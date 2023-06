Krankenakte Laimer: Warum der neue Bayern-Star trotzdem wichtig werden kann

Von: Philipp Kessler

Konrad Laimer könnte beim FC Bayern eine wichtige Rolle spielen – trotz langer Krankenakte. Ein anderer Sechser wird derweil nicht an die Säbener Straße kommen.

München – Karl-Heinz Rummenigge (67) schwärmt schon jetzt von Neuzugang Konrad Laimer (27/Vertrag bis 2027). „Mir gefällt Laimer sehr gut. Er bringt Elemente bei Bayern rein, sehr physisch, sehr aggressiv. Ich glaube, er passt gut ins Mittelfeld rein, das wir jetzt haben“, sagte der Aufsichtsrat kürzlich über den Österreicher, der von RB Leipzig ablösefrei nach München wechselt.

Krankenakte Laimer: Warum der neue Bayern-Star trotzdem wichtig werden könnte

Laimer kommt also mit Vorschusslorbeeren im Gepäck zum FC Bayern – aber auch mit einer langen Krankenakte. Ein Auszug: Adduktorenverletzung, Knochenödem im rechten Kniegelenk, Muskelriss im linken Oberschenkel, Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk, Syndesmoseriss links. Seit 2016 kommt der Salzburger dadurch laut Transfermarkt.de auf 490 Fehltage. Zwar weniger als sein künftiger Mittelfeldkollege Leon Goretzka (27), der im selben Zeitraum auf 570 Fehltage kommt, dennoch aber eine sehr hohe Zahl.

Aufgrund einer Sprunggelenkblessur verpasste Laimer auch das EM-Qualifikationsspieler von Österreich gegen Belgien (1:1) am vergangenen Samstag. Für die Partie am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Schweden fällt er ebenfalls aus. „Wir haben es im Training angetestet. Es ist leider klar, dass es nicht geht“, sagte Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick (64) am Dienstag.

Konrad Laimer möchte beim FC Bayern durchstarten: „Will zeigen, was ich kann“

Nach seinem Urlaub will Laimer ab Juli in München voll durchstarten. „Ich will dort zeigen, was ich kann, und am Ende so oft spielen wie möglich“, betonte er.

Trotzdem halten die Bayern die Augen nach einem neuen Sechser offen. Declan Rice (24), Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel (49), wechselt dem Vernehmen nach von West Ham zu Arsenal.

FC Bayern sucht weiteren Sechser – auch Florenz-Star Amrabat kommt nicht nach München

Wie die tz erfuhr, ist auch Sofyan Amrabat (26) von Florenz aus dem Rennen – obwohl die Verantwortlichen des FC Bayern den Spieler schätzen. Den marokkanischen Nationalspieler zieht es nun nach Spanien, wohl zu Atletico Madrid.

Bei Bayern könnte sich auch in Mittelfeld-Abgängen etwas tun. Laut Mirror drängt Liverpool auf einen Transfer von Ryan Gravenberch (21/Vertrag bis 2027). Philipp Kessler