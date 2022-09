Augenthaler: „Hoffe, dass Thomas Müller noch lange beim FC Bayern spielt!“

Von: Carolin Metz

Ratlos nach dem Spiel gegen Augsburg: Thomas Müller und Manuel Neuer © IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Bayern-Legende Klaus Augenthaler sieht Thomas Müller als Identifikationsfigur des Vereins. Und hat auch schon Pläne für ihn nach seiner aktiven Zeit.

München – Nach einem Spitzenstart in die Bundesliga-Saison befindet sich der FC Bayern momentan in der Krise. Vier Spiele hintereinander ohne Sieg – das gab es zuletzt vor 20 Jahren. Da fällt auch einem Spieler wie Thomas Müller nichts mehr ein. „Fassungslos und ohnmächtig“ fühlte er sich nach dem Match gegen den FC Augsburg. Momentan scheint Müller generell das Glück verlassen zu haben: Vor wenigen Tagen wurde auch noch in seine Villa in Otterfing eingebrochen.

„Thomas Müller ist eine Identifikationsfigur“

Legende Klaus Augenthaler hat nun tröstende Worte für Thomas Müller parat. Anlässlich seines 65. Geburtstags am Montag gab er der Deutschen Presse-Agentur ein Interview und fand lobende Worte für Müller und auch Manuel Neuer: „Ich hoffe, dass Thomas Müller noch lange hier spielt. Wenn eine Identifikationsfigur wie er irgendwann seine Karriere beendet, wird er dem FC Bayern hoffentlich verbunden bleiben. Das gilt auch für Manuel Neuer. Er ist der weltbeste Torwart und ein Gesicht des FC Bayern.“

Ist im Sommer 2024 Schluss für Müller und Neuer?

Thomas Müller hat sich in der Münchner Jugend hochgearbeitet und ist seit 2000 beim FC Bayern. Nationaltorwart Manuel Neuer ist seit 2011 im Verein. Die Verträge der beiden Spieler enden im Sommer 2024. Gerade Müllers lange Zugehörigkeit zum FC Bayern sticht im Fußballgeschäft heraus: In der Liste der vereinstreuen Spieler Europas belegt er momentan Platz 3.

Augenthaler weiß, wovon er spricht, er ist selbst eine Legende des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Siebenmal wurde er mit den Münchnern deutscher Meister, dreimal DFB-Pokal-Gewinner und stand zweimal im Finale des Landesmeisterpokals. Auch mit dem Weltmeister-Titel konnte er seine Karriere 1990 in Italien krönen.

Augenthaler: „Der FC Bayern ist gut aufgestellt“

Dem Bayern-Kader spricht der frühere Libero Mut zu und ist von Julian Nagelsmann als Trainer überzeugt. „Er passt gut zu der Mannschaft. Es braucht natürlich weiter Zeit, ab und an stottert noch der Motor“, sagte Augenthaler. „Wenn man nach wenigen Spieltagen in der Bundesliga nicht mit mehreren Punkten in der Tabelle vorne steht, kommen kritische Stimmen, das ist aber normal. Der FC Bayern ist aber gut aufgestellt.“ (cm)