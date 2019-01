„Mashallah Levanbosski“: Kollegah verneigt sich vor muskulösem FCB-Star

Der Rapper Kollegah ist ein muskulöser Mann und in der Musik-Szene nicht unumstritten. Jetzt hat er in einem Post den Bizeps von Robert Lewandowski gewürdigt.

München - Eines der bekanntesten Zitate des Rappers Kollegah ist aus dem Lied „Vom Salat schrumpft der Bizeps“. Mit den Zeilen: „Bruder, besser du hast ein Rumpsteak parat, denn jeder weiß, der Bizeps schrumpft von Salat. Drum bedenke stets, willst du keine Arme wie'n T-Rex. Merk' dir eins Bursche: vom Salat schrumpft der Bizeps!“, wurde der Musiker über die Rap-Szene hinaus bekannt.

Kollegah postet Foto von Robert Lewandowski

Der 34-Jährige sorgt mit gezielten Provokationen für Aufmerksamkeit um seine Person und ist kein „0815-Ghetto-Rapper“, auch wenn die Texte das meinen lassen. Er ist ein gebildeter Mensch, der unter anderem Jura studierte. Auf seiner Instagram-Seite zeigt er gerne seinen ganzen Wohlstand. Auf vielen Bildern präsentiert Kollegah auch seinen gut definierten Oberkörper. Nun postete der Rapper ein Foto von Robert Lewandowski, das den Polen mit ärmellosen Shirt im Trainingslager in Doha zeigt.

Kollegah, dessen Instagram-Name „kollegahderboss“ ist, schrieb „Mashallah Levanbosski“ unter den Schnappschuss. Das Wort „Mashallah“ ist ein arabischer Ausruf und wird in diesem Zusammenhang als Zeichen des Respekts genutzt. Es wird meist auch dazu verwendet, Dank oder Freude auszudrücken, sowie, wenn etwas Gutes passiert.

Dass Lewandowski sehr auf seinen Körper bedacht ist, liegt nicht nur am Profisport, sondern auch an seiner Ehefrau. Anna Lewandowska hat drei Medaillen bei Karate-Weltmeisterschaften geholt und ist mittlerweile anerkannte Ernährungsberaterin. Die Ehepartner betreiben auch zusammen Sport.

Lewandowski postete am 5. Januar ein ähnliches Foto. Seine Follower waren überrascht. „Seit wann is der so a Schrank oida“ oder „Einmal bitte so krass werden“, war unter anderem unter dem Bild zu lesen.

