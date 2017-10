Kimmich bringt Fans mit diesem Spruch über Hermann Gerland zum Lachen

Nach dem 3 zu 0 Sieg gegen Celtic Glasgow standen die Bayeyrn-Spiel den Journalisten Rede und Antwort. Ein Bayern-Star sorgt mit einem Interview im Netz für Lacher.

München - Auch Joshua Kimmich (22) war die Freude nach dem Heimsieg (hier der Spielbericht) deutlich anzumerken. Er witzelte über Bayern-Urgestein Hermann Gerland (63). Über sein Kopfballtor aus elf Metern meinte der Bayern-Verteidiger: „Ich hab schon dahin gezielt. Der Hermann Gerland sagt immer: Köpf ihn dahin, wo er herkommt (Im Video bei 1:49), das habe ich probiert, hat geklappt. Von dem her bin ich ganz froh.“ erzählte Kimmich un konnte sich ein leichtes Lächeln nicht verkneifen. Auch im Netz kommt der Spruch gut an. Das Video wird fleißig geteilt, die Bayern-Fans lachen gemeinsam über einen entspannten Joshua Kimmich.

Trainer Jupp Heynckes vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München sieht Weltmeister Thomas Müller unter seiner Regie wieder auf dem Weg zu alter Stärke. "Thomas hat am Samstag schon relativ gut gespielt und heute ein sehr gutes Spiel gemacht - nicht nur wegen des Tores", sagte Heynckes nach dem 3:0 (2:0) in der Champions League gegen Celtic Glasgow über den 28-Jährigen.

+ Münchens Urgestein Hermann Gerland (l) und Ex-Trainer Carlo Ancelotti. © dpa

Müller gelang mit dem Führungstreffer (17.) sein 40. Tor in der Königsklasse im 92. Einsatz. "Er hat sehr viel gearbeitet, war viel unterwegs, hat nach hinten Löcher gestopft - da habe ich wieder ein Stück weit den Thomas Müller gesehen, wie ich ihn hier kenne", sagte Heynckes. Es sei allerdings "auch notwendig, dass die etablierten Spieler vorangehen, er ist Kapitän, das ist sehr erfreulich." Müller gehörte unter Heynckes' Vorgänger Carlo Ancelotti zu den Stars, die sich vom Italiener unverstanden fühlten und dazu beigetragen hatten, dass dieser seinen Job verlor. Gegen Celtic gelang ihm sein zweiter Saisontreffer, der erste seit einem Monat. Auf die Frage, ob er am meisten von Heynckes' Verpflichtung profitiere, sagte er: "Ich hoffe, dass der Verein der größte Profiteur ist." Es sei "ein kleiner Ruck durch die Mannschaft gegangen", ergänzte Müller, aber "noch nicht alles Gold, was glänzt.

Wir müssen weiter an der Feinabstimmung arbeiten." Arjen Robben ergänzte: "Man darf jetzt nicht übertreiben, wir können einige Dinge noch verbessern. Wir dürfen nicht zufrieden sein. Wenn du Titel gewinnen willst, brauchst du diese Chemie und diesen Zusammenhalt."

mk/sid

Rubriklistenbild: © Screenshot Facebook FC Bayern TV