und weiter: „Wir wollen auch in diesem Jahr so früh wie möglich Deutscher Meister werden. Das gibt uns Selbstvertrauen!“

Vidal ist in Topform

Der Chilene weiß, wovon er spricht, schließlich strotz der 29-jährige Abräumer aktuell nur so vor Selbstbewusstsein. Nicht nur sein Doppelpack beim 5:1-Rückspieltriumph bei Arsenal gibt ihm Sicherheit, der Name Arturo Vidal steht beim FC Bayern mittlerweile auch für eine Sieggarantie. Seit fünf Monaten hat der FCB mit Vidal kein Pflichtspiel mehr verloren. Die letzte Niederlage datiert vom 28. September 2016, damals setzte es ein 0:1 bei Atlético Madrid. In der Bundesliga ist die letzte Pleite mit Vidal sogar über ein Jahr her (1:2 gegen Mainz). Wie viel Vidal wert ist, weiß auch sein Trainer: „Arturo ist einer der besten Mittelfeldspieler der Welt“, so Ancelotti neulich.

Und wer gute Arbeit leistet, darf auch belohnt werden. Sieht auch Carlo so und genehmigte dem Chilenen Sonderurlaub. Der Grund: Beim nächsten Liga-Spiel der Roten am Sonntag in Gladbach sowie beim WM-Qualifikationsspiel der chilenischen Nationalelf am darauffolgenden Freitag gegen Argentinien ist der Münchner gelbgesperrt. Für Vidal hieß es daher nach dem Frankfurt-Spiel: Koffer packen und mit Ehefrau Maria Teresa Matus, Bruder Santino und Personal Trainer Juan Ramírez nach Monaco. Faulenzen? Bei Vidal Fehlanzeige! Am Montag postete der Krieger Bilder aus dem Fitnessstudio und schrieb: „Wir hören nie auf!“ Gestern war er im Training wieder am Ball.

„Ich bin wirklich glücklich“

Die Früchte seiner Arbeit erntet er aktuell auf dem Platz. Mit dem FCB absolvierte der Copa-America-Sieger gegen Frankfurt sein 51. Bundesliga-Spiel, in der Champions League überholte er mit seinen Toren Nummer zwölf und 13 in London sogar Landsmann Alexis Sánchez, seines Zeichens Torjäger. „Ich bin wirklich glücklich“, sagte Vidal, als man ihn auf seine starken Zahlen ansprach. „50 Spiele in knapp zwei Jahren zeigen, dass ich meine Sache hier bei Bayern München gut mache. Und natürlich freue ich mich auch über meine Tore in der Königsklasse, schließlich haben sie dazu beigetragen, dass wir weiter sind.“

Und das bleibt auch den Menschen in Chile nicht vorenthalten, wo Vidal mittlerweile zum Volkshelden avanciert ist. José Marcelo Salas, chilenische Stürmerlegende und bester Torschütze in der Geschichte der Nationalelf, schaute gegen Frankfurt in der Allianz Arena vorbei und meinte zu ADN Radio Chile: „Er ist der beste Spieler Chiles und auf seiner Position einer der besten des Planeten. Vor allem, was seine Leistung und Führungsqualitäten angeht.“ Und Salas wird’s wissen…

lop