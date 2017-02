Kommentar: Jetzt müssen die FCB-Stars liefern

München - tz-Redakteur Sven Westerschulze nimmt die Profis des FC Bayern nach dem schwachen 1:1 gegen Schalke in die Pflicht. Jetzt kommen die großen Spiele - und da müssen die Spieler liefern.

In der Vergangenheit wurde bei Ergebnissen wie an diesem Wochenende gerne von einem typischen Bayern-Spieltag gesprochen. Obwohl der FCB beim 1:1 gegen Schalke nur einen Punkt holte, baute er seine Tabellenführung dank der Leipzig-Niederlage in Dortmund auf vier Zähler aus. An diesem Wochenende interessierte das allerdings kaum jemanden – weil es beim FC Bayern derzeit wichtigere Dinge als den Blick auf die Tabelle gibt. In der Meisterschaft lässt sich eine Schwächeperiode mal verschmerzen. In den Pokalwettbewerben nicht.

Am Dienstag kommt der VfL Wolfsburg zum Pokal-Achtelfinale nach München, nächste Woche der FC Arsenal zum Hinspiel des CL-Achtelfinals. Und die Bayern-Form ist alles andere als berauschend. Arjen Robben hat in der vergangenen Woche schon vor den Engländern gewarnt, nach dem 1:1 gegen Schalke schlug Philipp Lahm Alarm. Wie schnell es in der Königsklasse schon im Achtelfinale gehen kann, haben die Bayern in der Vorsaison erlebt. Mit mehr als einem Bein waren sie gegen Juventus Turin bereits draußen, ehe Thomas Müller sie in letzter Minute in die Verlängerung rettete. Freiburg, Bremen und Schalke hin oder her – gegen Wolfsburg und Arsenal müssen die FCB-Stars nun wirklich liefern.