Geplatzter Laimer-Transfer: Mit dieser Summe blitzte der FC Bayern bei RB Leipzig ab

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern wird Konrad Laimer in diesem Sommer wohl nicht mehr verpflichten, der Rekordmeister scheiterte offenbar mit seinem finalen Angebot für den Österreicher.

München - Bundesligist RB Leipzig steht nach drei Spieltagen nach dem bisher schlechtesten Saisonstart der Erstliga-Historie mit nur zwei Punkten auf Platz elf. In der sportlichen Krise setzten die Sachsen auf starke Zeichen innerhalb des Vereins, so verkündete Cheftrainer Domenico Tedesco vor dem letzten Spiel gegen Union Berlin den Verbleib des umworbenen Konrad Laimer. Der FC Bayern hatte offenbar nicht genug für den Österreicher geboten, nun wurde sogar die entsprechende Summe veröffentlicht, wie auch tz.de berichtete.

Laimer-Verbleib bei RB Leipzig – Transfer zum FC Bayern offenbar wegen Ablöse gescheitert

„Es ist verständlich, dass Bayern ihn haben wollte, jetzt haben wir ihn gehalten“, sagte Tedesco am Samstag über Laimer und beendete damit die Spekulationen um einen Wechsel in diesem Sommer. Stattliche 30 Millionen Euro hatten die Leipziger von den Bayern gefordert – und das trotz Vertragsende Ende Juli 2023. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bekräftigte mehrfach, nicht von seiner Linie abweichen zu wollen.

Konrad Laimer wird wohl auch in der laufenden Saison das Trikot von RB Leipzig tragen. © Karina Hessland/imago

Die Münchner wollten den Preis etwas drücken und scheiterten augenscheinlich daran. Wie Bild berichtete, legte der Rekordmeister 24 Millionen Euro, inklusive vier Millionen Euro Bonuszahlungen, auf den Tisch. Die Leipziger ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und behalten ihren Mittelfeldspieler voraussichtlich. Sollte Laimer sein Arbeitspapier beim Pokalsieger nicht verlängern, müsste ihn RB im kommenden Sommer ablösefrei ziehen lassen. Die Bayern werden sich also ein paar Monate gedulden müssen.

FC Bayern mit starker Transferperiode – kommt noch ein Neuzugang?

Auch ohne den kostspieligen Laimer-Wechsel kann sich die Transferperiode des FC Bayern sehen lassen, mit Stars wie Sadio Mané oder Matthijs de Ligt setzten die Münchner bereits echte Ausrufezeichen. Zudem ist das Mittelfeld – abgesehen vom aktuellen Ausfall von Leon Goretzka – gut besetzt. Das Transferfenster ist allerdings noch bis zum 1. September um 18 Uhr geöffnet, erst danach haben alle Verantwortlichen Gewissheit.

Bei den Bayern könnte jedoch durchaus noch etwas passieren, so schloss Hasan Salihamidzic zuletzt weitere Aktivitäten auf dem Transfermarkt nicht aus. Zu Beginn der Woche wurde Reservist Adrian Fein in die Niederlande transferiert, außerdem könnte Stürmer Joshua Zirkzee könnte schon in den kommenden Tagen den Verein verlassen. (ajr)