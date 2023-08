Kane-Knöchel seit Jahren lädiert – FC Bayern wird trotzdem 100 Millionen bieten

Premier-League-Insider verwundert

Harry Kane plagt sich seit Jahren mit Sprungelenksproblemen herum. Der FC Bayern wird dennoch zeitnah mehr als 100 Millionen Euro für den Stürmer bieten.

München –Thomas Tuchel (49) hatte gerade über den Dächern Singapurs im 57. Stock des Marina Bay Sands Hotel einen guten Abend mit seinem Staff-Team, als in 10.000 Kilometern Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (55) und sein Technischer Direktor Marco Neppe (37) wieder in Oberpfaffenhofen landeten.

Premier-League-Insider verwundert über den FC Bayern

Das Duo war am Montag zur nächsten Verhandlungsrunde im Transfer-Poker um Wunschstürmer Harry Kane (30) aufgebrochen (tz berichtete) – konnte aber noch keinen Vollzug vermelden. Nach tz-Informationen liegen beide Parteien in Sachen Ablöse noch 15 bis 20 Millionen Euro auseinander. Bei den jüngsten „Höflichkeitsgesprächen“ lag die Transfersumme noch unter 100 Millionen Euro, bei der nächsten Verhandlungsrunde wird diese Hürde jedoch fallen. Trainer Tuchel wollte den möglichen Transfer am Dienstag im Rahmen der Pressekonferenz im Nationalstadium von Singapur vor dem heutigen Testspiel gegen Liverpool (13.30 Uhr, Sky) freilich nicht kommentieren. „Vielleicht sollten wir direkt zur nächsten Frage übergehen“, sagte der Coach mit einem Grinsen im Gesicht.

Dass der deutsche Rekordmeister rund 100 Millionen Euro für einen Ü30-Spieler mit einem Jahr Rest-Vertragslaufzeit überweisen möchte, kann nicht jeder Protagonist der Premier League mit Insider-Wissen nachvollziehen. Auf der Insel ist es zudem ein offenes Geheimnis, dass Kane bereits seit Jahren mit massiven Sprunggelenksproblemen zu kämpfen hat.

Bayern-Wunschstürmer Harry Kane fehlt trotz Sprunggelenksproblem selten

Trotzdem ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft selten verletzt und kann in der Premier League eine beeindruckende Torquote vorweisen. Kein Wunder, dass die Münchner Verantwortlichen folgende Meinung vorherrscht: Wenn sich Kane bei einer Mannschaft wie Tottenham in der englischen Liga so treffsicher zeigt, wird er seine Quote bei einer Spitzenmannschaft wie dem FC Bayern mit Weltklasse-Vorbereitern wie Serge Gnabry (28), Leroy Sané (27), Kingsley Coman (27) und Jamal Musiala (20) noch weiter ausbauen.

Sadio Mané (31) wiederum wird Kane keine Assists liefern. Der Senegalese wechselt zu Al-Nassr nach Saudi Arabien. „Ich verstehe, dass er verletzt ist, aber ich bin auch nicht glücklich“, sagte Tuchel über die Trennung. (Manuel Bonke, Philipp Kessler)

