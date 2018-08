FC Bayern in großer Sorge: Coman gegen Hoffenheim verletzt ausgewechselt

Kingsley Coman musste im Eröffnungsspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern und der TSG 1899 Hoffenheim verletzt ausgewechselt werden. Der Rekordmeister ist in Sorge.

München - Der FC Bayern sorgt sich um Kingsley Coman. Der französische Flügelspieler des Rekordmeisters musste im Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2018/19 gegen die TSG 1899 Hoffenheim kurz vor der Halbzeitpause vorzeitig ausgewechselt werden (wir berichten im Live-Ticker). Der 22-Jährige verletzte sich am linken Fuß, musste von zwei Betreuern gestützt vom Feld geführt werden. Bitter: Am linken Fuß hatte sich Coman schon einmal schwerer verletzt und sich erst vor kurzem von der langwierigen Blessur erholt.

Was war passiert? Hoffenheims Nico Schulz grätschte Kingsley Coman in der 45. Minute an der rechten Außenlinie um, dabei wurde dessen linkes Sprunggelenk unglücklich eingeklemmt. Schulz sah dafür die Gelbe Karte. Zunächst wirkte die Aktion gar nicht so schlimm, doch der Schein trog offensichtlich. Die gesamte Mannschaft versammelte sich um den Verletzten und versuchte ihm Mut zu machen, besonders tat sich hier Franck Ribéry hervor. Er kniete sich zu seinem Landsmann hinunter, herzte ihn und sprach ihm Mut zu. Eine erste Diagnose steht noch aus, Coman aber konnte nicht mehr auftreten.

+ Kingsley Coman liegt am Boden, nachdem ihn Hoffenheims Nico Schulz gefoult hatte. © dpa / Sven Hoppe Für Kingsley Coman brachte Niko Kovac, der neue Trainer des FC Bayern, den Niederländer Arjen Robben ins Spiel. Coman gilt zusammen mit Serge Gnabry (saß angeschlagen nur auf der Tribüne) als Nachfolger für die alternde bayerische Flügelzange Robben und Frank Ribéry.

