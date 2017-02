Macht und Verantwortung

Beide Seiten sollten sich fragen, ob sie Machtansprüchen nicht ihre Verantwortung opfern. Sowohl die Bosse des FC Bayern als auch Philipp Lahm.

Als Philipp Lahm im November 2009 ein Interview gab, in dem er den Bossen des FC Bayern nur minimal verklausuliert vorwarf, seit Jahrzehnten eine plumpe Transferpolitik zu verfolgen, dauerte es keine 24 Stunden, dass Stefan Effenberg auf das nicht vom Verein autorisierte Gespräch einging. Zu seiner Zeit sei so etwas undenkbar gewesen, so der frühere Bayern-Kapitän. Als er aktiv war, hätte man sich bei Bedarf bei einem Weißbier die Meinung gegeigt, laut und harsch und offen und ehrlich – aber ohne Öffentlichkeit. Lahm prophezeite er umgehend eine „brutale Zeit“. Doch es kam alles anders.

Dass Effenberg ein Vertreter alter Zeiten ist, symbolisiert nicht allein das Adjektiv „brutal“, das man heute kaum noch hört. Auch ansonsten hat sich viel geändert, längst vorbei sind sowieso auch die Zeiten, in denen ein Katsche Schwarzenbeck oder ein Klaus Augenthaler in Krisenphasen im Training die langen Stollen aufzogen. Früher trugen die Fußballer ihre Differenzen auf dem Platz oder im Weißbierkeller aus, doch heute ist alles anders. Und Philipp Lahm ist dafür wohl der klarste Beleg.

Der (Noch-)Kapitän des FC Bayern legt notfalls mit einem Interview den Finger in die Wunde, obwohl ihm dann brutale Zeiten drohen. Er scheute sich einst auch nicht, beim DFB die Auseinandersetzung mit dem Platzhirschen Michael Ballack zu suchen und erklärte in einem Buch recht offen, warum Rudi Völler kein geeigneter Bundestrainer gewesen ist. Er ist sich nicht zu schade, bei Bedarf einen kompromisslosen Weg zu wählen, und dabei blieb er immer authentisch. Lahm stellt sich der Verantwortung.

Rund um seine Absage, den Posten als Sportdirektor zu übernehmen, hat das Wort Verantwortung mit dem Wort Macht zu kreiseln begonnen. Die beiden Begriffe ergeben ein Spannungsfeld, in dem sich alle Beteiligten fragen müssen, was ihr wahrer Antrieb ist. Opfert man den eigenen Ansprüchen auf Macht die Tatsache, dass man in der Verantwortung steht, die an und für sich keine Eitelkeiten toleriert? Beide Seiten sollten da in sich gehen.

Die Bayern und Lahm werden ab Sommer nun erst mal getrennte Wege gehen. Der Klub versucht, sich mit einem möglichen Sportchef Max Eberl neu aufzustellen, der scheidende Profi zieht sich ins Privatleben zurück. Projekte abseits des Sports hat er genug, er wird sich weiterentwickeln. Im Sinne des FC Bayern werden aber einige hoffen, dass beide Seiten noch eine gemeinsame Sprache finden in der Zukunft. Denn für die modernen Zeiten ist ein Lahm im Spiel nicht das Schlimmste, was passieren kann.